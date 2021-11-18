冬奥经典对决：女子冰球加拿大美国争霸

在2022年北京冬奥会上，你尽可大胆预言加拿大和美国队将在女子冰球决赛上碰面。

冰球观众们将了解到这两支球队在冰球运动史上的统治地位，但如果你不清楚为什么这对北美邻国大概率会在2月17日再次碰撞，就来了解一下吧。

世锦赛上的老冤家

自1990年首届女子冰球世锦赛举办以来就，加拿大和美国队就一直为世界冠军的头衔而竞争。事实上，在这项运动的历史上，两个国家的男子队几乎包揽了所有决赛席位，除了2019年世锦赛的决赛美国2-1战胜芬兰，加拿大屈居第三。

在世锦赛的头些年，加拿大是一股统治力量，他们从1990年到2004年赢得了8次金牌。但近几年，主动权来到美国队一方，他们在最近11次世锦赛上赢得了9次冠军，其中8次是击败了加拿大队。

但在2021年卡尔加里世界锦标赛上，加拿大队通过加时赛戏剧性地3-2惊险战胜美国队，自2012年以来首次站上最高领奖台。

冬奥交战20年

和世锦赛的情况一样，加拿大和美国队在冬奥决赛中多次相遇。两个国家仅在一届冬奥决赛中无缘碰面——2006年都灵冬奥，加拿大4-1击败瑞典。

1998年日本长野冬奥会，女子冰球首次成为奥运项目，毫无意外，加拿大和美国队在金牌决赛中碰面。

美国队在那场比赛中以3-1获胜，但加拿大队将在4年后的盐湖城冬奥会上以3-2的比分复仇（同时，加拿大队打破了对阵美国队8连败的局面），他们本可以在接下来的三次金牌决战中击败美国队（只是在2006年，当时加拿大击败瑞典获得金牌，美国只能在与芬兰队的比赛中争夺铜牌）。

但正如加拿大队能够结束美国队的连胜一样，美国队在2018年平昌冬奥会上也重振雄风，在戏剧性的决战中3-2击败加拿大队，夺得自1998年以来的首枚金牌。

那么问题来了，谁能在北京赢得这场史诗对决的胜利？

展望2022年北京冬奥

展望北京冬奥，加拿大在金牌（28比20）和总战绩（86比67）上都比美国队占据优。

然而，考虑到这两个冰球霸主之间的每一次碰撞都胜负难料，确实无法预测2022年的金牌花落谁家。

美国队是卫冕冠军，2018年金牌得主希拉里·奈特、布里安娜·德克和肯德尔·科因·斯科菲尔德都是他们队中重量级选手。

另一边的加拿大队是卫冕世锦赛冠军，同样将在冬奥赛场上火力全发；三届冬奥奖牌获得者玛丽-菲利普·普林、2018年银牌获得者莎拉·纳瑟和两届冬奥奖牌获得者乔斯琳·拉罗克是队中明星球员。

Marie-Philip Poulin #29 of Canada and Meghan Duggan #10 of the United States shake hands 照片出自： 2017 Getty Images

女子冰球比赛将于2022年2月3日-2月17日举行，10支参赛球队被分入两组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：日本、中国、捷克、瑞典、丹麦

A组的5支球队和B组的前3名球队将进入1/4决赛，比赛将随之进入淘汰赛阶段。