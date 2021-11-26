冬奥经典对决：瑞德为王的雪车年代

在整个80年代和90年代，瑞士和德国的雪车运动员成为竞争最激烈的对手。在那20年的男子比赛中，德国（包括东德、西德和德国）和瑞士在冬奥会上轮流站上最高的领奖台。

在双人和四人比赛中，瑞士人获得了4枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌。德国队5次获得第一名，7次获得第二名，6次获得第三名。

雪车的起源

雪车起源于19世纪的瑞士，那时当地人利用起冰冻的路面，在重力作用下向下滑行。大约在19世纪80年代，他们安装了开关和底盘，这样就能提供更多的保护。首家俱乐部成立于1897年，位于格里森州的圣莫里茨。

除了1960年斯阔谷冬奥会，雪车比赛自1924年夏慕尼冬奥会以来，一直是重要比赛项目。但直到2002年的盐湖城冬奥会，才增加了女子双人比赛。

作为这项运动的“摇篮”，人们自然期望瑞士运动员在冬奥会上能取得优异的成绩。而在德国，科尼格西和奥贝尔霍夫等机构为这项运动的发展做出了巨大贡献，后者位于前东德地区。

东德称霸的80年代

1976年因斯布鲁克，来自联邦德国（西德）的雪车运动员登上了领奖台，但在1980年普莱西德湖，瑞士和东德的势力占据了上风。在双人比赛中，瑞士的埃里希·施勒和约夫·本茨获得金牌。银牌和铜牌则由两对东德组合获得。

这一次，获得双人比赛奖牌的东德运动员也获得了男子四人比赛的冠军。获得双人赛金牌的瑞士选手与其他两人一起赢得了四人赛的银牌，铜牌也属于东德运动员。

4年后，在萨拉热窝，双人和四人项目的金牌和银牌都由东德运动员包揽，他们仅以不到半秒的优势夺得两项冠军。前南斯拉夫的冬奥会还诞生了这项运动的传奇人物——沃尔夫冈·霍普。这位传奇曾是十项全能运动员，但却贏得了双人和四人项目的金牌。

在拿下一枚金牌后，霍普表示，“我对我们的表现很满意，我们赢得了金牌。昨天的赛道非常困难，我们也准备好今天的比赛了。”

在1988年的卡尔加里，由于葡萄牙、墨西哥和牙买加的参赛而被历史铭记。这也是东德和西德最后一次以两个国家分别参赛。在经历了上届冬奥的失望之后，瑞士队夺回了四人赛的金牌，东德队仅获得两枚银牌和一枚铜牌。

1987年德国双人雪车组合在训练中 照片出自： 2018 Getty Images

瑞士反击的90年代

1992年阿尔伯维尔冬奥会，瑞士选手古斯塔夫·韦德、多纳特·阿克林、洛伦兹·辛德霍尔茨和库尔丁·莫雷尔在四人项目中获得铜牌，而德国人霍普、穆索尔、库恩和汉尼曼获得了银牌。奥地利组合获得了金牌。

双人赛是一场势均力敌的较量，前五名之间的差距不到半秒的时间。德国人洛克纳/齐默尔曼获得了银牌，以不到1/10秒的微弱优势领先于同胞兰根/埃格。冠军属于瑞士组合韦德/阿克林，他们以不到3/10秒的优势获胜。

两年后的利勒哈默尔冬奥，韦德和阿克林再创佳绩。他们以不到1/10秒的优势力压同胞格奇和吉多·阿克林（多纳特的弟弟）夺冠。意大利人获得铜牌。

韦德在赢得第二枚金牌后表示：“这是一场艰苦的比赛……比赛来到百分之一秒时，微小的错误都会左右最终的结果。很高兴看到瑞士获得更多的奖牌。”。f

瑞士队在4人雪车中排名第二名。这一次，他们以不到1/10秒的差距错失金牌。冠军则归属于德国队，他们还获得了铜牌。沃尔夫冈·霍普的铜牌是他第6枚奥运奖牌，也是最后一枚。

1998年长野是最后一次只有男子项目的冬奥会。德国和瑞士队双双登上领奖台，但此时他们已经开始迎接新生力量的挑战。在双人雪车比赛中，克里斯托夫·兰根和马库斯·齐默尔曼获得了铜牌，但他们在四人比赛连续第二次获得金牌，瑞士队获得四人雪车的银牌，法国和英国并列铜牌。

1992年阿尔伯维尔冬奥会，瑞士组合夺得双人雪车金牌

2002年冬奥会增加了女子比赛，加拿大、意大利和美国等国开始崭露头角。

瑞士队和德国队不再是这项运动的统治者，尽管德国队仍然是强队，他们在2006年都灵冬奥会和2018年平昌冬奥会上获得了金牌，但却无缘2014年索契冬奥的领奖台。2014年索契也是瑞士队最后一次在男子双人比赛中获得金牌。

展望北京冬奥

如果要问谁是2022年北京冬奥最受期待的队伍，答案肯定是德国。除了在2018年平昌冬奥会的所有三个项目中获得金牌外，他们还获得了2021年阿尔滕堡世界杯12枚奖牌中的9枚。

弗雷德里希是两届奥运冠军，擅长双人和四人雪车。他的同胞洛克纳也是热门。在女子方面，德国队的希望寄托在两届世锦赛冠军、卫冕奥运冠军玛丽亚玛·贾曼卡身上。

首次亮相的女子单人雪车将是本届冬奥的一大亮点。北京冬奥将于2022年2月4日开幕，雪车比赛于2月13-20日在延庆打响。