冬奥项目对对碰：高山滑雪各项目之间的区别？

这篇文章介绍了北京冬奥高山滑雪各小项目之间的差异 ，请记住最关键的一点：高山滑雪分两种类型——技术项目和速度项目。大多数参赛者只会参加一个项目的竞争，但也有多面手会参加六个项目的比赛。

速度项目包括滑降和超级大回转，技术项目包括大回转和回转，还有两者结合在一起的全能比赛。每个小项目都分男子和女子。另外，还有混合团体赛，该项目于2018年在平昌首次亮相冬奥。

在速度项目中，滑雪者以飞快的速度冲下斜坡。

在技术比赛中，滑雪者在旗门前滑行时，从山坡的一侧滑到到另一侧，并发出有节奏的嗖嗖声。他们要完成两轮比赛，前30名进入第2轮比赛，并以倒序的方式比赛——第1轮中速度最快的选手在第2轮中最后出场。

高山滑雪各小项目之间的区别？

滑降

可以说高山滑雪的比赛中，滑降是最基本的：选手出发时滑雪板指向山下，速度最快者获胜。

运动员冲刺的速度可达到130公里/小时，但这也要取决于赛道的情况。法国滑雪者约翰·克莱里在2013年在奥地利温根·劳伯霍恩赛道举行的世界杯比赛中，成为第一个突破160公里时速的选手。

下面的视频展示了英国前职业高山滑雪选手格雷厄姆·贝尔的一段视频，该视频拍摄的正是克莱里在打破纪录的画面。

完成几十米的跳跃也是这个项目的特点。滑雪者最理想的姿势是抱膝，而不是忙乱地挥动手臂来保持平衡。

运动员从山顶以最高速度沿线路通过旗门下滑，这样的目的是防止运动员走捷径，因为赛道主要是自然地貌。

滑降参赛者通常比技术类参赛者身材更高、体重更重，他们的腿部必须有强大的力量。滑降的路线最长，速度也最快。因此，在越过终点线时，运动员往往会双腿弯曲，有些喘不过气的感觉。所以，运动员要保持充沛的体力。

在比赛正式打响之前，参赛者可以进行几次训练来检验自己的状态。北京冬奥会滑降比赛会特别有趣，因为那里的山道并不为人所知，不像世界杯赛道那样，运动员经常会在那里比赛。

超级大回转

超级大回转项目是滑降的速度与大回转的精确度相结合的比赛。

这个项目中垂直下降的幅度小于滑降时的幅度，旗门与气门之间的位置更靠近。每个参赛者只需要完成一轮比赛，速度最快的运动员获胜。

参加这个项目的运动员在比赛前没有适应场地的机会。但是他们在比赛当天上午有90分钟的时间可以查看赛道，与教练详细讨论每个斜坡的特点。之后他们就必须把这些细节记在心里。

大回转

作为速度最快的技术型比赛，大回转比赛在当天将进行两次预赛，并将两次滑行成绩相加进行排名。

根据比赛赛道的不同，滑雪者的速度可达每小时80公里左右。

第二轮比赛采用倒序方式进行，即第1轮比赛时获得第30名的选手在第2轮时最先出战。

回转

回转是高山滑雪中最具技术性的项目，旗门设置得很近。滑雪者需要快速转弯和快速改变方向。运动员要保持专注保持一个节奏，对雪板的控制至关重要。

在高山滑雪项目中，回转的路线最短、转弯最快，但滑雪者仍能达到60-70公里/小时的速度。

运动员同一天在两个不同的赛道上各进行一轮比赛。第一轮排名的前30名的选手第二轮按照第一轮排名倒序出场。两轮比赛的成绩相加以确定最终排名。

全能赛

全能比赛目前只在冬奥会上进行。在北京冬奥上，全能比赛由滑降（或超级大回转）和回转项目组成，两项比赛在同一天进行。

两个项目的成绩加在一起决定最终排名，比赛是对滑雪者速度、技术以及耐力的挑战。

混合团体赛

混合团体赛于2018年在平昌首次亮相。这项比赛非常受欢迎，因为滑雪者在相同的场地上进行面对面的并排角逐，观众可以立即分出熟强孰弱，特别是在淘汰赛的最后阶段将异常激烈。

每个国家的四名参赛者（两男两女），在每轮比赛中与另一个国家的四名参赛者捉对较量，每赢一场比赛得1分。如果四场比赛后两队的积分相同，那么时间成绩最好的团队获胜。

这项赛事先进行16强的比赛，然后是四分之一决赛、半决赛和决赛。参赛者要专注于自己的比赛，否则他们可能会被领先的对手造成心理压力。

高山滑雪混合团体赛比赛画面 照片出自： 2018 Getty Images

更多注意事项

速度类比赛的滑雪板比技术类的滑板更长。

一些滑雪者在出场前将雪敷在颈背上，这样可以在比赛中保持清醒。

斜坡底部有一块计时板，因此滑雪者要在他们停下来之前，注意看好计时板的位置。

2022年北京冬奥会高山滑雪赛程

2月6日男子滑降

2月7日女子大回转

2月8日男子超级大回转

2月9日女子回转

2月10日男子全能

2月11日女子超级大回转

2月13日男子大回转

2月15女子滑隆

2月16日男子回转

2月17日女子全能

2月19日混合团体