Ander Mirambell: cuatro Juegos Olímpicos de Invierno, cuatro historias diferentes

Aunque el objetivo de Ander Mirambell en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 era mejorar su mejor resultado olímpico (23º en PyeongChang 2018), no lo ha logrado, al finalizar su participación con una 24ª plaza y sin poder acceder a la cuarta manga.

Precisamente la misma posición que logró en Vancouver 2010, en su debut olímpico. Y, como si fuera una una historia circular, Mirambell ha concluido los que puede que sean sus últimos Juegos Olímpicos, ya que en el último ciclo olímpico se ha enfocado en dar paso a las nuevas generaciones de pilotos de skeleton de España, junto a la Federación Española de Hielo. Quizá sean otros a partir de ahora quienes vayan a los Juegos Olímpicos (¡aunque nunca se puede descartar un último baile de Mirambell!), pero si finalmente es así, Mirambell empujará sus trineos desde fuera, y será así la mejor ayuda que puedan tener.

Pero él lo hizo solo. Y solo ha escrito historia. Sigue siendo el único español en participar en unos Juegos Olímpicos en skeleton - y ya van cuatro. Se ha ganado el adjetivo de pionero a base de trabajo y perseverancia, pero, ¿qué le han dado cada uno de los Juegos Olímpicos en los que ha participado?

Beijing 2022 (24º): Cumplir un sueño pendiente

Los de Beijing 2022 han sido sus cuartos Juegos Olímpicos, y Ander Mirambell llegó a ellos con la ilusión del primer día. Pese a que no haya podido mejorar su resultado olímpico, ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera: ser abanderado en la Ceremonia de Apertura junto a Queralt Castellet.

Antes incluso de ser nombrado abanderado, Mirambell ya decía que el momento de la inauguración de los Juegos era lo que más le gustaba de ellos. "Allí todo el mundo es igual. Allí no hay ganadores, ni perdedores, ni primeros, ni segundos. Y yo creo que eso define muy bien lo que es estar en los Juegos Olímpicos. El gran momento deportivo donde todo el mundo se para", dijo para Olympics.com.

Pero no es lo único que se lleva Mirambell de Beijing 2022.

“La valoración de Beijing 2022 es bastante positiva. Hemos ido cada día a mejor y habría seguido otra semana más aquí entrenando y compitiendo", ha expresado en declaraciones para la Federación Española de Hielo.

"He disfrutado mucho, hemos dado lo mejor de nosotros y las velocidades puntas han sido muy competitivas. Ayer hicimos una buena primera manga, en la segunda intentamos arriesgar y no salió bien, pero era la forma de intentar llegar al Top 20 y estoy contento de todas formas", ha dicho Mirambell.

"Estoy orgulloso del apoyo que he recibido desde España; esto es mucho más que una carrera, el hecho de que el skeleton se siga en nuestro país y la gente esté pendiente de los Juegos es el verdadero éxito, es la mejor victoria que me llevo de aquí”.

PyeongChang 2018 (23º): El gran recuerdo

Su mejor resultado olímpico lo logró en PyeongChang 2018. Y tenía un motivo evidente para hacerlo. Su madre se encontraba luchando contra un cáncer con mal diagnóstico, pero, a pesar de ello, le pudo acompañar a la República de Corea. Tenerla junto a él hizo que el significado de los Juegos cambiara por completo.

"Vino a Pyeongchang en un estado bastante duro. Cuando acabé la última bajada, me abrazó y me puse a llorar porque sabía que le quedaba muy poco y fue nuestro momento. Al cabo de un par de meses ella murió y su último viaje fue ese. Así me di cuenta de que los Juegos Olímpicos no son solo los míos, sino de la gente que quiero", siguió contando en la entrevista.

Sochi 2014 (26º): Junto a su hermano

Cuatro años antes vivió otro momento rodeado de los suyos. Antes de los Juegos, Mirambell se quedó sin entrenador, y su hermano fue quien le acompañó como técnico. "Fue algo especial a nivel familiar y personal", contaba para Olympics.com.

Vancouver 2010 (24º): El debut de un pionero

En 2010 todo era nuevo para Mirambell. "Me quedé alucinado", reconocía.

Sin embargo, a nivel deportivo, poco queda de aquel Ander, que ahora mira el skeleton como un tipo de arte. "Entonces era más un deporte de supervivencia, un deporte en el que hay que echarle todo, hay que llegar a la meta. Y ahora yo creo que no es cuestión de llegar a la meta, es cuestión de por qué hay que llegar a la meta y cómo hacerlo. Antes quizá era más burro, más a saco y ahora lo veo más como un trabajo de artista: antes de pintar un cuadro tienes que pensar cómo pintas, por qué lo pintas y qué objetivo tienes. Cuando respondes a estas preguntas te pones a pintarlo".