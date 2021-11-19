欣赏高山滑雪比赛中那些疯狂的“自由式滑雪”瞬间

有时，高山滑雪运动员在坡面上展示的技巧令人叹为观止。你可能会想，如果把他们放到U型池里，他们的表现会不会更疯狂？通过下面的视频来看看我们为您搜集的一些高山滑雪比赛中的炫酷瞬间吧！

作者: Gisella Fava
高山滑雪
Kristian GHEDINA
照片出自： 2021 Getty Images

能在高山滑雪比赛中看到空中技巧、精彩落地和补救等震撼场面常常会给人留下深刻印象。有时可能会让你怀疑自己是不是在观看自由式滑雪比赛。

2021/22年高山滑雪世界杯已经进行了两站比赛，全世界的观众都有机会领略这项运动令人兴奋的一面。

接下来的4个月是帮助你成为高山滑雪运动专家的好机会。包括让你能够轻松区分出空中技巧和自由式滑雪之间的差异。但是，如果高山滑雪比赛中同样也出现180度翻转、出人意料的空中技巧展示或者极限（落地）补救等动作的话，那怎么办？

问题先放一边，这里有一组视频告诉你：高山滑雪运动员的战袍之下，掩盖着他们富有创造力、有时甚至可以称之为鲁莽的自由式滑雪心。

滑降时速140公里，来个劈叉怎么样？

克里斯蒂安·盖迪纳是一位别具一格的高山滑雪运动员，他在Hausbergkante赛道飞驰而下的瞬间做出了震撼的空中技巧动作，这点足以证明他的高超技艺。最重要的是，这个勇敢的家伙在空中做劈叉动作时，时速达到了137公里。

尽管他当天比赛仅仅获得了第6名，但在观众眼里，那天的他绝对是基茨比厄尔赛场的英雄。

如果出错怎么办——将错就错！2017年，波兰选手帕维尔·巴比奇在斯泰尔维奥的滑降比赛中出现失误，最终他只能踩在一支滑雪板上完成比赛。就像几年前博德·米勒在2005年博尔米奥世界锦标赛上一样，出岔子不要紧，坚持下去才是王道。即使成绩倒数第一，落后冠军意大利选手多米尼克·帕里斯36秒，又何妨？

以如此特殊的单脚方式征服斯泰尔维奥的滑降赛道，这表现足够他吹一辈子了。

再来看看意大利名将索菲亚·戈吉亚上赛季在蒙大拿州克兰斯的超级大回转比赛中上演的神迹。

那天的比赛中，她以几乎完美的表现完成了绝大多数比赛，胜利近在咫尺。但是戈吉亚在一次惊人跳跃之后落地失败，虽然她极力调整避免了摔倒，但是她也因此错过了一个旗门。

对她来说，Game Over无疑。不过，既然失误了，那失误的酷一点也不错。

瓦莱丽·格雷尼尔的运气比戈吉亚好些，这位加拿大人曾参加了2018年平昌冬奥会。有一次，她在路易斯湖的比赛中险些摔倒，但最终通过补救恢复了平衡，得以继续比赛。

360度转体平稳落地

在去年2月的高山滑雪世界锦标赛上，马克森斯·穆扎顿在飞驰而下的过程中被迫完成了360度的板头点地旋转 ( Nose Butter) ，最终竟然还能成功站稳在滑雪板上。令人难以置信的是，他居然没飞向外道。而最终高速当中转体成功并且没有摔倒，更是惊为天人。

比赛中“翻车”也不总是坏事

好了，这一令人肾上腺素飙升的系列视频如何收尾呢？用运动员可能遇到的最极端的情况——摔倒来画下休止符可能是唯一方式了吧？比赛中摔倒并非总是坏事，在运动员冲击冠军的过程中，也许会给你带来一个美妙的结局也说不定哦。

在长野冬奥会上，赫尔曼·迈耶在一场比赛中意外摔倒3天后依然赢得了金牌；而17岁的劳拉·古特在首次登上世界杯领奖台时，也是在跌跌撞撞中完成了最后几米。

以下是古特在2008年圣莫里茨女子滑降比赛中令人难以置信的表现。

最后看到的是，赫尔曼在1998年长野冬奥会比赛中出现意外后，在之后的超级大回转和大回转中都赢得了最终的胜利。

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