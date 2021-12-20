盘点有望闪亮北京冬奥会赛场的冬青奥会明星选手

2022年北京冬奥会即将于2月4日开幕，在此之前，让我们一起盘点那些拥有冬青奥会背景，有望在北京创造佳绩的运动新星。

克洛伊·金

美国，单板滑雪

2015年，年仅14岁的克洛伊·金初登国际单板滑雪舞台，参加了2015年冬季极限运动会（X-Games），超越凯莉·克拉克，成为该赛事最年轻的单板U型场地技巧冠军。她注定伟大的辉煌运动生涯也正是从那时开始书写。

在那之后，克洛伊·金在2016年利勒哈默尔冬青奥会上赢得两枚金牌；在2018年平昌冬奥会上以近乎完美的第2滑斩获98.25分，登上最高领奖台的同时也披上了巨星光环。之后，为了养伤和专注于学业，克洛伊有将近两年的时间远离赛场，但是这并未对她的竞技状态产生太大影响。2021年1月，21岁的她在冬季极限运动会上斩获个人该赛事第六金；一个月后，又生涯第二次斩获世锦赛冠军。

现在，她的目标是在北京冬奥会上蝉联冬奥桂冠，如能如愿，她将成为单板滑雪历史上最伟大的女子运动员。

佩特拉·弗尔霍娃

斯洛伐克，高山滑雪

佩特拉·弗尔霍娃在2012年因斯布鲁克冬奥会上展现了过人的天赋，在女子回转项目上以1.49秒的巨大优势夺冠，在大回转和全能比赛中以微弱劣势和奖牌擦肩。

此后，她用成绩兑现了自己的天赋，上赛季登顶女子高山滑雪世界杯年度总冠军，成为第一位取得该成就的斯洛伐克运动员。那个赛季中，26岁的她赛程非常密集，单季参加了31场比赛。10次登上领奖台，斩获6个冠军的她最终以160分优势领先前季总冠军拉拉·古特-贝赫拉米、341分优势领先美国传奇名将米凯拉·席弗琳，登顶成功。

本赛季，她已经两次夺得回转世界杯分站赛冠军，北京冬奥会上，她和席弗琳之间的争夺将是女子高山滑雪不可错过的一大看点。

佩特拉·弗尔霍娃在2021年10月23日举行的女子大回转世界杯比赛中位居季军 照片出自： 2021 Getty Images

比尔克·鲁德

挪威，自由式滑雪

2016年利勒哈默尔冬青奥会上，比尔克·鲁德在主场斩获自由式滑雪坡面障碍技巧金牌，此后他就成为男子自由式滑雪顶尖选手的存在。21岁的他最擅长的项目当属大跳台，连续两个赛季收获该项目世界杯冠军，而大跳台项目将在北京冬奥会上完成冬奥会首秀。另外，鲁德也是世界上第二位蝉联冬季极限运动会大跳台项目冠军的运动员，他在2018年和2019年连续登顶该赛事最高领奖台。

去年11月，鲁德在施图拜举行的坡面障碍技巧世界杯赛事上收获冠军，证明了自己多面手的实力（2019年世锦赛上，他夺得双板坡障亚军）。2022年北京冬奥会上，他将在多个项目上冲击奖牌。

比尔克·鲁德社交媒体博文

谷爱凌

中国，自由式滑雪

2021年初，女子自由式滑雪神童谷爱凌完成了令人印象极其深刻的冬季极限运动会首秀，成为首位参加三个项目并且全部赢得奖牌的赛事新人。她在U型场地技巧和坡面障碍技巧项目上赢得金牌（大跳台位列季军），成为首次取得这一成就的中国运动员。在一个月后的世锦赛上，她复制了极限运动会上的成绩，再次收获U槽和坡障金牌以及大跳台铜牌。北京冬奥会主办国中国发出了带动3亿人参与冰雪运动的承诺，而谷爱凌无疑已经成为中国冰雪运动的标杆性人物。

在去年爆发之前，谷爱凌在2020年洛桑冬青奥会上就已经取得了出色的成绩，在U型场地技巧和大跳台项目上夺得金牌，在坡面障碍技巧上收获银牌。北京冬奥会上，冲击三个项目金牌是她最大的目标。而她在2021/22赛季世界杯赛场取得的成绩让她信心十足。

键山优真

日本，花样滑冰

北京冬奥会花滑赛场上，有望冲击三连冠，成为继1928年的吉利斯·格拉夫斯特罗姆（瑞典）之后首位取得该殊荣的羽生结弦无疑是最引人瞩目的焦点。但是不要忽视他的队友键山优真，后者是有实力爆冷的新星之一。

2021年世锦赛上，年仅18岁的键山优真的排名力压羽生结弦，位居陈巍之后收获银牌，羽生摘得铜牌。2020年洛桑冬青奥会上，键山优真凭借自由滑中两记阿克塞尔三周跳和两记后外点冰四周跳摘得冠军。

键山优真在2020年洛桑冬青奥会男子单人滑自由滑比赛中 照片出自： 2020 Getty Images

凯莉·希尔达鲁

爱沙尼亚，自由式滑雪

凯莉·希尔达鲁尚未年满20岁，但是已经在冬季极限运动会上斩获5枚金牌，此外还有一个世锦赛冠军在她的名下。2020年洛桑冬青奥会上，她击败了谷爱凌夺得了坡面障碍技巧金牌。

2016年，希尔达鲁首夺极限运动会冠军时年仅13岁，2018年平昌冬奥会之前，她就成为外界普遍关注的新星。但是十字韧带撕裂让她缺席了2018赛季的所有比赛。今年的极限运动会上，希尔达鲁由于在训练中同一膝盖出现异样而退赛，但是这并没有打消她对于奥运荣耀的渴望，新赛季世界杯赛场她也取得了不俗的成绩。北京冬奥会上，她和谷爱凌在多个项目上的直接对话值得期待。

苏珊妮·舒尔廷

荷兰，短道速滑

2018年平昌冬奥会上赢得荷兰首枚短道速滑冬奥会金牌后，苏珊妮·舒尔廷已经成为该运动的顶级明星选手。

参加过2012年因斯布鲁克冬青奥会的她在2021年短道速滑世锦赛上参加了五个项目，最终全部夺冠。她也成为历史上第二位取得如此殊荣的女子短道运动员以及第四位取得该成就的短道运动员。2021/22赛季短道速滑世界杯上，舒尔廷状态火热。北京冬奥会上，她有望创造更多历史。