冬奥经典对决：冬季两项挪威双雄争霸

上赛季，粉丝们焦急地等待冬季两项比赛的开始。冬季两项的忠实爱好者已经习惯这项运动没有一枝独秀的场面。法国选手马丁·福卡德连续7次夺得世界杯总冠军，但他的夺冠之中总是跌宕起伏。

两位传奇人物鲍伊和福卡德曾以超高的实力展开了竞争，所以当福卡德在2020年春天宣布退役时，人们不禁要问，谁能向独领风骚的鲍伊发起竞争？似乎没人能担此重任，但2020/21赛季的首战就打消了粉丝们的疑虑，如果没有真正的对手，鲍伊也不会留下来。

新星斯图尔·荷姆·拉格雷德正冉冉升起。

后起之秀

在本赛季的第一场比赛中，鲍伊遭遇了同胞小将拉格雷德的挑战。后者20射全中，赢得了个人赛。鲍伊落后大约20秒，只有一次脱靶。如果在以前，这样的精准度足以让他登上最高领奖台。

对于拉格雷德来说，这只是他在世界杯上的第5场比赛，因此人们在一定程度上谨慎看待这场胜利，因为在冬季两项比赛中，意外情况有时发生。但拉格雷德证明自己确实有这样的能力，而且能长期保持保定。上赛季，他赢得了7场个人赛，其中两场是在博克朱卡举行的世界锦标赛上。拉格雷德总共在斯洛文尼亚的比赛中获得了4枚金牌。此前，只有比约恩达伦、福卡德和斯文德森等传奇人物才能达到这样的高度。

鲍伊在世锦赛上就没那么成功了。他在追逐赛中获得过铜牌，在接力赛中获得过金牌（与拉格雷德一起）。但他确实在世界杯总排名中击败了这位新星。拉格雷德一直是水晶球奖的有力争夺者，但直到赛季最后一战才以微弱的13分告负。

鲍伊

优劣对比

拉格雷德的成功在很大程度上要归功于他的射击成功率高达92.6%，只有奥地利选手西蒙·埃德能达到更高的93.33%。

“我可能曾经是拉格雷德的榜样，但现在我要向他请教射击的心得，”鲍伊承认。

在经历了一个艰难的赛季后，鲍伊现在更重视射击。5月，他和家人一起搬到了距离奥斯陆90公里的孔辛格，并在后院修建了自己的射击场。就他而言，拉格雷德更关注他在赛季未开始时越野滑雪的速度：

“鲍伊可以轻松地滑快，”莱格里德说。“看起来他毫不费力，这就是我羡慕他的地方。”

拉格雷德

亦敌亦友

上周，冬季两项的新赛季已开启。拉格雷德首战告捷，但在接下来的比赛中，鲍伊发挥更加更好。他们的竞争仍在继续，将在明年的北京冬奥会上一决高下。二人都不排除为了在冬奥会上达到最佳状态而放弃世界杯的比赛。

尽管二人为争夺男子冬季两项最佳运动员的头衔展开了激烈的竞争，但鲍伊和拉格雷德在场外却是好朋友。鲍伊承认，“比赛中或在酒店走廊见到福卡德时，气氛并算好。但和拉格雷德情况正相反，我对此感到非常高兴，这对团队尤其重要。”

2022年北京冬奥将是鲍伊的第三次奥运会。在2014年索契，他的排名仅列第11位。但在2018年平昌冬奥会上，他获得1金2银。北京冬奥将是拉格雷德的第一次奥运经历，届时，这位4届世锦赛冠军将力争巩固自己在这项运动中的地位。