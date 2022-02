Lucas Eguibar iguala su mejor resultado olímpico: 7º en snowboard cross en Beijing 2022

Lucas Eguibar ha igualado su mejor resultado olímpico gracias a la séptima plaza conseguida en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 10 de febrero de 2022 en el Parque de Nieve de Genting.

"La verdad es que estoy muy contento. Estos días había estado yendo muy despacio, muy, muy despacio; y no estaba contento con mi actuación, así que estoy muy satisfecho”, ha reconocido el rider español en zona mixta.

El día anterior a la competición celebró su cumpleaños (28 años), y calificó poder hacerlo allí como "un sueño", pero, al agradecer las felicitaciones, ya avisó que, pese a soñar con medalla, iba a ser complicado conseguirla: "Los entrenamientos no han ido mal, y creo que mañana podemos luchar por todo. No quiero ser negativo, pero es cierto que a los goofys [por la posición en la tabla] como yo nos perjudica la pista. Se ha visto en los tiempos durante los entrenamientos. Pero bueno, he venido aquí a plearlo todo".

Y pelear, ha peleado. Pero su análisis se ha cumplido.

Tras tener que recurrir a la segunda preclasificación, al no poder entrar de manera directa en las eliminatorias solo por una plaza (pasaban los 16 primeros y él ha sido 17º), se ha ido jugando su lugar en la clasificación final en las eliminatorias, en las que cuatro riders compiten entre sí y solo los dos primeros clasifican a la siguiente ronda. Con un cuarto lugar en las semifinales ha terminado su lucha por las medallas.

Octavos de final

En octavos de final ha competido en un 'grupo de la muerte'. Sus rivales han sido Martin Noerl (Alemania), líder actual de la Copa del Mundo; Jarryd Hughes (Australia), quien logró la plata en PyeongChang 2018 (y único medallista de hace cuatro años compitiendo en Beijing 2022); y Paul Berg (Alemania), que logró el bronce por equipos mixtos en el Mundial de 2019.

Noerl ha tomado la delantera desde los primeros compases de la carrera, con Eguibar también delante, aunque con presión de Berg. El español ha demostrado su experiencia sobre la pista, al evitar una caída en una de las curvas.

Quien no ha conseguido hacerlo, sin embargo, ha sido Hughes, que ha caído al final de la carrera. Así, finalmente han clasificado para cuartos de final Noerl y Eguibar.

Cuartos de final

Los cuartos de final de Lucas Eguibar también han estado plagados de estrellas. De nuevo en el grupo de Noerl, los dos rivales nuevos han sido Alessandro Haemmerle (Austria), vigente campeón del mundo y quien ha ganado los tres últimos Globos de Cristal; y el estadounidense Mick Dierdorff, quinto en PyeongChang 2018.

Parecía imposible para Eguibar, pero nada se puede predecir en el snowboard cross. Con una caída tras un salto en la que se han visto involucrados Noerl y Dierdoff, Eguibar ha conseguido llegar a las semifinales tras cruzar la meta segundo, a más de dos segundos de Haemmerle. Eso sí: ha mirado hacia atrás antes de finalizar la carrera y ha comprobado que ninguno de sus contrincantes ha conseguido seguir en carrera y que, por lo tanto, la clasificación estaba en su bolsillo.

Semifinales

Y, fase a fase, las estrellas han ido brillando más. El grupo de sus semifinales lo han formado Haemmerle, de nuevo, y se han unido Eliot Grondin (Canadá), bronce en el Mundial de 2021 con solo 19 años; y Merlin Surget (Francia), que fue tercero en la pasada Copa del Mundo.

Como avisaba Eguibar, la posición sobre la tabla iba a ser crucial en esta pista, y así se ha notado. En una semifinal plagada de talento, Grondin y Haemmerle se han despegado rápidamente de sus dos contrincantes. Los dos adoptan un general stand, y Surget y Eguibar, goofy.

Eguibar ha sido el último de su semifinal, a 1.79 segundos de Grondin (primero) y Haemmerle (segundo). A pesar de ello, tanto el español como Surget han accedido a la final B.

Final B (small final)

Además de a Surget, Eguibar se ha enfrentado en la pequeña final (con los cuatro semifinalistas 'caídos' y que no han podido pelear por las medallas) al estadounidense Jake Vedder y al italiano Tommaso Leoni.

En ella, el rider español ha visto cómo acababa su objetivo de mejorar su mejor posición olímpica, después de que Leoni cayera delante de él y no haya podido evitar caer también. "Estaba siguiendo a Tommaso, era cuarto. No sé qué pasa con él. Él se cae, yo estaba justo detrás de él, su tabla me toca y no sé lo que sucede. Me caigo también, pero pongo la tabla de nuevo en pista y acabo tercero", ha comentado Eguibar en zona mixta.

A pesar de ello, el rider español ha conseguido reponerse para cruzar meta el tercero; una posición con la que iguala su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos de Invierno (fue 7º en Sochi 2014; y 33º en PyeongChang 2018) y llevarse un diploma olímpico.

Queralt Castellet, plata en halfpipe

Todo esto ha sucedido después de un día histórico para el deporte español, gracias a la plata lograda, también en snowboard (en este caso, halfpipe) por Queralt Castellet.

Con una puntuación de 90.25, solo ha sido superada por los 94.00 de Chloe Kim.

Castellet ha logrado así la primera medalla de una mujer española en los Juegos Olímpicos de Invierno desde hace tres décadas. La última fue en 1992 y la logró Blanca Fernández Ochoa.

