自由式滑雪和单板滑雪：坡面障碍技巧、U型场地技巧和大跳台，有哪些区别？

单板滑雪和自由式滑雪比赛以创新、动感和刺激著称，这正是观众们期待在2022年北京冬奥会上看到的。

这两个含有评分和竞速的大项都由7个不同的小项组成，包括：空中技巧、 雪上技巧、障碍追逐、U型场地技巧、坡面障碍技巧和大跳台，但这里我们只关注U型场地技巧、坡面障碍技巧和大跳台。让我们先来了解项目的基本规则。

自由式滑雪

自由式滑雪之所以被称作自由式，是因为这个项目的评分规则有所不同。坡面障碍、U型场地和大跳台都不像竞技体操或花样滑冰那样，根据每个动作单独算分，而是评委们根据运动员完成动作后的整体印象来评判，分数从1-100，最后取平均分。

当然，这也不是说来自不同国家的评委就可以自由发挥了，他们要根据运动员的创造性和动作难度打分。

评委会根据不同的维度打分，比如动作的幅度、跳起是否干净、跳跃路线是否可控、落地是否完美；创造性包括新技巧的运用，坡面障碍技巧要考量运动员是否在坡道上采用的不同路线，以及动作完成的质量——运动员是否抓住滑板、是否落地稳定。

坡面障碍技巧 照片出自： 2018 Getty Images

比赛形式

运动员在坡面障碍技巧、U型场地技巧和大跳台的资格赛中会出场两次，取得分较高的一次。在决赛中，12名选手进行三轮比赛，以最好成绩作为最终成绩。这意味着比赛的悬念会一直保持到最后，因为参赛选手可能在最后一轮抢走金牌。

参赛名额

所有希望参加坡面障碍技巧、U型场地技巧和大跳台奥运比赛的选手，不管是自由式滑雪还是单板滑雪，都必须满足一定的条件，也就是必须在资格赛期间的世界杯赛事中进入前30名，同时在世界杯系列赛或世界锦标赛期间至少获得一次50分。

由于新冠疫情，这两个大项的资格赛赛程都被打乱。对于单板滑雪来说，2019年7月1日至2022年1月16日之间世界杯比赛将作为资格赛的成绩；自由式滑雪的资格赛期为2020年7月1日至2022年1月16日。同时，这两个项目世锦赛的成绩也被包含在内。

2022年北京冬奥会每个国家的配额将在资格赛结束后，根据奥运配额分配表进行分配，其中也包含一些限制，比如每个国家奥委会在每个项目上最多只能有四名运动员。

一旦配额数量确定，具体参赛运动员的人选则由每个国家奥委会自己确定。同一个运动员可以获得多个项目的参赛资格。

坡面障碍技巧

坡面障碍技巧是运动员在设有多个障碍物的坡面赛道上表演不同技巧和跳跃的项目，有点类似2020年东京夏季奥运会中的滑板街式赛。

赛道开始设有栏杆，有点像你在下一些楼梯时抓着的金属扶手。赛道的底部设有三个巨大的坡道，运动员从顶部跳下，完成一系列的扭转、翻转和抓取的动作。

最后一个坡道展示的是运动员最具爆发力的一跳，这一跳的落地非常重要，而这也是表演的重头戏，稳定的落地能给裁判留下好的印象。

坡面障碍技巧首次亮相是在2014年索契冬奥会。

历届冬奥冠军：

自由式滑雪女子坡面障碍技巧：萨拉·霍夫林, 瑞士

自由式滑雪男子坡面障碍技巧：奥斯丁·布拉腾, 挪威

单板滑雪女子坡面障碍技巧：杰米·安德森，美国

单板滑雪男子坡面障碍技巧：雷德·杰拉德，美国

U型场地技巧

U型场地技巧，顾名思义，参赛者在在垂直高度为6.7米的U型池中完成各种高难度的技巧。

比赛的关键是不仅要完成超高难度的扭曲翻转和旋转，还要完美地落地，因为每次落地后几秒钟，马上要进行下一个翻转。U型池的墙壁非常陡峭，在16-18度之间。

男子单板滑雪比赛中，不得不提到肖恩·怀特。这位美国偶像正在全力备战他的第五届冬季奥会。从2006年的都灵开始，在他参加过的四届奥运会中，怀特拿下了三块金牌，仅错过了2014年索契冬奥会的领奖台，遗憾获得第四名。

另一位美国选手克洛伊·金是女子项目数一数二的选手。这位21岁的选手一路揽金，包括2018年平昌冬奥会的冠军，那是她的冬奥首秀，她还在2016年挪威利勒哈默尔青年冬奥会上赢得了两枚金牌，还有两次世界锦标赛金牌和6次世界极限运动会冠军。

在自由式滑雪项目中，又是美国运动员统治了男子项目，大卫·怀斯在2018年平昌冬奥会上获得了U型场地技巧金牌。继2014年索契冬奥会夺金之后成功卫冕，他将力争在2022年北京奥运会上实现三连冠。

加拿大的卡西·夏普是唯一一位在2018年平昌冬奥会上打破美国人对U型场地技巧垄断的运动员，在女子组中获得了金牌。

单板滑雪U型场地技巧在冬奥会的首次亮相是在1998年长野冬奥会上；自由式滑雪U型场地技巧项目首次亮相是在2014年索契冬奥会。

历届冬奥冠军：

单板滑雪女子U型场地技巧：克洛伊·金，美国

单板滑雪男子U型场地技巧：肖恩·怀特，美国

自由式滑雪女子U型场地技巧：卡西·夏普，加拿大

自由式滑雪男子U型场地技巧：大卫·怀斯，美国

大跳台

大跳台，顾名思义，是指滑雪者从陡峭的斜坡，即大跳台上腾空而起，然后在空中作出尽可能多的扭转和高难度技巧动作。

想象一下，跳台滑雪运动员从陡坡上下来，但不是在坡道顶端跳起，而是保持某个姿势，专注于距离和形态；大跳台运动员要在空中时间允许的情况下尽可能多地融入翻转和扭转等动作。一次跳跃和一个复杂的空翻，这就是你要做的。

在翻转过程中，抓紧滑雪板会增加难度；同时为了给裁判留下好印象，落地也超级重要。如果落地的过程很轻松就会打动裁判。

单板滑雪的大跳台在2018年平昌冬奥会上首次出现在奥运赛场；自由式滑雪大跳台将在2022年北京冬奥会上迎来奥运首秀。

历届冬奥冠军：

在2022年北京冬奥会上，单板滑雪比赛将从2月5日-15日举行；自由式滑雪将在2月3日-19日举行。