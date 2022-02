Javier Lliso o cómo escribir historia para España desde el cielo

Javier Lliso ha hecho historia para España al conseguir su pase a la final de big air de esquí acrobático, al finalizar 9º (170.75 puntos) en la clasificatoria que ha tenido lugar en la pista de Big Air Shougang en el día 3 de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 7 de febrero de 2022.

Sus mejores intentos han sido los dos primeros. Lliso ha logrado 90.25 puntos en la primera manga, una puntuación que le ha colocado en cuarta posición momentánea. En la segunda, ha marcado 80.50 puntos, con los que ha completado su 170.75 final y ha asegurado su lugar entre los 12 primeros esquiadores, quienes lograban el pase a la final.

"Sinceramente estoy abrumado. Ya era un sueño estar aquí, y haberlo hecho lo bastante bien como para volver a competir dentro de un par de días [en la final] es increíble", confesó a Olympics.com.

Esta no es la primera vez que el esquiador madrileño hace historia para su país. En 2020 protagonizó la mejor actuación de un español en la Copa del Mundo de esquí acrobático, con una cuarta posición en la parada de Seiseralm (Italia) en su especialidad, el slopestyle.

Un resultado que hizo más tangible el sueño de competir en Beijing 2022. "Pensé, 'oye, puedo ir a los Juegos Olímpicos en 2022'. He mantenido esa mentalidad hasta ahora. Y así va a seguir", añadió entre risas tras conseguir el pase a la final.

Su compatriota Thibault Magnin no le acompañará en la final olímpica de big air, después haber finalizado en 28ª posición, con los mejores resultados de 41.25 puntos en la primera manga, en la que no pudo planchar perfecta su rotación; y 38.50 en la tercera, para un total de 79.75 puntos. Tendrá una segunda oportunidad de brillar en los Juegos en la competencia de slopestyle, en la que también participará Lliso, y que comenzará el 14 de febrero.

¿Cómo ver la final de big air de Javi Lliso?

Lliso disputará, de este modo, la final de big air de esquí acrobático, que tendrá lugar el 9 de febrero a las 11:00 (hora local), es decir, a las 2:30 hora española.

"He visto los Juegos Olímpicos desde que era pequeño. En verano veía la competición de saltos. Y en 2014, cuando el esquí acrobático pasó a ser olímpico, me dije, 'tengo que ir ahí'. Así que esto más que un sueño hecho realidad", declaró tras el pase a la final.

Ahora Lliso ha llegado a hacer historia en el máximo escenario deportivo mundial... y eso que llegaba sin presión, pero con ambiciones altas.

"Si dentro de 20 años miro para atrás y veo que fui a los Juegos a pasear, pensaré que es una pérdida de tiempo. Así que al menos voy a intentar dar el callo. Ir a por todo lo que pueda dar, sé que voy a llegar ahí al 110% y a dejarme la piel. Y si es medalla, pues mejor que mejor. Mientras esté contento con todo lo que he trabajado y con todo lo que he conseguido hacer, entonces podré dormir tranquilo, si no, complicado", explicaba Lliso en una entrevista con Olympics.com previa a los Juegos Olímpicos.

Hoy, sin duda, dormirá tranquilo. Y quizá en esos sueños aparezca algo brillante que pueda hacer realidad en la final de big air.

