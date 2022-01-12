高亭宇：北京冬奥会上靠实力说话

高亭宇于1997年12月出生于黑龙江省伊春市，刚刚年满24岁。8岁开始学习滑冰，14岁进入黑龙江省青年队，2005年进入国家速滑队时也才18岁。

2017年亚洲冬季运动会在日本札幌举行，那届赛事是高亭宇参加的首届国际大赛。当时他以34秒69的成绩刷新了该项目亚洲纪录和亚洲冬季运动会纪录，为中国速滑队取得开门红。

时间来到2018年，高亭宇参加了人生中第一届冬奥会——平昌冬奥会。

首次参加冬奥会，高亭宇就击败了包括2014年索契冬奥会亚军扬·斯密肯斯、季军罗·穆尔德和2010年温哥华冬奥会冠军牟太钒在内的多位速滑名将，赢得铜牌，但是过程却不平静。

比赛过程中，高亭宇经历了两次小“意外”，首先是赛前1小时训练的时候在冰场意外摔倒，这给他之后比赛造成了一定的心理压力；然后是比赛中在第一次起跑时经历了同组日本选手的抢跑，自己的节奏被打乱。

在如此情况下，高亭宇依然滑出了34秒65的成绩完赛短暂位居第一。后期被韩国选手车旼奎（34秒42）和挪威选手哈瓦德·洛伦岑（34秒31）超越，最终位居季军。

高亭宇为中国速滑队实现了冬奥会男子速滑奖牌零的突破，超越了前辈刘洪波在1994年利勒哈默尔冬奥会上创造的第四名的中国男子速滑冬奥会最佳成绩。

平昌冬奥会后，高亭宇的成绩在稳步提升中，2018/2019赛季的ISU速滑世界杯，高亭宇的总排名是第16位。2019/2020赛季，他的排名已经跻身前十，来到第9。期间，他还在那个赛季的世界杯揭幕站——明斯克站的比赛中首次登上领奖台，获得分站赛亚军。

2020年2月世界单项速度滑冰锦标赛在美国盐湖城举行，高亭宇和宁中岩、王世伟组成的中国队以1分18秒533的成绩获得团体竞速亚军，创造历史。之后进行的500米个人赛中，高亭宇34秒282的成绩位列第9，34秒282的成绩刷新了他的个人最佳（PB）。2019/20赛季，高亭宇虽然屡创佳绩，但是伤病也随之而来，腰伤复发已经严重到让他无法动弹的地步。他也因此暂别国家队8个月，回到省队养伤、调理。

2021年初重返国家队后，高亭宇在3月举行的全国速滑锦标赛上斩获男子短距离全能500米金牌。9月他就在中国杯速滑精英赛上再创佳绩，刷新男子500米全国纪录。

如此佳绩让高亭宇感觉到此前的训练方法得到了认证，自己取得了全方面的提升，补足了一些短板后信心也更足了。

高亭宇在2018年平昌冬奥会男子500米决赛后庆祝 照片出自： 2018 Getty Images

2021年11月初，中国速滑队开始2021/22赛季速滑世界杯四站赛事的征程。本赛季世界杯赛事也是北京冬奥会资格赛赛事，因此选手们还肩负着争夺北京冬奥会入场券的重任。

11月12日，世界杯首站波兰站的第1个比赛日中，高亭宇就在首场男子500米决赛中以34秒265的成绩生涯首次登上世界杯分站赛最高领奖台。此外，他还刷新了场地纪录和自己的平原赛场最好成绩。波兰站比赛设两场男子500米比赛，高亭宇在第二场比赛中以34秒931的成绩位居第9。

之后，由于腰伤他缺席了世界杯第二站挪威站两场比赛的争夺。也因此在第三站美国站比赛中的首场比赛中只能参加B组决赛。但是尽管如此，高亭宇仍然在B组决赛中滑出了33秒965的好成绩，位居第一。这个成绩即使放在A组决赛当中也是能够夺冠的成绩。本站第二场比赛，重回A组的高亭宇在起跑时遭遇犯规打击。第一次准备起跑时，高亭宇身体略有抖动，被判犯规。之后的第二次起跑，他再次在准备时未能保持身体静止，被罚出场，没有成绩。

最后一站加拿大站的比赛中，高亭宇参加了首场比赛，并以33秒876的成绩位居亚军。

近期接受央视采访时，高亭宇谈到了冬奥会冲刺阶段自己的备战计划：“训练是最主要的，再就是自我的调节，心理身体都需要保护起来。等到冬奥会时进奥运村之后，一些情绪、反应以及心态可能会稍微好一些，但是压力会大一些，因为毕竟经历过一次（冬奥会），然后（这一次）还想更好一点，全力以赴，别的我就不想了。因为这个（冬奥会取得好成绩）不是靠想的。如果靠想的话就天天躺着了，还是得靠实力说话。”

加拿大速滑名将洛朗·迪布勒伊在2019年世界杯比赛中 照片出自： 2019 Getty Images

在男子500米项目上，加拿大名将洛朗·迪布勒伊是2021年世锦赛冠军得主，本赛季世界杯四站比赛8场比赛中他交出了2金2银4铜的成绩单，每场比赛都登上了领奖台，目前在世界杯积分榜上以420分遥遥领先。日本选手森重涉（本赛季世界杯1金1银1铜）、新滨达也（1金1银1铜）以及村上裕真（1银1铜）分列2至4位。他们将是高亭宇在北京冬奥会上冲击领奖台、甚至金牌的最主要对手（高亭宇由于缺席三场比赛，此外还有1场犯规没有成绩，因此仅以176分位居第17位）。

2018年平昌冬奥会后接受采访时，高亭宇曾经说过：“我觉得我的实力已经到了可以争夺奖牌的程度，实际上这个项目偶然性很大，十几名选手的实力都差不多，关键还是看临场发挥，我认为只要发挥好了，我的对手只有自己。”

经过北京周期的准备，高亭宇已经蓄势待发。他和宁中岩的“双子星”组合能否在北京冬奥会上再次创造中国速滑队的历史，答案即将揭晓。