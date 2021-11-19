欣赏高山滑雪比赛中那些疯狂的“自由式滑雪”瞬间

能在高山滑雪比赛中看到空中技巧、精彩落地和补救等震撼场面常常会给人留下深刻印象。有时可能会让你怀疑自己是不是在观看自由式滑雪比赛。

2021/22年高山滑雪世界杯已经进行了两站比赛，全世界的观众都有机会领略这项运动令人兴奋的一面。

接下来的4个月是帮助你成为高山滑雪运动专家的好机会。包括让你能够轻松区分出空中技巧和自由式滑雪之间的差异。但是，如果高山滑雪比赛中同样也出现180度翻转、出人意料的空中技巧展示或者极限（落地）补救等动作的话，那怎么办？

问题先放一边，这里有一组视频告诉你：高山滑雪运动员的战袍之下，掩盖着他们富有创造力、有时甚至可以称之为鲁莽的自由式滑雪心。

滑降时速140公里，来个劈叉怎么样？

克里斯蒂安·盖迪纳是一位别具一格的高山滑雪运动员，他在Hausbergkante赛道飞驰而下的瞬间做出了震撼的空中技巧动作，这点足以证明他的高超技艺。最重要的是，这个勇敢的家伙在空中做劈叉动作时，时速达到了137公里。

尽管他当天比赛仅仅获得了第6名，但在观众眼里，那天的他绝对是基茨比厄尔赛场的英雄。

如果出错怎么办——将错就错！2017年，波兰选手帕维尔·巴比奇在斯泰尔维奥的滑降比赛中出现失误，最终他只能踩在一支滑雪板上完成比赛。就像几年前博德·米勒在2005年博尔米奥世界锦标赛上一样，出岔子不要紧，坚持下去才是王道。即使成绩倒数第一，落后冠军意大利选手多米尼克·帕里斯36秒，又何妨？

以如此特殊的单脚方式征服斯泰尔维奥的滑降赛道，这表现足够他吹一辈子了。

再来看看意大利名将索菲亚·戈吉亚上赛季在蒙大拿州克兰斯的超级大回转比赛中上演的神迹。

那天的比赛中，她以几乎完美的表现完成了绝大多数比赛，胜利近在咫尺。但是戈吉亚在一次惊人跳跃之后落地失败，虽然她极力调整避免了摔倒，但是她也因此错过了一个旗门。

对她来说，Game Over无疑。不过，既然失误了，那失误的酷一点也不错。

瓦莱丽·格雷尼尔的运气比戈吉亚好些，这位加拿大人曾参加了2018年平昌冬奥会。有一次，她在路易斯湖的比赛中险些摔倒，但最终通过补救恢复了平衡，得以继续比赛。

360度转体平稳落地

在去年2月的高山滑雪世界锦标赛上，马克森斯·穆扎顿在飞驰而下的过程中被迫完成了360度的板头点地旋转 ( Nose Butter) ，最终竟然还能成功站稳在滑雪板上。令人难以置信的是，他居然没飞向外道。而最终高速当中转体成功并且没有摔倒，更是惊为天人。

比赛中“翻车”也不总是坏事

好了，这一令人肾上腺素飙升的系列视频如何收尾呢？用运动员可能遇到的最极端的情况——摔倒来画下休止符可能是唯一方式了吧？比赛中摔倒并非总是坏事，在运动员冲击冠军的过程中，也许会给你带来一个美妙的结局也说不定哦。

在长野冬奥会上，赫尔曼·迈耶在一场比赛中意外摔倒3天后依然赢得了金牌；而17岁的劳拉·古特在首次登上世界杯领奖台时，也是在跌跌撞撞中完成了最后几米。

以下是古特在2008年圣莫里茨女子滑降比赛中令人难以置信的表现。

最后看到的是，赫尔曼在1998年长野冬奥会比赛中出现意外后，在之后的超级大回转和大回转中都赢得了最终的胜利。