冬奥项目对对碰：短道速滑vs速度滑冰

如果冬奥会期间你打开电视时看到滑冰比赛，你可能会觉得自己看的是速度滑冰比赛。但是你要知道的是，冬奥会速度滑冰包括两个运动项目：速度滑冰和短道速滑。你可能会问，这俩运动有什么区别吗？请通过本文寻找答案，让自己成为亲朋聚会时的冬奥专家吧~

两项运动之间的区别？

你是否曾经有过这样的疑问：为什么有的滑冰比赛是一群人一起比，有的滑冰比赛就两人一组比？

速度滑冰比赛中，运动员采用逆时针滑行方式比赛，比赛采用计时赛赛制。速度滑冰比赛没有预赛、半决赛和决赛，而是一轮定胜负。两位运动员同时开始比赛，但是谁先抵达终点并不重要，重要的是他们的完赛时间。选手们都完成比赛后，用时最短的就是最后的赢家。

与速滑形成反差，短道速滑比赛分几轮进行。短道比赛中，每组的组内排名很重要。因为排名靠前的选手才有资格晋级下一轮。通常来讲，每组的前四或前六有机会晋级。首先进行预赛，之后是四分之一决赛、半决赛以及决赛。

短道速滑比赛中，运动员需要佩戴头盔出赛。因为短道比赛中摔倒产生危险的概率要远远大于速度滑冰比赛。短道比赛战术是关键，尤其是在长距离短道比赛中。运动员必须要在两种比赛风格中做出选择——要么领跑以避免拥挤所带来的危险，要么在跟跑、伺机而动。

需要注意的是，在速度滑冰比赛中，有一个项目并非选手两两参赛，而是多位选手一起登场，那就是集体出发项目。这个项目也是冬奥会竞赛项目中最混乱，同时也最具挑战性的项目之一。

男子和女子速滑集体出发项目首次亮相冬奥会是在2018年平昌冬奥会。该项目半决赛每场有12位选手同时出赛，决赛则是16位选手同时出赛。比赛中，运动员需要完成16圈比赛，其中第4圈、第8圈、第12圈位于前三的选手可以获得和排名相对应的分数：第1名5分、第2名3分、第3名1分。抵达终点时排名前三的选手同样也将会获得分数：第1名60分、第2名40分、第3名20分。最终，率先抵达终点的三位选手为比赛的冠、亚、季军，其它选手的排名将通过积分排定。

冬奥会短道速滑和速度滑冰比赛区别？

速度滑冰

2022年北京冬奥会速度滑冰比赛包括14个项目 - 男子、女子各7个项目。

男子 ：500米、1000米、1500米、5000米、10000米、集体出发以及团体追逐

：500米、1000米、1500米、5000米、10000米、集体出发以及团体追逐 女子：500米、1000米、1500米、3000米、5000米、集体出发以及团体追逐。

短道速滑

2022年北京冬奥会短道速滑比赛共包括9个项目：其中男子、女子各4个项目，另外一项为混合团体赛。

男子： 500米、1000米、1500米、5000米团体接力

500米、1000米、1500米、5000米团体接力 女子： 500米、1000米、1500米、3000米团体接力

500米、1000米、1500米、3000米团体接力 混合团体：2000米接力

预赛中，每组前两名晋级下一轮，直到最后参加决赛A。届时选手将向奖牌发起冲击。

两项运动之间的其它区别？

赛道

顾名思义，短道速滑比赛使用的赛道要比速度滑冰比赛赛道短。短道速滑赛道长度为111.12米，速滑赛道长度为400米，和奥运会田径赛道距离相同。

比赛装备

由于短道速滑比赛中运动员要应对很多急弯，因此短道选手的战靴质地较硬，以帮助选手更好的控制前进轨迹。两项运动战靴底部的冰刀很相似，短道选手的冰刀平均长度在30-45厘米，速度滑冰的冰刀长度在40-55厘米。

由于速度滑冰比赛中直道距离更长，弯道也更缓和，运动员的战靴会更加灵活。速滑冰鞋的冰刀前部和鞋固定，后部和鞋跟可以分离开。这样当运动员抬腿时，刀片仍然可以保持与冰面接触。

运动员体型

短道速滑比赛由于弯道较多，因此重心低的选手相对更加轻松一些。而在速度滑冰比赛中，经常会看到身材更高大的选手。

安贤洙先后代表两个国家（韩国、俄罗斯）参加冬奥会、共赢得8枚短道速滑奖牌，其中包括6枚金牌，他的身高为1米64。中国短道名将王濛的身高为1米67。

速滑方面，奥运四金得主、荷兰选手斯文·克拉默身高1米85，他的同胞奥运五金得主艾琳·伍斯特身高为1米68。

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