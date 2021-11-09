惺惺相惜：吉拉德利VS祖布里根，1980年代高山滑雪的巅峰对决

马克·吉拉德利和柏美尼·祖布里根之间不断的竞争改变了高山滑雪的发展，他们在20世纪80年代国际雪联滑雪世界杯巡回赛中的完全主导了比赛，也被称为“白色马戏团”的这项赛事和从前已经不再一样。

史无前例的竞争

奥地利名将马塞尔·赫施尔是2012年至2019年间唯一连续8次夺得水晶球奖的运动员，在此之前，男子世界杯雪坛经历了几个时代，意大利选手古斯塔沃·托埃尼、瑞典人英格玛·斯滕马克和美国人菲尔·马赫雷都曾短暂夺冠。

这三位选手都在上世纪70年代几个赛季的高山滑雪世界杯巡回赛中获得了冠军，其中斯滕马克和马赫雷赢得三次，托埃尼赢得四次，他还在第四次夺冠之前休战一年。

就是在这样的背影下，一场传奇般的竞争对抗在80年代初上演了，在1984年-1991年之间，马克·吉拉德利和柏美尼·祖布里根将这项每年一届的赛事变成了两个人之间的竞争。

出生在奥地利的卢森堡人马克·吉拉德利和瑞士人柏美尼·祖布里根前所未有地统治着滑雪世界杯巡回赛，两人都出生于1963年，他们包揽了那几年的所有世界杯冠军，包括9届世界杯总冠军（卢森堡人5次，瑞士人4次）和14次单项比赛冠军（祖布里根以8胜6负占优）。

他们还分享了8次世锦赛的冠军头衔（两人各4次），两人共21次登上领奖台（吉拉德利12次，祖布里根9次），两人在世界杯上的正面交锋就达到了惊人的86次，吉拉德利以46胜40负占优。

在这场史无前例的竞争中，冬奥运是他们唯一未能完全征服的赛场。吉拉德利只获得了两枚银牌，而祖布里根在1988年卡尔加里的滑降比赛中获得了一枚金牌，还在同年的大回转比赛中获得了铜牌。

在吉拉德利和祖布里根那个时代，其他运动员无疑是不幸的，因为他们的机会寥寥。

祖布里根征战1987年世界杯 照片出自： 2014 Getty Images

威廉·泰尔后最知名的瑞士人

这个笑话源于吉拉德利，两人中他比较外向；而来自瑞士南部瓦莱州的祖布里根更喜欢谈论关于滑雪和领奖台的话题。

“我觉得柏美尼（祖布里根）是威廉·泰尔（瑞士传说中的英雄）之后最有名气的瑞士人。”吉拉德利这样评价他的对手，而卢森堡人则以钢铁意志著称，他经常不惜代价地去赢得比赛。

吉拉德利出生于卢塞特瑙，曾因不满训练方法而被奥地利停训。随后他开始独自训练，并转投卢森堡。在那些艰难的岁月里，他只能依靠自己和他坚定的信念。

但相比他的瑞士对手，吉拉德利真正可怕的对手其实是伤病。

在他传奇般的职业生涯中，他有过近20次大伤。但这些伤病并没有停止他胜利的脚步，反而或多多少地地影响了对手祖布里根的野心，瑞士人于1984年赢得了他的第一届世界杯——这是继传奇彼得·吕歇尔首次为瑞士赢得世界杯之后，瑞士人的第二个世界杯冠军。

竞争中锻造的全能选手

在1985年博尔米奥举行的世锦赛上，双方的竞争正式打响。吉拉德利向当时的赛事总冠军、也是高山滑雪新星祖布里根发起了强势的挑战。

在瓦尔特利纳，瑞士人祖布里根赢得了滑降和全能的比赛，并在大回转比赛中战胜吉拉德利获得了第二，而吉拉德利则在回转比赛中获得了银牌。

吉拉德利最成功的是世界杯比赛，他在各项目中共取得了11次胜利，包括他职业生涯中唯一的大回转世界杯冠军和第二个回转水晶球奖。

这两位伟大的全能选手也许是滑雪史上最伟大的选手，他们就是在这样的竞争中成就了彼此。祖布里根在大回转和速度方面表现出色，而吉拉德利在职业生涯之初就在回转方面就显示极高的天赋和实力，后来更是成为一名出色的滑降选手，甚至在白色马戏团的两个标志性赛段、基茨比厄尔和翁根都取得过胜利。

高山滑雪两强争霸

在被吉拉德利超越后，祖布里根决心复仇，他从1987年到1989年连续两年在总分上占据优势。当然，很大程度上也是因为吉拉德利在拉克斯的滑降赛上出现了严重的摔伤事故，影响了他的整体表现。

那两个赛季中，祖布里根享受着属于他的黄金赛季，他25次登上了领奖台。其中最引人注目的是他在卡尔加里冬奥会的滑降赛中赢得了金牌，祖布里根在那场比赛中击败了他的同胞、奥运双冠王彼得·穆勒。而吉拉德利却未能在加拿大的奥运会上收获好成绩，超级大回转的比赛他未能入围，在滑降赛和大回转中分别获得了第9和第12名。

但在1988/89赛季，吉拉德利强势回归。在1989年1月，他在9天内6次赢得所有项目的比赛，几乎把奖杯纳入囊中。

而接下来的一个赛季则是祖布里根在世界杯比赛的最后辉煌。他9次登上领奖台，6次获得分站赛冠军，包括两场经典比赛——在意大利萨斯隆的滑降比赛和基茨比厄尔的全能赛。最终，他赢得了第四次也是最后一次赛季总冠军。

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吉拉德利追求奥运奖牌梦

1989年12月12日，在意大利的坎大哈班切塔·塞斯特里耶尔赛道上，吉拉德利在超级大回转的比赛中摔倒，肾脏受伤并造成了严重的内出血。

他的赛季提前报销，但这绝不是他职业生涯的终点。

在1990/91赛季，老对手祖布里根功成身退，伤愈归来的吉拉德利成功击退了意大利小将阿尔伯托·汤巴的挑战，获得了他的第四个世界杯冠军。

为了追求那枚宝贵的奥运金牌，老将吉拉德利在高山滑雪场上又征战了6个赛季。

在1992年的阿尔贝维尔冬奥会和1994年利勒哈默尔冬奥会上，他都铩羽而归。但在1993年，他依然赢得了属于他的第五个水晶球，这项纪录被后来的奥地利“食人族”马塞尔·赫希尔打破。