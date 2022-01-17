2022年北京冬奥会中国代表团参赛运动员名单汇总

短道速滑

短道速滑一直以来都是中国代表团的优势项目，至今为止中国短道速滑队在冬奥会赛场上已经斩获33枚奖牌，其中包括10金15银8铜。在该项目冬奥历史奖牌榜上位居第二，仅仅落后于韩国队（48枚奖牌，24金23银11铜）。

2022年北京冬奥会上，中国短道速滑队获得了5男5女的满额席位。经过上周冬奥选拔赛的激烈争夺，目前所有参赛人选均以敲定。

中国短道速滑队2022年北京冬奥会参赛选手名单：

他们将代表东道主参加2022年北京冬奥会短道速滑9个项目的争夺。

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花样滑冰

中国花样滑冰队在冬奥会历史上共斩获过8枚奖牌，包括1金3银4铜。唯一金牌出自2010年温哥华冬奥会双人滑项目，当时申雪/赵宏博组合登上最高领奖台（庞清/佟健组合收获银牌）。

2022年北京冬奥会上，中国花滑队一共锁定了4个竞赛项目合计5个席位：男子单人滑1席、女子单人滑1席、双人滑2席、冰舞1席。随着冬奥选拔赛的尘埃落定，所有项目参赛人选已经确定。

中国花样滑冰队2022年北京冬奥会参赛选手名单：

男子单人滑： 金博洋

金博洋 女子单人滑： 朱易

朱易 双人滑： 隋文静/韩聪、彭程/金杨

隋文静/韩聪、彭程/金杨 冰舞：王诗玥/柳鑫宇

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冰壶

2022年北京冬奥会中国女子冰壶队

冰壶运动于1998年长野冬奥会开始成为冬奥会正式竞赛项目，此后从未缺席过任何一届冬奥会。加拿大（6金3银2铜）、瑞典（3金3银2铜）、英国（2金1银1铜）以及瑞士（1金3银3铜）是这项运动的冬奥会赛场主导国家。

和其它国家和地区相比，冰壶运动在中国开展相对较晚。中国冰壶队在2010年温哥华冬奥会上才完成奥运首秀。那届冬奥会上，中国女子冰壶队摘得1枚铜牌，那枚奖牌也是中国冰壶历史上唯一一枚冬奥会奖牌。

中国冰壶队冬奥选拔赛从去年12月开始，综合6站比赛成绩以及此前大赛的战绩，中国女子冰壶队的6人名单已经确定。北京冬奥会上，她们将在主场再次向奖牌发起冲击。

中国女子冰壶队2022年北京冬奥会参赛选手名单：

一垒： 姜馨迪

姜馨迪 二垒： 张丽君

张丽君 三垒： 董子齐

董子齐 四垒： 韩雨（队长）

韩雨（队长） 替补：王芮

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随着中国奥委会不断公布各项目最终参赛名单，本文将会在未来持续更新