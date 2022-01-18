2022年北京冬奥会速度滑冰观赛指南

速度滑冰是北京冬奥会上竞赛项目最多的运动大项，2022年北京冬奥会，将会有166位运动员参加速度滑冰比赛的争夺。

速度滑冰比赛的精彩转瞬即逝。参加北京冬奥会速滑比赛的运动员是世界上速度最快的滑冰选手，他们将在国家速滑馆“冰丝带”展开14个速滑项目的争夺。

第24届冬奥会速度滑冰比赛将于2月5日至19日进行，通过本文了解详细赛程以及观赛前需要提前了解的信息。

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关于2022年北京冬奥会速度滑冰比赛

北京冬奥会速度滑冰运动包括14个竞赛项目，男子、女子项目各7个。

速度滑冰是冬奥会三大滑冰运动项目之一（另外两个分别是花样滑冰和短道速滑）。另外，速度滑冰也是从1924年霞慕尼冬奥会开始至今从未缺席过冬奥会的6个运动项目之一。

2022年北京冬奥会值得关注的选手

和往届冬奥会一样，冬奥会速度滑冰最引人瞩目的国家依旧是荷兰队。来自这项运动创始国荷兰的速滑运动员在历届冬奥会上都是夺牌热门选手，北京冬奥会也不例外。

男子组，斯文·克拉默依旧是夺冠大热。手握9枚冬奥会奖牌的克拉默已经宣布2022年北京冬奥会将是他的最后一届冬奥会（个人第五届）。

女子组比赛中，伊丽恩·伍思特（同样来自荷兰）依旧是速滑女王般的存在。她是冬奥会历史上获得奖牌最多的冬奥运动员，北京冬奥会上她将力争斩获个人第11枚奖牌。

其它有望冲击领奖台的选手还包括荷兰选手基尔德·纽斯（平昌冬奥会男子1000米和1500米冠军）、荷兰选手安东妮特·德容（平昌冬奥会女子3000米季军、世锦赛该项目卫冕冠军）、荷兰选手伊雷妮·斯豪滕（平昌冬奥会女子集体出发季军、世锦赛女子5000米卫冕冠军）、瑞典选手尼尔斯·范德波尔（男子10000米和5000米世锦赛卫冕冠军以及两个项目世界纪录保持者）。另外，荷兰队在男子、女子团体追逐项目上同样实力强劲。

埃琳·杰克逊、布列塔妮·鲍维以及乔伊·曼迪亚是美国速滑队中值得关注的选手，她们都拥有直排轮滑夺冠的经历。日本女子速滑名将、平昌冬奥会冠军佐藤绫乃实力不容小觑。中国名将宁忠岩、高亭宇也有望冲击领奖台。

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2022年北京冬奥会速度滑冰赛程

场馆：国家速滑馆

(所有时间均为北京时间)

2月5日

16:30 - 17:51 -- 女子3000米

2月6日

16:30 - 18:15 -- 男子5000米

2月7日

16:30 - 17:50 -- 女子1500米

2月8日

18:30 - 19:50 -- 男子1500米

2月10日

20:00 - 21:16 -- 女子5000米

2月11日

16:00 - 17:55 -- 男子10000米

2月12日

16:00 - 16:23 -- 女子团体追逐四分之一决赛

16:53 - 17:34 -- 男子500米

2月13日

21:00 - 21:26 -- 男子团体追逐四分之一决赛

21:56 - 22:37 -- 女子500米

2月15日

14:30 - 14:42 -- 女子团体追逐半决赛

14:52 - 15:04 -- 男子团体追逐半决赛

15:24 - 15:30 -- 女子团体追逐决赛D

15:30 - 15:36 -- 女子团体追逐决赛C

15:43 - 15:49 -- 男子团体追逐决赛D

15:49 - 15:55 -- 男子团体追逐决赛C

16:22 - 16:28 -- 女子团体追逐决赛B

16:28 - 16:34 -- 女子团体追逐决赛A

16:41 - 16:47 -- 男子团体追逐决赛B

16:47 - 16:53 -- 男子团体追逐决赛A

2月17日

16:30 - 17:42 -- 女子1000米

2月18日

16:30 - 17:40 -- 男子1000米

2月19日

15:00 - 15:30 -- 男子集体出发半决赛

15:45 - 16:15 -- 女子集体出发半决赛

16:30 - 16:45 -- 男子集体出发决赛

17:00 - 17:15 -- 女子集体出发决赛

2022年北京冬奥会速度滑冰比赛看点

速度滑冰运动员在比赛中姿态优雅，看起来好像并不费力气。但是实际上，速度滑冰对运动员身体素质的要求极高。

美国名将布列塔妮·鲍维是女子1000米速度最快的选手，她解释道：“我们身体承受的疼痛是外界无法想象的。每场比赛之后，腿部的负荷很大导致膝盖都无法弯曲。嘴里会有血的味道，无法站立、也无法坐下。无法弯腰去摘冰刀，因为会导致痉挛。”

鲍维继续介绍道：“500米是冲刺项目，是纯粹的爆发力的比拼。1000米和1500米则更是速度、力量以及耐力的结合。”

2022年北京冬奥会速度滑冰包括的竞赛项目分别是：500米、1000米、1500米（男子、女子）；3000米（仅女子）、5000米（女子和男子）、10000米（仅男子）、集体出发（男子、女子）、团体追逐（男子、女子）。

虽然项目繁多，但是各项目的竞争核心都是速度、力量、耐力的结合。精彩敬请期待！