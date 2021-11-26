高山滑雪传奇巨星米凯拉·席弗琳：很难说一切都好起来了

高山滑雪巨星米凯拉·席弗琳在接受我们的专访过程中谈到自己的近况时表示：“有时感觉会好些了，我的笑容多了，开心的时候也多了。但依然很难说一切都好起来了。”

两年前，席弗琳的父亲杰夫在一场悲剧中去世，这位奥运两金得主至今依然没有完全走出伤痛，对此，她说道：“我依然会有走不出去的那种感觉，突然间脑海中就会浮现出2020年2月3日的场景，这种感觉没有消失，我也不知道它会不会消失，但我要学会享受美好的时光，我的生活中依然还有美好时光的。”

席弗琳认为，身边人的支持对于自己能够扛到现在非常重要，她说道：“过去一年半，我觉得最大的进步就是，我对当下事物的欣赏多于对过去事情的纠结。”

席弗琳：别人无法理解的伤痛

席弗琳表示自己一直在与运动心理学家合作：“父亲的去世是一种伤痛，一种别人无法理解的伤痛。你不能用手术修复它，而且这种伤痛没有时间表，也没有方法指引你去恢复，而这种伤痛就是和你如影随形。

“我从来没经历过这样的事。我的意思是，我身体上受过伤，在我的职业生涯中也接受过手术。但是，你知道吗？骨骼会在8周内恢复，膝盖也在一定的时间内会恢复，甚至背伤，虽然恢复期不好预测（但是也有恢复的时候）。但是你知道吗？有应对方法这件事，带给你的是将会一种完全不同的感觉。”

26岁的席弗琳知道伤痛的恢复需要时间。“没人能给你‘指南’，但我跟运动心理学家从运动的角度聊了聊，还是有帮助的……当然，时间也是抚平伤痛的良方。我依然记得以前的自己是怎样的感觉，这点很有用：虽然时间回不去了，但是我记得自己曾经的那种感觉，这份感觉会带给我力量。

“我觉得在这方面我还需要多做一点努力，要把专注力找回来。找到比赛日的那种强度和激情，然后把这些部分重新拼凑起来。”

展望北京冬奥：希望我能够带走奖牌

席弗琳在2014年索契冬奥会上夺得金牌时成为最年轻的冬奥回转冠军，当时她年仅18岁。4年后，她以超级大热门身份来到平昌，收获了两枚奖牌，其中包括超级大回转金牌。

她对2022年北京冬奥有什么打算呢？

“从做人角度来看，我觉得现在的自己和之前很相似。我在作为运动员的成长过程中学到了很多东西。现在参加冬奥会，我对于奥运会的理解已经更深了，知道会有哪些可能性，包括好的方面和不好的方面。索契冬奥会的经历我觉得可能是我认为的‘最理想’的冬奥会体验。虽然那时我的状态并不完美，一切都不太完美，但我当时只是觉得，‘是的，很简单，只是场滑雪比赛。’这就足够好了。”

“然后在韩国，我经历了赛程变化、天气不佳、大风等最糟糕的情况……但事实是，在一个地方，两周内举办这个全球最大的冬季运动综合性赛事，它包含了所有冬季运动项目的众多竞赛项目，你不可能指望每项赛事和比赛都如人所愿。

“实际上，虽然我们会在冬奥会上争夺奖牌，但是冬奥会不仅仅是体育赛事，它有不同的一面，也是更重要的一面，那就是团结。我们把世界团结在一起，通过体育感受情谊，感受它有多么强大。”

“但我仍要为目标努力，希望我能带着奖牌、带着收获离开北京。对所有的运动员来说都是这样，很难放弃奥运奖牌的梦想，事实上，也不需要放弃。我认为，对我来说，认识到生活中还有很多其它东西是真的很重要的一件事情。你不能控制自己是否赢得奖牌，你只能控制自己的比赛方式，这就是事实。”

“所以，在这紧要关头，我们必须对自己宽容些。因为奥运能让你感觉自己是一个站在世界之巅的英雄，能让你在一天内、在60秒内，抹去你对自己职业生涯的所有认知。你要知道，这个很重要，不管我在未来的职业生涯能赢得了什么，也许是一两枚奖牌，或没有奖牌，这都不能对我这个人作定性。奖牌会让我快乐，但它不能决定我一生的快乐。”