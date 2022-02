Laura Barquero y Marco Zandrón hacen soñar a España y rozan el top 10 en Beijing 2022

'Podrías decir que soy un soñador, pero no soy el único'.

Eso dice la letra de 'Imagine' (You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one), que ha acompañado en el programa libre de Laura Barquero y Marco Zandrón en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Y sin duda, no han soñado solos.

La primera dupla española en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico por parejas ha conseguido que todo un país sueñe con ellos durante el programa libre, que ha tenido lugar en el Estadio Cubierto de la Capital, en el día 15 de los Juegos, el 19 de febrero de 2022.

Barquero y Zandrón han finalizado en su debut olímpico en 11ª posición, gracias a sus 181.36 puntos totales [63.34 en el programa corto; y 118.02 en el libre]. Solo 0.01 puntos les han distanciado de la décima plaza, ocupada a la postre por los canadienses Kirsten Moore-Towers y Michael Marinaro. Por su parte, Sui Wenjing y Han Cong, de la República Popular de China, han logrado el oro olímpico en suelo propio.

Un programa libre digno de soñadores

Barquero y Zandrón han interpretado sobre el hielo 'Imagine', y realmente eso es lo que han hecho: poner a imaginar y a soñar a los espectadores.

En una rutina de menos a más, Barquero y Zandrón, que ocupan la 27ª plaza en el ranking mundial, recibieron 57.90 puntos en el total de elementos y 60.12 en el total de la presentación. Los elementos han sido ejecutados con calidad, elegancia y altura, pero sobre todo con mucha sensibilidad. Aunque no han conseguido aterrizar perfectamente el triple salchow con doble toeloop y el doble toeloop, el resto de elementos han fluído con naturalidad en una pista de hielo que parecía hecha para ellos.

Esta sensibilidad se ha mantenido incluso después de su rutina, tras la que se han fundido en un abrazo. Por segunda vez en el Kiss and Cry, Barquero ha formado un corazón con su mano. Y Zandrón le ha levantado a ella el brazo, en señal de orgullo por lo que su pareja (también fuera de la pista de hielo) había realizado durante el programa.

Laura Barquero y Marco Zandrón al finalizar el programa libre en Beijing 2022. Foto por 2022 Getty Images

Solo es el principio

A mediados de 2020 Barquero y Zandrón entrenaban en la misma pista de hielo, el IceLab de Bérgamo, pero ninguno tenía pareja tras haberse separado de sus respectivos compañeros. Y ahí empezó todo.

En marzo de 2021 se proclamaron campeones de España y, en su primera competición internacional, el Lombardia Trophy, lograron la medalla de plata. Y en la segunda, el Nebelhorn Trophy, sacaron billete para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. En la última gran competición antes de los Juegos, el Campeonato de Europa, Barquero y Zandrón fueron novenos.

Y con su histórica participación en Beijing 2022, han culminado un proceso fulgurante de adaptación y entendimiento entre ellos. Pero esto solo es el principio.

Barquero y Zandrón ya miran a Milano Cortina 2026.

Y, sin duda, a partir de ahora no van a soñar solos con ello.

