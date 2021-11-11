2021/22跳台滑雪赛季前瞻

经历过饱受新冠疫情冲击的2020/21赛季之后，来自全世界的跳台滑雪运动员对于新赛季倍感期待。明星选手摩拳擦掌，希望通过国际赛场的比赛为明年2月开幕的2022年北京冬奥会做好准备。

男子组竞争异常激烈

艰难的2020/21赛季已经成为过去，新赛季挪威名将哈尔沃·埃格纳·格拉内鲁德将是男子组年度冠军的强有力争夺者。此外，首夺北京冬奥会金牌也已经成为他本赛季的最大目标。

上赛季，埃格纳·格拉内鲁德凭借11个世界杯分站赛冠军以1572分排名积分榜第1位。在他的带领下，挪威在维林根举行的国家杯赛场上一举夺魁，在跳台滑雪四站赛中位列第四。

前大跳台世锦赛冠军、现团体赛和混合团体赛卫冕世界冠军、德国选手马库斯·艾森比希勒同样度过了一个难忘的赛季。目标在北京冬奥会上击败挪威人格拉内鲁德的他期待新赛季当中能够延续上季的好状态。2018年平昌冬奥会上，他在标准台比赛中位列第8，在大跳台赛场位列第14。

跳台滑雪卫冕世界冠军卡尔·盖格上赛季世界杯总排名第6，尽管如此，他的实力仍然是毋庸置疑的。有他在，德国跳台滑雪队的整体实力也将得到提升，这对他们备战北京冬奥会大跳台团体赛非常有利。

跳台滑雪历史上获誉最多的名将之一——波兰选手卡米尔·斯托奇将会是格拉内鲁德和艾森比希勒夺冠路上的拦路虎。手握三枚奥运金牌的他有成为冬奥历史上最年长跳台滑雪个人项目冠军的想法。

2018年平昌冬奥会上，斯托奇赢得了大跳台金牌以及团体大跳台铜牌。明年2月，他依旧将是冠军的有力争夺者。

日本的小林凌侑过去几年在世界杯和世锦赛赛场上也留下了令人印象深刻的表现，明年，他将在中国首都向个人首枚奥运奖牌发起冲击。2018年平昌冬奥会斩获三枚奖牌（1金2铜）的罗伯特·约翰森期待蝉联奥运冠军。在团体项目上，他摘得金牌的机会很大。

男子团体大跳台项目上，挪威队和德国队分庭抗礼，两队当中不乏世界级选手。

2018年冬奥会上，丹尼尔-安德列·谭德、安德雷斯·斯蒂尔宁、约翰·安德烈·弗尔方、罗伯特·约翰森组成的挪威队击败了卡尔·盖格、斯蒂芬·莱伊赫、理查德·弗赖塔格、安德雷斯·韦林格组成的德国队，摘得金牌。

2020/21赛季，挪威斩获国家杯冠军，波兰、德国分列亚军和季军。埃格纳·格拉内鲁德、罗伯特·约翰森以及丹尼尔-安德列·谭德的目标是为挪威蝉联国家杯该项目冠军。

欧亚选手争夺女子项目冠军

女子组比赛将是来自欧洲和亚洲的顶尖选手之间的直接对话。斯洛文尼亚经历了2020/21赛季的成功后，队内小将妮卡·克里日纳尔将向个人首枚奥运奖牌进军。

上赛季，克里日纳尔斩获两站世界杯冠军，在赛季总排名上力压玛丽塔·克拉默、高梨沙罗、西莉亚·奥普塞特位列第一。2022年北京冬奥会上，第二次参加冬奥会的她无疑将是夺金大热。

奥地利名将克拉默上赛季凭借强势表现席卷世界杯赛场，斩获7冠的她成为单季世界杯夺冠次数最多的女子跳台滑雪运动员。她希望能够成为首夺跳台滑雪金牌的奥地利运动员。上赛季的强势表现让她底气十足，北京冬奥会最高领奖台已经在她的目标范围内。

奥地利跳台滑雪名将玛丽塔·克拉默 照片出自： 2021 Getty Images

日本选手高梨沙罗本赛季将向欧洲选手的统治发起挑战。她是跳台滑雪历史上最成功的运动员之一，上赛季在世界杯总排名上仅落后克里日纳尔9分，排名第三。

这位2018年平昌冬奥会铜牌得主已将目标北京冬奥会金牌，在通往荣耀的道路上，她定将给欧洲名将们制造巨大威胁。

挪威的奥普赛特和2018年平昌冬奥会亚军卡塔琳娜·阿尔塔乌斯同样是新赛季值得留意的选手。

2022年北京冬奥会上将会引入混合团体项目，这将是该项目首次亮相冬奥赛场，挪威、德国、奥地利、斯洛文尼亚能够给我们呈现怎样的精彩，我们拭目以待。

2021/22赛季跳台滑雪比赛日历