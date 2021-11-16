埃斯特·莱德茨卡专访：“单板和双板在我内心各占一半”

冬奥两金得主埃斯特·莱德茨卡到底是高山滑雪运动员还是单板滑雪运动员？对此，运动员本人认为自己是“双修的双重威胁。”

今年10月在出席媒体活动时，莱德茨卡曾经表示，“从内心看，我觉得自己一半是单板滑雪运动员，一半是双板滑雪运动员。”

4年前的2018年平昌冬奥会，这位“双修”的奇才在韩国创造历史，成为冬奥会历史上首位单届冬奥会分别斩获单板和双板项目金牌的女子运动员。

作为高山滑雪的无名之辈，她首先在超级大回转比赛中击败了一众高山滑雪速度专家登顶；7天后，她又以绝对夺冠热门的身份在单板平行大回转比赛中登顶最高领奖台。

2022年北京冬奥会上，埃斯特的目标是以卫冕冠军的身份再次参加两个项目的争夺，但是这一次，单板滑雪比赛率先进行（2月8日）。三天后（2月11日）将进行双板超级大回转比赛第一滑。

埃斯特·莱德茨卡在瑞士训练瞬间 照片出自： 2021 Getty Images

对于如此赛程，莱德茨卡认为先进行单板比赛对于她“可能会是一个挑战。”

征战两项运动是莱德茨卡想要做的事情，至少在当下是如此的。但是如果你要问她本赛季的打算是怎样的，她无法给出答案。

对此，莱德茨卡解释道：“这取决于我当时的感觉，如果我觉得只想滑单板，那我就去滑单板，没有什么能够阻挡我。反之对于双板也是一样的。”

26岁的莱德茨卡有计划继续提升自己在双板上的表现，过去两个赛季，她5次登上了双板世界杯分站赛领奖台，其中包括两次夺冠。但与此同时，她也希望自己的单板生涯能够更持久一点，过去一个赛季她只参加了一场单板比赛。

谈到能否在中国再次夺得两冠，莱德茨卡认为：“我目前依然有斩获三冠或四冠的能力，我还有很大进步空间。”

以下是本次专访摘录：

不提“奥运”两个字

Olympics.com: 冬奥会赛季开始前，你是如何准备的？

莱德茨卡：我从来不是那种眼里只有冬奥会的运动员。一般来说，我觉得没有运动员会只考虑冬奥会（笑）。新赛季有很多重要的比赛，因此我要尽可能做好准备工作。当然了，冬奥会不能忽视，我非常期待冬奥会的到来，因为我看到了赛区的山和山下风景，看起来美极了。我还有机会去体验单板的赛道，同样会是非常有趣的体验，期待在那里比赛。

Olympics.com: 你在2018年平昌冬奥会前禁止你的团队使用“奥运”这个词，这是真的吗？

莱德茨卡：是的，我就是有一种感觉，觉得自己对于新赛季的观点可能有点与众不同：我是不会每天想着冬奥会的，不会有那种‘好吧，我们得去参加奥运会’那种感觉。

我看到身边不只有运动员每天都想着奥运会，很多教练也是如此。而我只是不希望自己有“奥运会恐慌”。我只是希望自己的团队能够也关注其它的比赛，而不是只专注冬奥会这一项赛事。这样做也会让我每次站在出发点时能够提醒自己，无论是冬奥会还是FIS赛事或者其它比赛，我都会全力以赴的。

莱德茨卡庆祝赢得2018年平昌冬奥会单板平行大回转比赛金牌 照片出自： 2018 Getty Images

这也就是为什么每当我的团队中有人说“奥运”这个词时，我有会有被刺激一下的感觉。所以我觉得，好吧，为了更好的备战冬奥会，我们必须要这么做（不提奥运这个词）。

赛季很漫长，我们有很多比赛要参加，在这其中会发生很多事情。但是我们要做的就是准备好每一场比赛，保证自己能够以100%的状态去参加比赛。（不提“奥运”）这种方式对我很有帮助，如果想要在我的团队当中，他们也需要接受这一点。

Olympics.com: 不使用“奥运”这个词，如果你的团队需要提及和奥运相关的事，怎么办？

莱德茨卡：我不知道如何完美翻译...在捷克，我们管平昌冬奥会叫“韩国友谊赛”（大笑）。因为冬奥会上有很多来自其它国家、其它运动项目的朋友。当时是“韩国友谊赛”，现在则是“中国友谊赛”。

依然打算同时参加单板和双板比赛

Olympics.com: 北京冬奥会上你是否还打算单板、双板双修？为此你有什么计划吗？

莱德茨卡：是的，虽然我不是特别清楚具体的赛程，但是我听说这次单板比赛在双板比赛之前进行。如果这样的话，我觉得如果我们可以利用好这一点，那这算得上是一个优势。希望到时候单板比赛和双板比赛之间能够有充足时间。说实话，我还没有仔细看过赛程。

我的教练需要去了解赛程然后针对赛程做出判断。我就轻松上阵，我去（北京）是去享受的，单板也好，双板也罢。到时候看吧！

Olympics.com: 上赛季你只参加了一场单板比赛，当时你在意大利的科尔蒂纳丹佩佐赢得世界杯PGS赛冠军，为什么只参加一场呢？

莱德茨卡：那场比赛其实也不在最初的计划中，当时我背部有伤，我不想太拼。另外一个原因就是去年我在双板上花了更多时间。

过去的这个夏天，我确实在单板上下了功夫，增长了一些肌肉，上赛季经验看，肌肉能够给我很大帮助。所以希望新赛季肌肉能够帮助我更好的保护背部以及我的健康，让我能够在切换两项运动时不会出问题。

埃斯特·莱德茨卡在瑞士训练 照片出自： 2020 Getty Images

Olympics.com: 过去两个赛季，你参加的双板比赛比较多，这是否预示着你正在逐渐将重心朝一个项目上转移？

莱德茨卡：从我自己的内心来看，我认为自己一半是双板滑雪运动员，一半是单板滑雪运动员。之前我们需要看看自己在双板运动的总排名是怎样的，这样才能了解我到底能够有怎样的作为。因此，我参加了更多的双板世界杯比赛，这样我就能看到自己是否有能力跻身单项或者总成绩的前十名。那之前我们不知道我（在双板上）能做到怎样的地步，那之后我了解了，我是有能力去拼一把的。

但是问题就是，当我想要在双板上进一步尝试的时候，去顾及单板比赛赛程就变得更难了，因为两者的比赛经常在同一时间进行。如果我想兼顾，我就必须要取消一些双板的比赛，这就意味着我会在总成绩排名上丢掉很多积分。

比如，要想争夺双板水晶球奖，我必须每场比赛都有很好的表现，需要尽可能参加每一场高山滑雪速度项目的比赛。所以，主要还是取决于这个赛季的赛程如何安排。

我目前正在为参加冬奥会单、双板两个运动项目的比赛而努力，享受冬奥会，但是接下来还要看看赛季的走势。对于如何安排、协调这些比赛问我自己也还有好多疑问，但是大多数时间，这取决于我当下的感觉。如果我觉得我想参加单板比赛，那我就会去参加单板比赛，不会被任何事物所阻挡。

跻身双板世界杯排名前十

Olympics.com：上赛季你已经稳居双板世界杯速度项目世界排名前十，要想再进一步将目标锁定在水晶球奖杯或者大赛奖牌上，还需要付出怎样的努力呢？

莱德茨卡：我觉得那些密切关注我动态的人，见证我年复一年、一步步成长起来的人能够看到我的进步。我并非那种灵光乍现（平昌冬奥会夺双冠），然后回归平庸的运动员。如果你看到我的完整比赛记录，就会看到我在平昌冬奥会那个赛季也还是在不断进步当中的。（在双板上）我只是还没有达到那种一个赛季能够多次登上领奖台的水平。

之后那个赛季，我更进一步，然后每个赛季又进步一些。我相信自己处在正确的轨道上。虽然现在我在双板上比以前更强大了，经验也更丰富了，我依然觉得自己的经验不足以帮助我赢得每场比赛的胜利。

我会朝着那个方向努力，我还在从每一次训练、每一个转弯当中吸取经验。

Olympics.com: 以卫冕冠军身份参加奥运会是什么感觉？如果说上届冬奥会的两冠就已经是你生涯的最高光时刻了，你会有怎样的感觉？

莱德茨卡：有两种情况，其一我觉得自己还有能力斩获三冠甚至四冠，自己还有很大进步空间。其二，作为卫冕冠军参加奥运会的感觉一定非常美妙。奥运冠军已是事实，没有人能够将它从我身上剥离。

即使我到时候没有完成比赛，我依旧是卫冕奥运冠军，这很酷。当然，我会全力以赴去完成比赛，尽可能成为速度最快的那个人，我会好好享受这个过程。但是这一切都将是我已经获得成就之外的附加品。

Olympics.com: 你这个赛季的座右铭是什么？

莱德茨卡：这方面我没有研究过。但是在我整个人生中，我都在做我想做的事情，我只是想享受每一场比赛，每一次滑行。如果这个赛季我每一场比赛都输了，我还是会去享受比赛的过程，做到这点就够了。