2022北京冬奥会短道速滑混合接力介绍

为了提高奥运会中的性别平等程度，混合项目已成为奥运项目的核心要素。在2022年北京冬奥会上，将有九个混合项目—四个新项目和五个已经在过去的奥运会上出现过的项目。

2022年2月5日，短道速滑混合接力赛将首次在冬奥会上亮相，并产生历史上第一批奖牌获得者。

根据目前的计划，最多将有12支队伍，每队有4名运动员参加本届冬奥会。他们将在这场激烈的比赛中一决高下，而短道速滑混合接力赛也注定会为体育迷们带来一场视觉盛宴。

短道速滑混合接力形式

混合接力将在2022年北京冬奥会上首次亮相。虽然它是一个新的奥运短道项目，但自2018/19赛季以来，它已经在短道速滑世界杯上出现过。

自2012年因斯布鲁克以来，在青年冬季奥运会上也有过混合接力比赛，但此次北京冬奥会的形式将略有不同。

在2020年的洛桑，由来自不同国家奥林匹克委员会（NOCs）的运动员组成队伍，其中一个名为B队的多元化团体获得了这个项目的金牌。B对的运动员们分别是是金灿瑞（韩国）、迪德·范·奥肖特（荷兰）、宫田翔吾（日本）和乔纳森·苏（美国）。

在2022年北京冬奥会上，参加混合接力赛的滑冰运动员必须有个人比赛或男子、女子接力赛的资格。每个团队将由四名运动员组成：两名女性和两名男性。然而，与2020年洛桑不同，各队将代表各自的国家奥委会。

北京2022年的比赛长度是2000，四名运动员在111.12米长的赛道上跑18圈。每位运动员将按以下顺序进行两次比赛：女-女-男-男-女-女-男。

由于比赛异常激烈，以千分之一秒的差距最后确定奖牌归属的情况并不罕见。

2022年北京冬奥会混合接力赛的时间和地点

首都体育馆在北京冬奥会期间将承担所有短道速滑项目的比赛任务，其中也包括混合接力。

混合接力赛将于2月5日举行，就在开幕式的第二天。你的眼睛必须要紧紧盯着屏幕，因为所有的奖牌将在一小时内决出。赛事于当地时间20:23开始，先是四分之一决赛，随后立刻进行半决赛。B组决赛于21:18开始，A组决赛于21:26开始。整个赛事预计在21:34前结束。

奥运选手介绍混合接力

尽管混合团体接力赛是一项新的比赛，但已经可以预计到它将会是一项备受热爱的项目。

青奥会金牌获得者迪德·范·奥肖特向Olympic.com解释了其中的原因。”她说：“我喜欢混合国籍以及男和女的混合，这让它非常快，非常与众不同。”

虽然现在队伍将由来自同一国家奥委会的运动员组成，但合作的能力仍然是最重要的。

“接力赛一直是我们训练的一个重要部分。教练们将接力赛整合在一起，不仅仅是作为准备团队赛事的工具，也是帮助运动员在个人赛事中表现更好的一种方式。因此，混合接力一直都存在。现在可以在真正的比赛中尝试它们是很有趣的，”两届奥运会选手、俄罗斯奥委会混合接力队成员索非亚·普罗斯维尔诺娃说。俄罗斯10月底在名古屋赢得了世界杯该赛段的比赛。

普罗斯维尔诺娃还解释了混合接力和个人500米比赛之间的联系。她说：”在短而快的比赛中，整体速度、爆炸性的起跑和最大速度是必不可少的”。

然而，这位运动员也明确表示，在团队中的比赛与跟个人赛事的竞争区别很大。"这真的很难说，因为在混合接力中没有明显的领导者。我认为这将是最不可预测的赛事"。

中国队蓄势待发 照片出自： 2021 Getty Images

谁值得关注？

东道主中国队是夺冠大热，他们此前在10月的北京短道速滑世界杯赛上打破了2000米混合接力的世界纪录，该赛事也是北京2022年的测试赛。

2018年平昌奥运会500米冠军武大靖、范可新、任子威、张雨婷组成的中国队划出了2分37秒747的成绩，力压荷兰和韩国队夺得冠军。

然而，中国队并不是那天在北京第一个打破记录的队伍。在令人眼花缭乱的半小时内，该记录被打破了三次。韩国队首先以2分38秒451的成绩率先打破了世界纪录，10分钟后，荷兰队以2分38秒094的成绩完成比赛并破纪录。而最终是中国队书写了新的世界纪录。

但在名古屋举行的世界杯第二阶段比赛中，也涌现出了其他队伍，俄罗斯奥委会力克中国和匈牙利队赢得了金牌。

虽然中国在国际滑联世界杯排名中，但俄罗斯奥委会目前排名世界第一。

比赛必然会有很多不确定性，但有一点是肯定的，那就是你不会想错过2022年北京冬奥会中的混合接力比赛。