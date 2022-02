Las primeras veces del patinaje artístico español en los Juegos Olímpicos de Invierno

Laura Barquero y Marco Zandrón se convertirán en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en el primer equipo olímpico español en patinaje artístico por parejas. El dúo logró su clasificación con un segundo puesto en el Nebelhorn Trophy, la segunda competición internacional que disputaban juntos, y tan solo un año y medio después de unirse harán su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Aprovechando este momento histórico, repasamos las otras primeras veces del patinaje artístico español en esta cita.

Individual masculino: Darío Villalba – Cortina d'Ampezzo 1956

Darío Villalba (San Sebastián, 1939 - Madrid, 2018) aprendió a patinar con 11 años en Estados Unidos. Según explicaba en una entrevista en el diario Marca, su padre era el cónsul español en Filadelfia y cada miércoles el colegio llevaba a los alumnos a una pista de hielo. Villalba demostró talento, pero su proyección se vio frenada cuando la familia regresó a España.

“Fue una tragedia, solo había una pista de hielo en una pequeña sala de fiestas”, contaba.

Para seguir entrenando, Villalba viajaba ocasionalmente a países como Francia, Suiza o Gran Bretaña, pero mantuvo suficiente nivel para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Cortina d'Ampezzo 1956. Su objetivo, diría años más tarde, era no terminar último, y lo consiguió. El español fue 14º de 16 participantes.

Aquel mismo año también participó en el Mundial de patinaje artístico (15º), pero al poco tiempo daría por terminada su carrera: a los 18 años, decidió dejar el patinaje y volcar su vena artística en la pintura y la fotografía.

Villalba acabó siendo un destacado artista contemporáneo español, Premio Nacional de Artes Plásticas y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, dos de los mayores reconocimientos que su país concede a los artistas.

Individual femenino: Gloria Mas – Lake Placid 1980

Habría que esperar más de dos décadas para que el patinaje artístico español volviera a estar presente en unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque con otra primera vez: la primera patinadora en categoría femenina.

Según relataba a finales de los años 70 en el diario Mundo Deportivo, Mas se inició en el patinaje artístico gracias a que estuvo estudiando como interna durante cinco años en Font Romeu. En esta localidad francesa de los Pirineos a la que acuden muchos deportistas de invierno a entrenar, Mas aprendió patinaje artístico cuando este deporte aún seguía sin tener arraigo en España.

Gloria Mas pudo dedicarse profesionalmente al patinaje artístico gracias al apoyo del FC Barcelona y compitió en Lake Placid 1980, donde fue 21º. Años más tarde, sería entrenadora de Marta Andrade, olímpica en Lillehammer 1994 y Nagano 1998.

Danza sobre hielo: Sara Hurtado y Adrián Díaz - Sochi 2014

“Yo ya quería dejar el patinaje porque no se me daba bien saltar”, empezó a recordar Adrián Díaz en una entrevista para Público. “Entonces, mi entrenador en aquella época me dijo que por qué no me buscaba una chica y patinaba [...] en danza. Yo le contesté: 'No tengo ni idea de qué es eso'. Así que me hizo buscar vídeos para que viera qué era. En aquel momento, la única chica que me gustaba cómo patinaba, y que para mí era la mejor, era Sara”.

Era el año 2007. Ambos se conocían de coincidir en los Campeonatos de España. “Y como a mí tampoco se me daba muy bien saltar...”, añadía Sara Hurtado.

Ambos insistieron a la Federación Española para que contratara un entrenador de danza, una modalidad muy minoritaria en el país, y en 2008 lo lograron. Adrián se fue a vivir a Madrid, y empezaron a entrenar con el británico John Dunn. Serían el equipo español de danza sobre hielo en competir a nivel internacional.

Cuando Dunn se fue a Londres, ambos quisieron seguir sus pasos, pero el proyecto no funcionó y en medio de la temporada 2011-12 decidieron dar un salto más grande: marcharse a Canadá para entrenar con Marie-France Dubreuil y Patrice Lauzon. En Sochi 2014, serían el primer equipo olímpico español en danza sobre hielo.

Tras su separación en 2015, Hurtado volvió a ser olímpica en 2018 con Kirill Jalyavin y Díaz, en Beijing 2022 con Olivia Smart, con la que ha conseguido el mejor resultado de la historia: 8º puesto y diploma olímpico.

Primera medalla: Javier Fernández – PyeongChang 2018

En una entrevista con El País, Darío Villalba contaba que en una ocasión Javier Fernández había ido a su estudio de pintura y fotografía en Madrid para presentar sus respetos. Un encuentro entre el pionero del patinaje artístico en España y el patinador que más alto lo ha llevado.

“Le pedí a Javier Fernández que hiciera, sin patines, un cuádruple. Y me quedé alucinado con lo que saltaba. Impresionante”.

Una prueba en vivo de lo que había avanzado el patinaje artístico en más de medio siglo, y de hasta dónde llevaría Fernández el patinaje español: siete veces campeón de Europa, dos veces campeón del mundo y el bronce olímpico de PyeongChang 2018, la primera medalla olímpica.

Patinaje por parejas: Laura Barquero y Marcon Zandrón – Beijing 2022

A mediados de 2020 Barquero y Zandrón entrenaban en la misma pista de hielo, el IceLab de Bérgamo, pero ninguno tenía pareja. Ambos, que ya eran pareja en la vida real, acababan de separarse de sus anteriores compañeros y buscaban compañero.

“Nuestros entrenadores nos propusieron hacer una prueba. Era solo entrenar juntos para mantener la forma mientras encontrábamos otro compañero, porque estábamos en dos niveles diferentes, y empezamos a ver que las cosas iban muy bien”, cuentan en el podcast en español de Olympics.com.

“Teníamos mucha complicidad y nos entendíamos muy bien así que dijimos, ‘adelante’”.

El pasado mes de septiembre lograron la clasificación olímpica en el Nebelhorn Trophy y el 18 de febrero de 2022 harán historia como primer equipo olímpico español en patinaje por parejas.