高亭宇、赵丹将担任北京冬奥会中国代表团开幕式旗手

2022年1月30日，北京冬奥会中国体育代表团秘书长倪会忠公布，北京冬奥会开幕式中国代表团旗手确定为男子速度滑冰运动员高亭宇和女子钢架雪车运动员赵丹。

高亭宇于1997年12月出生于黑龙江省伊春市，8岁开始学习滑冰，14岁进入黑龙江省青年队，2005年进入国家速滑队。2018年平昌冬奥会上，完成冬奥首秀的高亭宇在男子500米速滑比赛中收获铜牌，为中国男子速滑队实现了冬奥会奖牌零的突破。

平昌冬奥会后，高亭宇的成绩在稳步提升中，2018/2019赛季的ISU速滑世界杯，高亭宇的总排名是第16位。2019/2020赛季，他的排名已经跻身前十，来到第9。本赛季速滑世界杯，高亭宇先是在11月的世界杯波兰站男子500米比赛中收获金牌。但由于脚腕受伤缺席了第二站挪威站的比赛。盐湖城站的比赛，高亭宇以33.96的成绩获得了男子500米B组第一名，但在升入A组后，被判起跑时“下蹲过慢”犯规。但是他在B组的完赛成绩仍是本站最快。最后一站在加拿大，高亭宇在男子500米A组第一次较量中以33秒876的成绩斩获亚军。

消息公布后，高亭宇在个人社交媒体上表示：很荣幸能够成为北京冬奥会中国代表团的旗手。主场作战，本就是让人极度兴奋的一件事情，而旗手的身份则更能让我充满力量。这也是我一直梦寐以求的一个角色。我一定不会辜负这份信任，会争取在赛场上展现出自己最好的一面。

赵丹现年19岁，曾是一名三级跳远运动员。2018年10月，15岁的赵丹通过跨界跨项选才进入中国钢架雪车国家队。2019年12月8日，在美国帕克城举行的2019/2020赛季钢架雪车青年系列比赛中，赵丹获得女子钢架雪车第一名。2020年1月20日，在瑞士圣莫里茨雪车场举行的2020年洛桑冬青奥会女子钢架雪车比赛中，赵丹收获了第七名。

钢架雪车是一项充满惊险刺激与挑战的项目，运动员趴在急速飞驰的雪橇上，面朝前以130公里的时速滑行。

冬奥会赛场上，中国运动员尚未赢得过这项运动的奖牌。如今，在冬青奥会女子钢架雪车比赛有不俗表现的赵丹，将在北京冬奥向更好的成绩发起冲击。