倒计时100天：盘点冬奥会历史上的100%选手

卡罗琳·奥雷特比赛胜率100%

盘点冬奥会历史上的不败选手，那就不能落下加拿大女子冰球名将卡罗琳·奥雷特。她是豪取冬奥会四金（盐湖城2002、都灵2006、温哥华2010、索契2014）的加拿大女子冰球队的一员。在其整个冬奥生涯中，奥雷特从未输过一场比赛。

四届冬奥会当中，她共参加了12场小组赛、4场半决赛以及4场决赛，全部以胜利告终。2014年索契冬奥会后，她成为首位至少参加四届冬奥会并且全部斩获金牌归的运动员。

她在索契冬奥会后退役时的国家队进球总数为234球，位列队史第三，但是她依然作为女子冰球传奇为人们所记住。像她这样取得如此杰出成就的球员，我们也许还要再等很长一段时间才能在碰到。

奥雷特如是说：

“代表加拿大比赛是我的莫大荣耀，我珍惜国家队的每一个瞬间，每一分钟。效力加拿大国家队的经历教会我杰出团队合作的重要性，永远争取变得更强的欲望以及抗压能力。”

卡罗琳·奥雷特征战2010温哥华冬奥 照片出自： 2010 Getty Images

1980年冬奥会海登独揽速滑5金100%

如果你想知道哪位运动员有过独揽金牌的战绩，那就看看埃里克·海登在1980年普莱西德湖冬奥会上的表现吧。从500米追逐赛到10000米，这位美国运动员没有遇到任何挑战，轻松拿到了所有5项速度滑冰比赛的金牌。

来自美国威斯康星州的海登不仅一次次地登上最高领奖台，他还在所参加的每项比赛中都刷新了奥运纪录，并且将10000米的世界纪录提升了6.2秒。

在1500米决赛中，他在几乎摔倒的情况下最终依然以0.37秒的优势赢得比赛，勇不可当。成为第一位在单届冬奥会上赢下5枚金牌的运动员。

之后他开始了自行车运动生涯，还参加了1986年的环法自行车赛。现在，他已经完成了斯坦福大学医学专业的学习，成了一名整形外科医生。

海登如是说：

“如果你想成功，无论是赢得一项运动的冠军、还是自己从事行业的冠军、亦或是游戏里的冠军，你都要努力去争取。你会发现，你在哪里付出了最多，可能就会在那里收到最多的回报。”

托维尔/迪安的《波莱罗》100%

1984年萨拉热窝冬奥会，英国组合珍·托维尔/克里斯多夫·迪安在拉威尔经典乐曲《波莱罗》的伴奏下上演了精彩绝伦的表演。

在身穿紫色绸衫完成了一套精彩绝伦的动作之后，这对组合得到了花样滑冰史上前所未有的最高得分——12个满分6分和6个5.9分，而且所有裁判都给他们打出了6分的艺术表现分。

没有比这更完美的表演了！

托维尔和迪安在冬奥会之后成为职业运动员，但在1994年利勒哈默尔冬奥会上重回赛场，并赢得铜牌。他们《波莱罗》的舞姿永远是最经典、最迷人的。

他们如是说：

“那是一座正在爆发的火山，我们必须爬到山顶，然后永恒不朽。”——克里斯多夫·迪安

“掌声雷动，一阵高过一阵，持续不断。我为在我们后面出场的选手感到抱歉。”——珍·托维尔

莱德茨卡单届冬奥会斩获两个不同运动项目的金牌100%

一届奥运两枚金牌？厉害！但如果在完全不同的两个项目中都获得金牌呢？那就太牛了！

2018年平昌冬奥，捷克运动员埃斯特尔·莱德茨卡是当时单板平行大回转比赛的夺金热门，但她首先要参加高山滑雪超级大回转的比赛，而这并不是她的强项。

高山滑雪大回转项目上，莱德茨卡在世界杯上的排名最高也就是第19位。冬奥会赛场面对众多高手，她却完成了不可能的任务——以0.01秒的成绩击败卫冕冠军奥地利选手安娜·怀斯，夺得金牌。

夺冠当天，她惊喜的表情成为奥运会上永恒的经典。

一周之后，她又赢得了单板平行大回转的金牌，成为历史上首位在同一届冬奥会上赢得两个不同运动项目金牌的运动员。

这个故事告诉我们，如果你能主宰两个项目，就不要满足于一项。

埃斯特尔如是说：

“（大回转）比赛结束后，我当时想的就是，他们得精确一下比赛成绩，我得耐心等会儿，他们应该会做出调整，然后在比赛时间上加上几秒。当时我眼睛紧紧盯着计分板，最后发现我的成绩没有任何变化，所有人都开始欢呼了。那时我才开始觉得，OK， 这事儿有点疯狂了！”

莉兹·雅诺德冬奥钢架雪车100%

客观地说，英国运动员并不是冬奥会上的金牌大户，但莉兹·雅诺德并不信邪。

雅诺德在2014年冬奥上获得了钢架雪车比赛冠军，这枚金牌仅是英国代表团在90年的冬奥史上收获的第10枚冬奥金牌。接下来，雅诺德在2018年平昌冬奥会上再夺一金，期间刷新了两项纪录。

在平昌取得如此成就对她而言并不容易。要知道，她当时正承受阵发性头晕的困扰，甚至还一度考虑过中途退出平昌冬奥的比赛。

平昌冬奥会后，雅诺德成为英国最成功的冬奥运动员，也是最成功的奥运钢架雪车运动员。

雅诺德如是说：

“在体育比赛中，你永远不知道会发生什么，我经历了一个跌宕起伏的世界杯赛季，当时我的处境不妙，当时我收获了很多残酷的教训。其实体育运动非常需要相信自己。当我在之前一年年底在钢架雪车世界杯比赛中摔下来，并且排名跌落到23名时，我就对自己说：冬奥会是在明年2月，不是今年12月。”

杰西·杰·安德森征战冬奥100%

有时参与的意义要大于获胜。杰西·杰·安德森是参加奥运会单板滑雪比赛次数最多的运动员，从1998年长野冬奥会首次将单板滑雪列入奥运项目以来，安德森就从未缺席过。

安德森已经6次获得冬奥会单板参赛资格，并在2010年温哥华冬奥会上收获了平行大回转的金牌。虽然已经年满46岁，但他还是在努力争取参加2022年北京冬奥会，以延续他冬奥100%的参赛纪录。

安德森如是说：

“作为年龄最大的运动员肯定是一个挑战，有时还有点尴尬，但我会用行动说话。每次我都有不同的原因和不同的方式参加冬奥会，只要你有动力和归属感，就应该身随心动。”

四大名将渴望在北京冬奥会续写/创造100%

克洛伊·金（美国）：在2018年赢得单板U型场地技巧的金牌时，克洛伊·金还只有17岁。这一次，这位美国选手可以在北京冬奥上用一次胜利延续冬奥赛场100%胜率。

羽生结弦（日本）：日本花滑运动员羽生结弦先后在索契冬奥会和平昌冬奥会上蝉联冬奥男子单人滑金牌。如果能在北京问鼎，他将成为自1928年以来第一位实现三连冠的运动员。

米凯拉-席弗琳（美国）：这位美国高山滑雪巨星在2014年索契冬奥会赢得了回转比赛的金牌，在2018年平昌奥运赢得了大回转的金牌。这次在北京，她有机会挑战在三个不同高山滑雪项目中收获三枚金牌的纪录。此前，她在2018年平昌冬奥和该纪录遗憾擦肩，当时她在全能赛中屈居亚军。

弗里德里希（德国）：作为13次世锦赛冠军和6次欧锦赛冠军，弗里德里希在平昌冬奥会上掀起风暴，一举夺下双人雪车和四人雪车比赛的金牌。放眼北京冬奥，他渴望收获更多的荣耀，因为他要巩固其体坛传奇英雄的形象。