冬奥名将解析：和凯莉·克拉克一起了解单板滑雪

这位单板滑雪传奇运动员是首位在比赛中完成了1080转体高难度动作的女子单板滑雪运动员，她在职业生涯中两次赢得了ESPY奖（年度体育表现卓越奖）。在家乡佛蒙特州，凯莉是真正的英雄——她在2002年美国盐湖城冬奥会上赢得金牌时，家乡人把扫雪机都涂成了金色。退役之后，凯莉创办了自己的基金会，专为年轻单板滑雪运动员提供奖学金，并发布了自传 “Inspired”。在接受Olympics.com采访时，凯莉·克拉克介绍了单板滑雪之美，她的职业里程碑，以及她对2022年北京冬奥会单板滑雪项目的期待。

克拉克征战索契冬奥会 照片出自： 2014 Getty Images

Olympics.com（OC）：你最早是如何接触到单板滑雪运动的，是什么让你爱上了这项运动，并决定成为一名职业运动员？

在这个项目流行之前，我就开始玩单板滑雪。那时没有极限运动会这类的比赛，而且之前它有很长时间都不是奥运项目。我在佛蒙特州一座山里的小镇长大，小时候只能待在山上。我见到滑雪板时很快被它吸引。我没参加很多滑雪比赛训练，父亲便不再为滑雪付钱，这样我就可以有更多的时间在山上玩单板滑雪。令人兴奋的是，这项运动有很多有创造性和个人发挥的空间。这项运动有其背后的文化，这也是吸引我的一部分原因。

OC：退役后你是否还和这个项目有交集？

我就像孩子一样，整天都在玩单板滑雪。我依然深爱这项运动，虽然已经30多年了，但我依然爱她如初。我大部分时间都会在猛犸山滑雪场，所以如果你想找我，来这就行了。

OC：如果让你用几个词形容这项运动，你会选择什么词？

以侧面站姿向山下滑去，就像滑板和冲浪一样，尽情享受这份乐趣吧。

1分钟了解单板滑雪

基本信息： 单板滑雪顾名思义，就是用单板完成在雪坡上的滑行。冬奥会上，这个项目的比赛包括单板U型场地技巧、平行大回转、单板障碍追逐、单板坡面障碍技巧、单板滑雪大跳台和单板障碍追逐混合团体赛。

单板滑雪顾名思义，就是用单板完成在雪坡上的滑行。冬奥会上，这个项目的比赛包括单板U型场地技巧、平行大回转、单板障碍追逐、单板坡面障碍技巧、单板滑雪大跳台和单板障碍追逐混合团体赛。 奥运历史： 男子和女子单板滑雪比赛是在1998年日本长野冬奥会上首次亮相的，当时大回转和U型场地技巧的比赛取得了成功，使这个项目得以在4年后再次出现在盐湖城冬奥会上。

男子和女子单板滑雪比赛是在1998年日本长野冬奥会上首次亮相的，当时大回转和U型场地技巧的比赛取得了成功，使这个项目得以在4年后再次出现在盐湖城冬奥会上。 代表团奥运榜： 自单板滑雪出现在奥运赛场以来，美国一直是这个项目的佼佼者，他们一共赢得了31枚奖牌，包括14枚金牌。在总奖牌榜上，排在美国之后的是瑞士和法国。

自单板滑雪出现在奥运赛场以来，美国一直是这个项目的佼佼者，他们一共赢得了31枚奖牌，包括14枚金牌。在总奖牌榜上，排在美国之后的是瑞士和法国。 运动员奥运榜：三名美国选手占据着领先的位置，肖恩·怀特的目标是在北京参加个人第四次冬奥会，杰米·安德森获得过2金1银的成绩，凯莉·克拉克的战绩是1金2铜。

OC：你最爱单板滑雪的哪个方面，这项运动的哪个方面最具挑战性？取得成功最需要哪些素质？

答案可能是同一点。我觉得单板滑雪最好的一点就是终点线一直在变。这项运动一直在变化，一直在进步。无论你已经有怎样的成就，或你多么擅长这项运动，都有很多东西需要学习。

单板滑雪需要扎实的技术基本功。在其它运动中，身体最强壮的运动员可能会赢得比赛。但单板滑雪不是一项纯靠力量的项目，虽然力量也很重要。由于技术的原因，最优秀的运动员也不会每天都取胜，这真的需要你专注细节，还要将力量与技术结合，这才能让你的运动寿命更长久。

OC：参加冬奥会比赛，对你意味着什么？

我参加过5届冬奥会，回顾我的职业生涯和所有成绩就可以看到，我作为一名滑雪运动员和一个人，我经历了多少成长。

OC：你运动生涯中最重要的三个时刻是什么？

最特殊的一次经历就是我第一次参加冬奥会，那是在盐湖城，当时911刚刚过去5个月。体育可以很好地将人们团结在一起。我碰巧为美国队、为我们的国土赢得了第一枚金牌。那天晚上，在颁奖台上，看着美国国旗升起，听着国歌，现场所有人都热泪盈眶，更不用说这个国家了。对于我这个单板滑雪运动员来说，我们参与的是一项个人运动，能作为美国队的一员感受这种团结友爱，那段经历令我难以忘怀。

在2011年的世界极限运动员会上，我成为首位完成了1080转体动作的女性运动员，这在单板滑雪界对女性是一次巨大的进步。你会感觉自己是在建立一些更伟大的东西，而你是其中一份子。

我在索契的铜牌可能也是我职业生涯的高光时刻，那时已经距离我获得奥运冠军过去了12年，也是我最后一次获得奥运奖牌，也是我最喜欢的一次奥运经历，因为我为此付出了12年的辛酸和泪水。虽然只是获得铜牌，但理论上这比金牌更可贵。我知道那天是多么不容易，我是怎么熬过来的。

克拉克在2002年冬奥会上

OC：你对美国队在这个项目上取得的成功是怎么看的？

作为运动员，靠自己是不可能获得任何成就的，而要靠全队的努力。美国滑板滑雪队在教练、医疗等方面都非常支持我们，所以人都在支持运动员，这是我们成功的重要的因素。

在美国，我们的梦想得到鼓励。没人会觉得俗气，你可以自由地说出美国梦：“我要去做，我相信我能做到。”我认为在我们之前，这份遗产已经获得了巨大的成功。

OC：2022年北京冬奥会的单板滑雪比赛，有哪些是值得期待的？

以现在的水平看，我觉得一个简单的难度动作是不足以取得成功的，必须得兼具高度和技术的整套难度动作才行。我期待观看今年的单板滑雪比赛，我认为竞争会非常激烈。