从2008到2022：双奥之都北京的奥林匹克传承

100天之后，北京就将创造历史，成为世界上第一座举办过夏奥会和冬奥会的双奥之城。成功举办2008年夏季奥运会后，首都北京已经为即将于2022年2月4日开幕的冬奥会蓄势待发。

在北京之前，已经有多个城市先后举办过至少两届奥运会/冬奥会，它们分别是雅典（1896、2004）、巴黎（1900、1924以及2024）、伦敦（1908、1948、2012）、洛杉矶（1932、1984以及2028）、东京（1964、2022）、圣莫里茨（1928、1948）、普莱西德湖（1932、1980）以及因斯布鲁克（1964、1976）。但是夏奥会和冬奥会各举办一届的城市，北京将是第一个。

13年前，2008年北京奥运会的成功举办给全世界观众、运动员以及奥林匹克大家庭留下了深刻印象。

2008年北京奥运会给中国留下了宝贵的遗产和传承，为之后中国体育的发展打下了基础。有些遗产在筹备2022年冬奥会过程中依然能够令东道主受益。

从有形的运动设施、火炬、吉祥物到无形的会徽、口号，北京奥运会的传承在北京冬奥会的多个方面都有体现。Olympics.com为您整理了两届奥运会之间的千丝万缕的联系。

2008年北京奥运会火炬 照片出自： IOC

火炬

北京2008火炬：祥云

北京2022火炬：飞扬

火炬可谓是两届奥运会之间连系最紧密元素之一。这种传承不仅仅体现在外形和设计元素上，更体现在火炬本身代表的意义上，体现在中国、北京对奥林匹克和体育所做出的杰出贡献上。

为了体现北京双奥之城的特性，2022年北京冬奥会火炬的设计呼应了2008年北京奥运会主火炬的卷轴造型，彰显奥林匹克精神在北京留下的印迹。

北京冬奥会火炬飞扬手柄部位的祥云图案来自北京夏奥会火炬的标志性图案。

通过使用与2008年奥运会火炬相同的颜色搭配和相似的艺术设计元素，组委会旨在向全世界传递吉祥的问候，就像他们在夏季奥运会上所做的那样。同时展示北京丰富的奥运文化。

2022年北京冬奥会圣火已经于2021年10月18日在希腊古奥林匹亚成功采集，在交接仪式上，“飞扬”火炬扮演了重要的角色。在冬奥会开幕前，“飞扬”还会将奥林匹克圣火带往中国的多个地区。

2008年北京奥运会吉祥物——福娃 照片出自： IOC

吉祥物

北京2008吉祥物：福娃（5个）

北京2022吉祥物：冰墩墩

冰墩墩和福娃（贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮）的相似之处在于活泼可爱的造型符合孩子们的喜好。

冰，象征纯洁、坚强，是冬奥会的特点。墩墩，意喻敦厚、健康、活泼、可爱，契合熊猫的整体形象，象征着冬奥会运动员强壮的身体、坚韧的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神。冰墩墩采用国宝大熊猫作为主角和13年前福娃晶晶的原型相呼应。

和福娃一样，冰墩墩也和大自然有关，向运动员传递能量也是它的职责之一。此外，它的造型还体现了高科技元素。

会徽

北京2008会徽：“中国印·舞动北京”

北京2022会徽：“冬梦”

两个会徽设计都体现了中国传统文化以及汉字元素。

北京夏奥会会徽“中国印·舞动北京”将中国拥有超过5000年历史的印章和书法等艺术形式与体育运动结合起来，巧妙地变幻成一个向前奔跑、迎接胜利的运动人形。寓意丰富的图形，就好像一个“京”字，体现了主办城市的名称；也像一个冲向终点的运动员，体现了冲刺极限、创造辉煌的奥林匹克精神；还像一个翩翩起舞的人形，体现了中国人民对于奥林匹克运动的美好憧憬和欢迎八方宾客的热情与真诚。

北京冬奥会会徽“冬梦”，将中国传统文化和奥林匹克元素巧妙结合。会徽以汉字“冬”为灵感来源，运用中国书法的艺术形态，将悠久的东方文化底蕴与国际化的现代风格融为一体，呈现出新时代中国的新形象、新梦想，传递出新时代中国为办好北京冬奥会，圆冬奥之梦，实现“3亿人参与冰雪运动”目标，圆体育强国之梦，推动世界冰雪运动发展,为国际奥林匹克运动做出新贡献的不懈努力和美好追求。

口号

北京2008口号：同一个世界，同一个梦想

北京2022口号：一起向未来

两届奥运会的口号都体现了分享、团结的精神。

北京夏奥会口号表达了中国人民热爱奥林匹克运动、参与奥林匹克运动的热情。中国人民愿意和全世界人民一起，通过北京奥运会，共同为建设一个和平的和更加美好的世界而努力的含义。

北京冬奥会口号则更进一步。不仅表达了中国对世界的看法，而且提出了行动方案——‘一起向未来’。这个口号更有激情、更有号召力、更有冲击力、更充满动感。

同一个世界，同一个梦想，一起向未来，一脉相传。

冰立方夜景 照片出自： Feng Li/Getty Images

场馆

最后，一些在2008年北京奥运会期间见证包括菲尔普斯勇夺8金、尤塞恩·博尔特破世界纪录包揽男子短跑金牌等奥运历史经典场面的比赛场馆将在2022年北京冬奥会期间继续投入使用。

奥林匹克体育场，“鸟巢”，将成为第一座同时举办过夏奥会开/闭幕式和冬奥会开/闭幕式的历史性场馆。北京奥运会上，除举办开/闭幕式外，鸟巢还承办了田径比赛。但是在北京冬奥会上，那里没有比赛任务。

国家游泳中心，曾经的“水立方”曾经承办过北京夏奥会的游泳、跳水、花样游泳比赛。北京冬奥会上，那里将变身“冰立方”，承办冰壶比赛。在筹备北京冬奥会的过程中，国家游泳中心这座场馆见证了多个标志性时刻的诞生，比如北京2022的官方会徽以及火炬设计的发布仪式，都是在那里举行的。

除上述两座北京标志性体育场馆外，曾经承办过北京夏奥会的国家体育馆（2008年承办蹦床、体操比赛，2002年将承办冰球比赛）、首都体育馆（2008年承办排球比赛、2022年承办花样滑冰、短道速滑比赛）、五棵松体育中心（2008年承办篮球比赛、2022年承办冰球比赛）同样将在北京冬奥会期间继续服役，符合北京2022冬奥组委可持续发展的目标。

另外，北京赛区新修建的国家速滑馆“冰丝带”是在2008年北京夏奥会射箭、曲棍球临时场馆所在地修建的。国家速滑馆是全球首个采用二氧化碳跨临界制冷的冬奥场馆，采用全冰面设计，冰面面积1.2万平方米，是目前亚洲最大的冰面。前沿外形设计搭配夜间“丝带飞舞”的灯光效果，令国家速滑馆外形格外吸睛。北京冬奥会后，这座场馆定将成为北京的新地标。

一切准备就绪，精彩即将登场！距离北京冬奥会开幕还有100天！

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