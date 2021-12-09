冬奥经典对决：越野滑雪谁是王者？

在过去的几个赛季里，赢得国际滑雪联合会水晶球奖的赢家主要是3次冬奥冠军挪威选手约翰内斯·克莱博，和即将代表ROC参加北京冬奥会的4次奥运奖牌获得者亚历山大·博尔舒诺夫。

上赛季，博尔舒诺夫以绝对优势击败了克莱博，成功卫冕世界杯总冠军。但由于新冠疫情，克莱博错过了很多比赛，而挪威的很多运动员也退出多项比赛。此前的赛季，这位斯堪的纳维亚运动员也输给了博尔舒诺夫，两人当时的参赛数量相差无几。

克莱博在大赛个人短距离比赛中基本都赢得了金牌，展示了他强大的实力。他也是世界杯历史上最成功的男子短距离运动员。在2018年平昌冬奥会上，他是最优秀的个人短距离选手，同时和桑德比组成了最强大的团体短距离组合。自比约·林德在2006年收获了这两个短距离项目的金牌后，，还没有滑雪运动员能够在冬奥赛场上复制这一成功。

博尔舒诺夫在2018年平昌冬奥会的两项比赛中都登上了领奖台，其中个人短距离是铜牌，他还和丹尼斯·斯皮索夫一起赢得了团体短距离的银牌，同时还获得了50公里古典和4X10公里接力的银牌。

克莱博在2017年拉赫蒂的个人短距离比赛中获得了他首次世锦赛的奖牌——铜牌。从那以后，他就没有在世锦赛短距离项目中失利过。2021，克莱博成为首位在个人短距离比赛中卫冕世锦赛冠军的男运动员。

克莱博和博尔舒诺夫在比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

2021年，博尔舒诺夫在团体短距离比赛中紧随克莱博之后，最终与雷迪威科收获了铜牌。这位ROC选手通常会在克莱博的优势项目中输掉比赛，但却可以在其它项目比赛中赢得冠军。在2021年世锦赛上，克莱博险些在马拉松比赛中战胜博尔舒诺夫，但由于他在最后冲刺时干扰对手而被取消了成绩。而博尔舒诺夫排在挪威人埃米尔·艾弗森之后，只能接受一枚银牌。

克莱博在他擅长的短距离项目中只输给过博尔舒诺夫一次。在2018/19赛季世界杯的第一回合比赛中，挪威人过早放松，将冠军让给了博尔舒诺夫。

克莱博在他的YouTube频道上有一段视频，其中包括一些博尔舒诺夫的内容。他发布了一段名为“克莱博VS博尔舒诺夫”的视频，谈到了即将在Toppidrettsveka举行的滑轮滑雪比赛。他祝自己好运，然后补充说，他忘了为博尔舒诺夫送上祝福。输给博尔舒诺夫的克莱博戏称他的对手“不可能被打败”，因为他用的是摩托车滑轮。

尽管克莱博和博尔舒诺夫之间存在着激烈的竞争，但他们在赛场外的关系很好。即使他们在世锦赛50公里的比赛中撞在一起，也不会改变他们对彼此的尊重。“什么都不会改变，”在谈到他与博尔舒诺夫的关系时，克莱博说，“我们将会竞争很多年。他是一名非常优秀的滑雪运动员，我当然希望击败他，打败他是我的目标。希望我们再也不会发生这样的事儿。”

博尔舒诺夫还邀请克莱博参加他与原滑雪运动员安娜·热热比亚蒂娃的婚礼，足见他们之间深厚的友谊。遗憾挪威人当时正忙于拍摄一场演出而无法出席。博尔舒诺夫曾表示，如果克莱博发出同样的邀请，他一定会接受。