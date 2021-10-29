冬奥项目对对碰：雪橇、雪车、钢架雪车有什么区别？

第一眼看过去，你可能觉得雪橇、雪车、钢架雪车之间很相似，每个项目中运动员都是在一条蜿蜒曲折的狭长赛道上高速滑下。观众佩服这三项运动的选手们在比赛中的无畏精神，引得观众为其起身叫好。

但是，如果仔细观察，这三个运动项目各具特色，区别显著。通过本文了解一下。

三项运动之间的区别

虽然三项运动均为滑行运动，且北京冬奥会期间都将在延庆赛区的国家雪车雪橇中心赛道进行比赛，但是不要就因此认为三项运动的看点完全相同。

雪橇

雪橇比赛中，运动员是躺在雪橇上面，以脚在前的姿势滑下赛道。比赛开始时，运动员需要坐在雪橇上面，两臂用力向后推撑，接着用戴有防滑手套的两手用力向后拨冰以获得加速度。之后，运动员需要通过精湛的驾驶技艺完成滑行，比如在弯道的时候需要调整重心和角度，力求以最短的时间过弯，同时保持住速度和下滑的平稳势头。

雪橇运动员在比赛中的平均速度可以达到120-145公里/小时。2022年北京冬奥会上，雪橇运动将会产生12枚奖牌，竞赛项目包括男子单人、男子双人、女子单人以及团体接力。

钢架雪车

和雪橇运动不同的是，钢架雪车运动员以站姿开始比赛，通过奔跑约40米距离的方式获得启动速度，之后运动员需要趴在钢架雪车上，头朝下的姿势从赛道中滑下。比赛中运动员的平均速度可以达到130公里/小时。

北京冬奥会上，钢架雪车运动将会产生6枚奖牌，包括两个项目的比赛，分别是：女子单人和男子单人。

雪车

雪车运动的奥运历史是三个滑行运动项目当中最长的，从首届冬奥会开始，历届冬奥会都有雪车比赛的身影。

雪车是一种有框架保护的雪橇，其造型更贴近“车”。比赛开始后，运动员需要通过奔跑的方式获取启动速度。雪车比赛中，运动员采用坐姿。舵手通过车内的绳子完成对雪车的掌控。后座的运动员可以控制刹车。不过在冬奥会赛场，刹车的使用很罕见。

传统上来看，雪车运动更倾向于团体项目，之前冬奥会的雪车竞赛项目包括男子双人雪车、女子双人雪车以及四人雪车。但是北京冬奥会上引入了全新项目——女子单人雪车。顾名思义，这个项目是个人项目。

奥运会雪橇、雪车、钢架雪车赛制

雪橇赛制：

男子单人雪橇、男子双人雪橇、女子单人雪橇以及团体接力比赛将于2022年2月5-10日在延庆国家雪车、雪橇中心举行。共有106个冬奥席位等待运动员去争取。

钢架雪车赛制：

男子钢架雪车和女子钢架雪车比赛将于2022年2月10-12日在同一个赛场举行。共有50个冬奥席位等待运动员去争夺。

雪车赛制：

男子双人雪车、女子双人雪车、四人雪车以及女子单人雪车比赛将于2022年2月13-20日在延庆赛区同一个场地举行。共有170个冬奥会雪车席位等待运动员去争取。其中包括124个男子席位和46个女子席位。

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