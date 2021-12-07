四位传奇冠军的北京冬奥之路

一名运动员最难能可贵的成就非常简单，但却很难实现，那就是运动寿命长青。

日本传奇人物葛西纪明参加了8届奥运会（从1992年阿尔伯特维尔冬奥到2018年平昌冬奥），委内瑞拉雪橇选手沃纳·霍格以52岁59天的高龄成为2006年都灵冬奥年龄最大的选手。

明年2月，2022年北京冬奥会即将开幕，我们将再次看到“都灵四人”的笑脸，他们都是在16年前首次亮相冬奥。

布拉德·古休 | 冰壶 | 加拿大

布拉德·古休在2006年都灵冬奥会上率领加拿大队与芬兰队上演了一场史诗般的对决。为他们的国家队获得首枚奥运金牌后，他成为加拿大的英雄偶像。

当时，他的父亲在意大利为他加油，那件印有“布拉德的父亲”的T恤至今令人难忘。母亲则由于癌症治疗而无法关注儿子的比赛。在那令人激动的时刻，古休完成胜利的一投后，马上给妈妈打去电话，从赛场送上了现场直播。

从都灵获胜后，古休就未能在任何重大国内外比赛中赢得金牌，但他从未放弃重返奥运的梦想，他继续参加高水平冰壶比赛，还和12岁的女儿海利参加了2020年纽芬兰和拉布拉多省级锦标赛的混合双打。

古休的球队在2006年加拿大冬奥会的资格赛中收获了意外惊喜。2021年11月30日，他和球队在一场紧张的决赛中再次获胜，实现了重返奥运赛场的愿望。

古休和队友 照片出自： 2006 Getty Images

阿里安娜·丰塔纳 | 短道速滑 | 意大利

阿里安娜·丰塔纳在都灵冬奥3000米接力赛中获得了铜牌，这也是她的冬奥首秀。这枚铜牌使她在15岁314天时成为最年轻的获得奖牌的意大利运动员。此后，她又获得了7枚奖牌（包括2018年平昌冬奥金牌），每次参加冬奥都能登上领奖台。2014年索契冬奥闭幕式和2018年平昌冬奥开幕式上，她成为意大利代表团的旗手。

丰塔纳回忆道，“2006年都灵奥运会时，我还只有15岁，所以我还是个孩子。老实说，我在事后才明白发生了什么。在都灵时，我非常喜欢奥运村。尽管那时我基本不会英语，但我试着与其他运动员交谈，包括外国运动员。我很好奇，我真的很享受这一刻。”

现在丰塔纳已经31岁，但她近期的状态良好，在本赛季世界杯赛中已经7次登上领奖台（4战过后500米排名第一）。

肖恩·怀特 | 单板滑雪 | 美国

肖恩·怀特参加2006年都灵冬奥时刚年满20岁，此前他因在预选赛中失利而无缘2002年盐湖城冬奥。红发是他标志性的装饰，他因此被冠以“飞翔的西红柿”的绰号。

年轻的怀特是最受欢迎的坡面障碍运动员，因为他在冬季极限运动会上获得了8枚奖牌，而且他还是首位在两项极限运动会上都获得奖牌的运动员。

怀特不负众望地在都灵获得了金牌，并在4年后的温哥华冬奥会上成功卫冕。但在2014年索契冬奥会上，他只获得了第四名。他因此对自己的日常训练做出重大改变。

2018年平昌冬奥，他重返赛场并收获了第三枚奥运金牌，这正好是美国在冬奥会上获得的第100枚金牌。

2021年，怀特因膝伤缺席了很多场比赛，但北京冬奥仍是他的首要任务，“我很自豪仍然能参加高水平比赛，我会把我的一切都献给这次冬奥会，就像我每次做的那样，看看筹码落在哪里。”

怀特备战2006都灵冬奥 照片出自： 2006 Getty Images

卡米尔·斯托赫 | 跳台滑雪 | 波兰

斯托赫在冬奥跳台滑雪比赛中，展示了惊人的毅力和稳定性。

波兰人的奥运生涯始于都灵，当时这位年仅18岁的小将参加了标准台、大跳台和团体赛，分别获得第16、26和第5名的成绩。

2010年在温哥华，斯托赫还是未能在这三个项目中登上领奖台。但在2014年索契冬奥会上，他在标准台和大跳台项目中都获得了金牌，还在团体比赛中险些收获铜牌。

他在平昌冬奥会大跳台比赛中赢得了第三枚金牌，还收获了团体赛的铜牌。

他的职业生涯已经有过100多次登上世界杯领奖台的经历。在2022年北京冬奥会上 ，斯托赫会有怎样的表现呢？