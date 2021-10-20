冬季两项各项目有何差别？

在2022年北京冬奥会上，冬季两项将产生11个比赛项目的奖牌。运动员将在个人赛、短距离、追逐赛、集体出发、接力和混合接力赛中角逐。

在成为奥运项目之前，冬季两项经历了悠久的历史。首次冬季两项比赛是在1768年举行，当时瑞典和挪威边境的卫兵从斜坡上滑下，并向距离40-50步远的的目标射击。

在20世纪初，冬季两项是一项军演比赛，四人小组由两名列兵、一名军官和一名士官组成，完成30公里越野滑雪后射击。这就是1924年夏慕尼冬奥会上冬季两项最早的呈现形式。

直到1960年美国斯阔谷冬奥会上，冬季两项终于成为冬奥常设项目，但比赛形式与今天还是有所不同，因为当时只有单人项目比赛。

Evgeniy Garanichev of Russia in front of a smoking chimney 照片出自： 2014 Getty Images

冬季两项各项目有何差异？

个人赛

距离：男子-20公里, 女子-15公里

射击：四次射击（两次卧射，两次站射），每次5发子弹，失误一次加罚1分钟的滑行时间

个人赛是冬奥会上的第一个冬季两项比赛项目，因此它自然被称为经典。对大多数运动员来说，这是最具挑战的比赛。要想赢得奖牌，运动员需要完成长距离滑行，同时保持镇定。

通常，准确率最高的运动员会获胜。他们可能在速度上慢于对手，但射击的准确性会弥补不足。个人赛经常会出现意外惊喜。

短距离赛

距离: 男子-10公里, 女子7.5公里

射击: 两次射击（一卧一站） ，每次5发子弹，失误一次，运动员将被加罚150米一圈的滑行。

短距离是冬季两项中行程最短的比赛，运动员全程处于极速状态。要在短距离项目中登上领奖台，光有射击技术是不够的，运动员要用速度弥补射击的失分。

然而，即使运动员未进入前三名，也不会输掉全局比赛，运动员名次越高，就越有机会在追逐赛中卷土重来。

追逐赛

距离：男子-12.5公里,女子-10公里

射击: 四次射击（两卧两站） ，每次5发子弹，失误一次，运动员将被加罚150米一圈的滑行。

追逐赛与前两项比赛完全不同，它是短距离的延续。在追逐赛中，选手的出发间隔根据他们在短距离赛中的成绩确定，所以追逐赛是在短距离比赛之后的比赛日举行。

短距离和追逐同的赢家往往会有戏剧性的变化，前一日表现不佳的选手完全可能实现超越，站上领奖台。

集体出发

距离：男子-15公里, 女子12.5公里

射击: 四次射击（两卧两站） ，每次5发子弹，失误一次，运动员将被加罚150米的一圈滑行。

Biathlon - Men’s 15km Mass Start 照片出自： Getty Images

集体出发被认为是冬季两项的精英赛，30名最优秀的冬季两项运动员参加该项比赛。顾名思义，所有运动员同时出发。

冬奥会个人赛、短距离赛和追逐赛的所有奖牌获得者，包括世界杯各项总成绩排进前15名运动员，一起参加集体出发的比赛。剩下的名额将根据运动员在前面比赛的成绩分配。

接力

距离：男子-4个7.5公里；女子- 4个6公里

射击: 每阶段两次射击（一卧一站） ，每阶段有5发子弹和3发备用弹，如备用弹仍脱靶，运动员须在150米长的惩罚赛道加滑一圈。

接力是团队比赛，每队4名运动员，每项比赛各派一名代表参赛。比赛最大的不同就是射击的范围。

接力是团队比赛，每队4名运动员，每项比赛各派一名代表参赛。比赛最大的不同就是射击的范围。

混合接力

距离：女子每人6公里, 男子每人7.5公里.

距离：与接力赛一致

混合接力赛是2014年索契冬奥会加入的项目，它与常规接力的不同之处就在于男女同时参赛。

冬季两项的更多信息

1999年，国际冬季两项联盟成立了象征精英的俱乐部——ZERO。它由冬奥或世锦赛上射击0失误的个人赛冠军组成，该俱乐部目前有18名奥运冠军。

冬季两项使用的步的重量不超过3.5千克，子弹的速度为380米/秒。冬季两项运动员不得携带装有子弹的步枪离开射击场，否则将被取消比赛资格。

在所有比赛中，除了集体出发，冬季两项运动员在第一圈后卧姿射击，第二圈后站姿射击。而集体出发的顺序则不同，即连续两次卧射，然后连续两次站射。2010年，奥运会冠军达尔亚·多姆拉切娃一路领先，但在第二阶段站姿射击时。系统显示5次脱靶。

冬季两项运动员有时会失误射中其他运动员的目标靶。如果这样，每次射击算一次失误。

2022年北京冬季两项赛赛程

2月5日 混合接力

2月7日 女性个人赛

2月8日 男子个人赛

2月11日 女子短距离

2月12日 男子短距离

2月13日 女子追逐

2月13日 男子追逐

2月15日 男子接力赛

2月16日女子接力赛

2月18日男子集体出发

2月19日女子集体出发