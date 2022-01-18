2022年北京冬奥会钢架雪车观赛指南

将有50位运动员（男子、女子各25人）参加2022年北京冬奥会钢架雪车比赛的争夺。

钢架雪车比赛中，运动员采用趴姿，以130公里/小时的速度飞驰而下。由于头部在前，因此选手们的头盔设计也是吸引观众注意力的元素之一。北京冬奥会钢架雪车比赛将在延庆赛区的国家雪车雪橇中心的新赛道举行，该赛道为世界上第一条包含360回转弯道的赛道。

北京冬奥会钢架雪车比赛只有两个竞赛项目：男子个人赛和女子个人赛，比赛将于2月10日至12日举行。

通过本文了解详细赛程以及最佳观赛方式。

关于2022年北京冬奥会钢架雪车比赛

2022年北京冬奥会钢架雪车比赛包括两个项目：男子个人赛和女子个人赛。

这样的项目安排始于2002年盐湖城冬奥会，那届冬奥会上钢架雪车重新回归冬奥会竞赛项目表。在那之前，钢架雪车比赛只设男子项目。

2022年北京冬奥会应该关注的钢架雪车明星选手

对于北京冬奥会女子钢架雪车夺冠热门蒂娜·赫尔曼而言，北京冬奥会周期是一次特别的经历。身为世锦赛四冠得主的她（包括2021年世锦赛冠军）由于教练原因，被禁止跟随和德国国家队一起训练。

赫尔曼的同胞、赢得过2017年世锦赛冠军的杰奎琳·洛琳将是她北京冬奥冲金路上最直接的竞争对手。洛琳在2018年平昌冬奥会上赢得银牌。另外，奥地利选手雅尼娜·福洛克同样值得关注，她是2020/21赛季世界杯年度总冠军得主。

男子组方面，绰号“超人”的马廷斯·杜库尔斯（拉脱维亚）是世锦赛六冠得主，至今为止已经摘得2枚冬奥会银牌。而冬奥会冠军是他职业生涯唯一或缺的荣誉，同时也是他当下最渴望得到的荣誉。

冬奥会卫冕冠军、“韩国钢铁侠”尹诚彬在北京冬奥会周期里由于伤病和疫情导致的物流问题等原因淡出了人们的视线。但是，2019年世锦赛上夺得铜牌证明他依旧有能力在大赛上调整出最佳状态。

来自德国的世锦赛卫冕冠军克里斯托弗·格罗特希尔和2022年北京冬奥会测试赛冠军亚历山大·加塞尔同样是奖牌的有力竞争者。

2022年北京冬奥会钢架雪车赛程

场馆：延庆国家雪车雪橇中心

(所有时间均为北京时间)

2月10日

9:30 - 男子单人第1滑和第2滑

2月11日

9:30 - 女子单人第1滑和第2滑

20:20 - 男子单人滑第3滑和第4滑

2月12日

20:20 - 女子单人滑第3滑和第4滑

2022年北京冬奥会钢架雪车比赛看点

钢架雪车运动员以头在前的方式趴在特制的冰橇上飞驰而下，要想在这项运动上取得成功，需要尖端的技术和运动员的勇气。

比赛过程中，运动员、冰橇、赛道之间的磨合是至关重要的。2006年都灵冬奥会银牌得主、英国人雪莉·鲁德曼谈到了空气重力学在钢架雪车比赛中发挥的重要作用。

在接受Olympic Channel采访时，她介绍道：“对于我们而言，空气动力就是全部。滑行过程中空气会划过你的身体，因此运动员和体形也是（影响成绩的）重要因素。”

另外，充满爆发力的起跑也很重要。运动员先要手扶冰橇冲刺30米，待起速后迅速趴倒在冰橇上。之后，随着不断下滑，他们的速度将会逐步提升到130公里/小时左右。

代表新西兰参加过2018年平昌冬奥会的瑞斯·索恩伯里表示：“起跑非常重要，运动员在这个环节有很大的空间去发挥并奠定优势。任何一个细微的失误都会导致你功亏一篑。顶尖选手之间，比赛成绩相当接近，差距极小。”

“上橇后，在冰橇上保持放松状态至关重要。选手越放松，表现就会越好。滑行过程中需要尽量保持冰橇直行，如果比赛中冰橇的运行轨迹偏了，不要跟它对着干，它自己会慢慢调整回来的。如果强行修正导致转向过度的话导致降低速度，就得不偿失了。所以顺着它没什么大碍。”

很多运动员都会用自己最爱的超级英雄、动物以及其它能够激发他们动力的图案来设计自己的头盔。这一点值得关注，因为很多时候，头盔的设计能够体现出运动员的个性和心态。

2022年北京冬奥会钢架雪车比赛转播信息

2022年北京冬奥会将会有全方位的电视媒体和数字媒体转播、报道。

所有运动项目的比赛实况、回看、精彩集锦都可以通过各地转播合作伙伴提供的电视和流媒体平台服务观看，Olympic Channel也在其中。

冬奥会结束后，完整赛事回看同样可以通过Olympics.com观看，比赛精彩瞬间也将会在@Olympics社交媒体平台分享。

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