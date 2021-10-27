关于2022年北京冬奥会，你需要了解的关键信息

2022年北京冬奥会将于明年2月4日举行，值此倒计时100天之际，让我们来了解一下本届冬奥会的关键信息。从夺牌热门运动员、新增项目到重要比赛时间以及观赛方式，这里应有尽有。

2022年北京冬奥会赛程

开幕式定于2022年2月4日举行，闭幕式则定在2月20日。但冰壶小组赛将在开幕式的两天前打响。而在2月3日，女子冰球小组赛和自由式滑雪的雪上技巧资格赛也将拉开战幕。

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火种欢迎仪式上燃烧的2022年北京冬奥会圣火 照片出自： 2021 Getty Images

2022年北京冬奥会的比赛项目：

北京冬奥会共设7个大项和15个分项：

*新增奥运项目：北京冬奥将颁发109枚金牌，比2018年平昌冬奥增加了7枚。雪车、短道速滑、自由式滑雪、跳台滑雪和单板滑雪运动都有新项目加入。

北京冬奥将是奥运史上最接近性别平衡的一届冬奥会。平昌冬奥会女子项目的比重为41%，北京冬奥会上该数字将上升至45%。

短道速滑 照片出自： 2021 Getty Images

值得关注的运动员

奥运会是世界顶尖运动员的大派对，他们将在这里展示非凡的技巧，2022年北京冬奥会当然也不例外。

这些顶尖运动员中有奥运冠军、世界极限运动会金牌获得者以及未来之星，他们将在冰雪舞台上带来精彩的表演。以下我们逐项为您梳理本届冬奥会上值得关注的运动员。

高山滑雪

2022年北京冬奥会高山滑雪：你需要了解的五件事

米凯拉-席弗琳（美国）：这位冬奥两金获得者在2021世锦赛上赢得了4枚奖牌，其中包括1枚全能金牌。在她的荣誉册上，已经记录了三次世界杯总冠军、四次世锦赛回转比赛的冠军，而且她还是史上唯一一位赢得国际雪联高山滑雪世界杯全部6项比赛冠军的运动员。在2018年冬奥会上，席弗琳摘得了大回转的金牌以及回转和全能赛的银牌，在北京冬奥赛场上，她无疑将是这三个项目奖牌的有力争夺者。

冬季两项

2022年北京冬奥会冬季两项：你需要了解的五件事

斯图尔·荷姆·拉格雷德（挪威）：24岁的挪威人在2021年世锦赛上收获了20公里个人赛、集体出发、接力和混合接力项目的4枚金牌。他虽然还没参加过冬奥会，但从他世锦赛的表现看，挪威人很有机会在北京成为瞩目的焦点。

雪车

2022年北京冬奥会雪车：你需要了解的五件事

弗朗西斯科·弗雷德里希（德国）：在2017年世锦赛上赢得男子双人雪车四连冠和四人雪车冠军后，德国选手弗雷德里希在2018年平昌冬奥会上同样战绩出众，摘得双人和四人雪车金牌。

杰奥尔杰塔·*波佩斯库*（罗马尼亚）：在2020年洛桑举行的冬青奥会上，波佩斯库获得了女子单人雪车项目的金牌，这也是罗马尼亚女子运动员第一次收获冬季奥林匹克赛事的金牌。女子单人雪车项目将在2022年北京奥运会上首登奥运赛场，她能否再次登上领奖台，我们拭目以待。

越野滑雪

2022年北京冬奥会越野滑雪：你需要了解的五件事

约翰尼斯·克莱博（挪威）：在2018年平昌冬奥会赢得4X10公里接力和团体短距离金牌之后，克莱博又在2019年和2021年的世锦赛上赢下了越野滑雪全部三个项目的金牌。克莱博也是该项目多个纪录的保持者，其中一项纪录就是史上最年轻的ISU越野滑雪世界杯、越野滑雪巡回赛、世锦赛、冬奥会男子冠军得主。

冰壶

2022年北京冬奥会冰壶：你需要了解的五件事

瑞典男队：由两届奥运冠军得主尼克拉斯·埃丁领衔的瑞典男子冰壶队在2021世锦赛上豪取三连冠，这也是埃丁个人第5个世锦赛冠军。

瑞典女队也将是北京冬奥的夺冠热门之一。队长安娜·哈塞尔博格是史上第一位同时获得欧洲冰壶锦标赛金牌、世界混双冰壶锦标赛金牌和奥运会金牌（平昌冬奥）的运动员。

花样滑冰

2022年北京冬奥会花样滑冰：你需要了解的五件事

羽生结弦（日本）和陈巍（美国）：羽生结弦被认为是世界上最伟大的花滑运动员之一。他是两届冬奥会金牌获得者，也是世锦赛冠军得主。他将在2022北京冬奥会上力争三连冠。自1928年以来，还没有人能实现这样的伟业。

羽生结弦的最大竞争对手将是陈巍，后者曾在2018、2019和2021年三次赢得世锦赛冠军。此外，还获得了2018年平昌冬奥会团体项目铜牌。

自由式滑雪

2022年北京冬奥会自由式滑雪：你需要了解的五件事

佩琳·拉丰（法国）：拉丰是奥运卫冕冠军，也是世锦赛雪上技巧项目的卫冕冠军。此外，她还获得了过去两个赛季的世界杯年度总冠军水晶球奖（赛季单项和整体积分领先的选手可以获得水晶球奖）。

谷爱凌（中国）：这位中国选手在2020年洛桑青年冬季奥运会上收获了三枚奖牌，包括U型池和大跳台的金牌。此后，她在2021赛季继续杰出的表现，赢得了世锦赛U型场地和坡面障碍技巧赛的冠军，同时也是世界极限运动会超级U型场地赛和坡面障碍技巧的冠军。

冰球

2022年北京冬奥会冰球：你需要了解的五件事

加拿大和美国：如果没有意外，女子冰球的金牌还将在美国和加拿大队之间产生。这样的预测绝对安全，因为自从1998年冬奥会增加了女子冰球项目以来，只有一次决赛不是在这两支球队之间展开。

双方在冬奥会决赛的对决中，加拿大队3胜2负占优，但是美国队是卫冕冠军。

雪橇

2022年北京冬奥会雪橇：你需要了解的五件事

娜塔莉·盖森博格（德国）：2018年冬奥冠军盖森博格在女子个人项目中具有绝对优势，她在2021年德国国王湖举行的雪橇世锦赛上摘得银牌。在冬奥雪橇比赛的历史上，她以4金1铜的成绩成为最成功的女子雪橇选手。

北欧两项

2022年北京冬奥会北欧两项：你需要了解的五件事

埃里克·弗伦策尔（德国）：这位德国选手在2018年平昌冬奥会上有令人不可思议的发挥，巩固了他史上最伟大北欧两项运动员的地位。弗伦策尔每次参加冬奥会都会有所收获，先后斩获了男子个人标准台+10公里、男子团体大跳台+4x5公里越野滑雪金牌，以及男子个人大跳台+10公里的铜牌。

短道速滑

2022年北京冬奥会短道速滑：你需要了解的五件事

苏珊娜·舒尔廷（荷兰）：荷兰名将在平昌冬奥会赢得女子1000米冠军，之后在2021年世锦赛自己参加的每一个项目上都夺得了冠军（包括团体项目）。24岁的她也许很难在北京冬奥会赛场复制世锦赛神迹，但是毫无疑问的是她将成为夺冠大热，无论参加什么项目都是如此。

钢架雪车

2022年北京冬奥会钢架雪车：你需要了解的五件事

马丁斯·杜克斯（拉脱维亚）：世锦赛6金得主、两届冬奥会银牌得主马丁斯·杜克斯从1998年开始就一直参加钢架雪车比赛，是男子钢架雪车届名头响亮的老将。2018年平昌冬奥会上，他获得了银牌。虽然2021年世锦赛上位列第16位，但是不要将他排除在奖牌竞争者的行列之外。事实上，号称“超人”的他是钢架雪车运动中赢得世界杯奖牌数量最多的选手。

跳台滑雪

2022年北京冬奥会跳台滑雪：你需要了解的五件事

安德里亚斯·韦林格（德国）：手握4枚奥运奖牌的平昌冬奥会冠军韦林格是标准台当仁不让的夺冠热门。但是值得一提的是，自1964年跳台滑雪进入冬奥竞赛项目中后，从未有任何一位男子运动员成功卫冕过跳台滑雪奥运金牌。

速度滑冰

2022年北京冬奥会速度滑冰：你需要了解的五件事

艾琳·伍思特（荷兰）：荷兰速滑名将是现役最成功的冬奥选手，至今已经赢得过11枚冬奥奖牌。她的成功已经写进冬奥会历史，成为第一位在四届冬奥会上均赢得个人项目金牌的选手。

如此成就只有四位夏奥会选手能够与之匹敌。如果伍斯特能够在北京再次夺冠，她将成为首位在五届奥运会上均赢得金牌的选手。

单板滑雪

2022年北京冬奥会单板滑雪：你需要了解的五件事

克洛伊·金（美国）：2018年平昌冬奥会赢得女子U型场地技巧金牌的克洛伊·金成为赢得冬奥会单板滑雪金牌最年轻的女子运动员，当时她只有17岁。如今21岁的美国名将已经是世锦赛、奥运会、X-Games极限运动会U型场地技巧项目的卫冕冠军以及首位包揽三项大赛冠军的运动员。此外，她还是冬青奥会冠军得主。

2022年北京冬奥会场馆

北京是历史上第一个双奥之城。成功举办2008年北京奥运会时的部分比赛场馆在2022年北京冬奥会上将会继续“服役”，这也是北京冬奥会组委可持续发展计划的一部分。

2022年冬奥会比赛场馆分布在三个赛区：北京赛区、延庆赛区以及张家口赛区。

可以在这里了解更多北京2022比赛场馆和奥运村相关信息。

北京赛区

该赛区以北京市区为主，冬奥会期间将主要承办冰上赛事。此外，开幕式和闭幕式也将在北京赛区举行。

首钢滑雪大跳台夜景美如画 照片出自： 2019 Getty Images

国家体育场 ：开幕式/闭幕式，北京2008遗留场馆

：开幕式/闭幕式，北京2008遗留场馆 国家游泳中心 ：冰壶/轮椅冰壶（冬残奥会），北京2008遗留场馆

：冰壶/轮椅冰壶（冬残奥会），北京2008遗留场馆 国家体育馆 ：冰球/冰橇曲棍球（冬残奥会），北京2008遗留场馆

：冰球/冰橇曲棍球（冬残奥会），北京2008遗留场馆 五棵松体育中心 ：冰球，北京2008遗留场馆

：冰球，北京2008遗留场馆 国家速滑馆 ：速度滑冰

：速度滑冰 首都体育馆 ：短道速滑和花样滑冰，北京2008遗留场馆

：短道速滑和花样滑冰，北京2008遗留场馆 首钢滑雪大跳台：自由式滑雪大跳台和单板滑雪大跳台

延庆赛区

延庆赛区位于北京西北方向，距离市中心75公里左右，是一个以山闻名的北京郊区，那里有温泉、国家公园、滑雪场和八达岭长城。延庆赛区的奥运场馆将承办高山滑雪和滑行项目：雪车、雪橇和钢架雪车比赛。

延庆赛区的国家雪车雪橇中心赛道和远处的山峰相映成趣 照片出自： 2021 Getty Images

国家雪车雪橇中心 ：雪车、钢架雪车、雪橇

：雪车、钢架雪车、雪橇 国家高山滑雪中心：高山滑雪/残疾人高山滑雪（冬残奥会）

张家口赛区

张家口是一个深受大众喜爱的滑雪胜地，位于北京西北方向，距离北京市中心180公里。新建的北京——张家口城际铁路将负责在三个赛区之间输送游客和观众，最长通勤时间不超过1小时。张家口赛区的赛场将承办2022年冬奥会的大部分单板和双板项目的比赛，包括自由式滑雪、越野滑雪、跳台滑雪、北欧两项和冬季两项。

国家冬季两项中心 ：冬季两项 / 残疾人冬季两项和残疾人越野滑雪（冬残奥会）

：冬季两项 / 残疾人冬季两项和残疾人越野滑雪（冬残奥会） 国家跳台滑雪中心 ：跳台滑雪、北欧两项（跳台滑雪项目）

：跳台滑雪、北欧两项（跳台滑雪项目） 国家越野滑雪中心 ：越野滑雪、北欧两项（越野滑雪项目）

：越野滑雪、北欧两项（越野滑雪项目） 云顶滑雪公园：自由式滑雪、单板滑雪/残疾人单板滑雪（冬残奥会）

如何观看2022年北京冬奥会

可以通过电视转播和数字平台直播观看北京冬奥会比赛，比赛集锦同样可以在社交媒体上观看。Olympics.com将会为您带来本届冬奥会的全程报道。

完整转播合作伙伴名单及其转播计划将会在冬奥会开幕前揭晓，一经确认，也将在本文中同步更新。

2022年北京冬奥会吉祥物、会徽、口号、火炬

吉祥物

北京冬奥会的吉祥物是以大熊猫为原型的冰墩墩。

“冰”代表着纯洁和力量，墩墩意为敦厚、健康、活泼、可爱。吉祥物彰显了运动员的力量和意志力，将会助力传扬奥林匹克精神。

点击这里了解冰墩墩更多信息。

2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩

会徽

北京冬奥会会徽设计以汉字“冬”为基础。上面部分象征着滑冰运动员，底部象征着滑雪运动员。中间部分象征着中国的群山、比赛场馆、雪道和冰场。

点击这里了解北京冬奥会会徽更多信息。

2022年北京冬奥会会徽

口号

“一起向未来”是2022年北京冬奥会和冬残奥会官方口号。

火炬

2022年北京冬奥会火炬名为飞扬，其设计以2008年北京冬奥会主火炬的“卷轴”造型为原型，意为向北京的奥林匹克遗产致敬。