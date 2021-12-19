冬奥经典对决：佩林·拉丰vs拉波特姐妹

回顾平昌冬奥

那正是19岁的法国自由式滑雪运动员佩林·拉丰在奥运赛场展示自己风采的时刻。第二次参加奥运，她以0.09分的优势击败了加拿大选手贾斯汀·拉波特，夺得雪上技巧的冠军。

在2014年索契冬奥会上，贾斯汀领先姐姐克洛伊获得金牌，而佩林获得第14名。在魁北克，他们全家人都大为惊喜。这对姐妹已经习惯了分享冠军，共同站上领奖台，他们曾和大姐马克西姆一起滑雪，而大姐已经在2018年退役。

随着2021/22年世界杯期间的开始、北京冬奥开幕在即，他们的竞争也拉开了大幕。现在就跟着Olympics.com一起了解这场自由滑雪的经典对决的。

拉波特姐妹走向辉煌

曾经，克洛伊和贾斯汀是雪上技巧的巨无霸。在佩林于2016年2月首次登上领奖台之前，克洛伊已经15次登上领奖台，其中有两次夺冠。贾斯汀于2010年12月开始参加巡回赛，18次登上领奖台，8次夺冠。

当时她们最大的对手是汉娜·奇尔尼，这位美国人在2010年温哥华冬奥会上夺得了金牌，但在2014年索契获得了铜牌，落后于拉波特姐妹。她还于2013年成为世锦赛冠军（2005年获得第一个世界冠军），并于2011年和2015年在世锦赛上获得第二名。

然而，在赢得6个雪上技巧水晶球奖和4个总冠军后，奇尔尼在2015年3月做了退役的决定。从此，来自加拿大的姐妹俩开始了辉煌之路。

没过多久，姐妹俩就开始抢露锋芒。从2015年2月28日到2016年2月27日经历了4站世界杯比赛之后，克洛伊4次登上领奖台，贾斯汀则3次夺牌。这两个时间点正好分别是汉娜最后一次和佩林第一次登上领奖台的时间。

那年年初，她们甚至经历了一个历史性的时刻：在加拿大的圣科姆，贾斯汀和克洛伊领先于大姐马克西姆，分别获得冠亚军。

马克西姆对Olympics.com说，“对我们来说就像在超级碗夺冠，太难以置信了。”贾斯汀补充说，“老实说，我认为这是我职业生涯最棒的表演之一。”

佩林勇不可当

克洛伊的姐姐贾斯丁今年27岁，她曾经展现了统治赛场的实力，但是当拉丰横空出世后，拉波特姐妹的星光相对暗淡了一些。自2016年2月27日以来的32场世界杯比赛中，贾斯丁13次登上领奖台（2次夺冠），拉丰则24次登上领奖台（15次夺冠）。

那9次拉丰未能夺冠的比赛中，击败拉丰的运动员不是澳大利亚的布里特尼·考克斯就是哈萨克斯坦的尤利娅·加里谢娃，贾斯丁从未击败过拉丰。

2018年平昌冬奥会上，佩林登上了最高领奖台。那之后，佩林17次参加世界杯比赛，全部登上领奖台，13次夺冠，包括最后的9连冠。

2022年北京冬奥会上会上演怎样的戏码？贾斯丁能否重新找回顶尖状态，夺回金牌？还是说23岁、已经是收获四座大水晶球奖的拉丰仍处于生涯初始阶段，还有无数辉煌等待她去争取？

2022年2月3日开始，您将会找到答案。届时女子雪上技巧预赛将会率先拉开战幕。