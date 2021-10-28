倒计时100天 - 掌握冬奥会100个小知识 - 第2章

34. 英国的塞西莉亚·科里奇是有史以来最年轻的冬奥会参赛选手，1932年在普莱西德湖举行的冬奥会上，她只有11岁，比英国同胞梅根·泰勒小几天。

35. 1968年格勒诺布尔冬奥会是第一届以彩色电视信号转播的冬奥会。

36. 挪威在冬奥会上赢得的奖牌比其它任何国家都多，一共405枚，其中包括142枚金牌、141枚银牌和122枚铜牌。

37. 有史以来冬季奥运会 "最轻 "的火炬是1972年在札幌使用的火炬，重量为460克。

38. 米兰科尔蒂纳将举办2026年冬季奥运会，这是意大利第四次举办奥运会。届时，也正是1956年奥运会70周年。(冬奥会：1956年科尔蒂纳-达姆佩佐，2006年都灵。夏奥会：1960年罗马）

39. 1985年，瑞典跳台滑雪运动员扬·博克洛夫是第一个在滑翔过程中将两个滑雪板板尖向外分开形成“V”字型的运动员。最初他被同行嘲笑，但是到了1992年，每个运动员都在使用和他相同的空中姿态。

40. 德国的娜塔莉·盖森伯格拥有四枚金牌和一枚铜牌，是历史上成就最高的女性奥运雪橇运动员。

41. 在爱达荷州的太阳谷度假村有一条以1998年长野冬奥会高山滑雪超级大回转项目的冠军比卡博名字命名的滑雪道，叫做比卡博街。

42. 在1960年美国加州司阔谷举行的冬奥会上，当比赛官员不能确定选手在男子回转比赛中是否漏掉了一个旗门时，他们询问CBS电视台是否可以观看比赛重播的录像带。正是这一事件这促成了现已经成为赛事转播必备的"即时回放 "。

43. 在2008年北京奥运会上举办游泳比赛的 "水立方"，在2022年北京冬奥会上变身 "冰立方"，并将承办冰壶比赛。

44. 在冬奥会的历史上，没有人比玛莉·比约根赢得更多的奖牌。这位挪威越野滑雪运动员拥有15枚奖牌：8枚金牌、4枚银牌、3枚铜牌。

45. 1952年奥斯陆冬奥会上，计算机首次被用于计算花样滑冰的分数，实时成绩成为可能。

46. 第一届有火炬传递的冬奥会是1964年因斯布鲁克冬奥会。

47. 绰号 "飞翔的芬兰人 "的马蒂·尼凯宁是唯一一位单届冬奥会包揽跳台滑雪三个项目奥运冠军的运动员，他在1988年卡尔加里冬奥会上完成这一壮举。

48. 第一个奥运吉祥物名为"舒斯"，它诞生于1968年格勒诺布尔冬奥会，但是当时它没有官方身份加持。

49.1992年阿尔贝维冬奥会尔，新西兰的安利斯·科贝尔格成为第一个在冬奥会上赢得奖牌的南半球运动员，她斩获了女子回转项目的银牌。

50. 在1992年进入奥运会之前，自由式滑雪曾经被称为 "热狗"（hot dogging）。

51. 在1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上，意大利高山滑雪运动员朱莉安娜·切纳尔·米努佐在开幕式上代表运动员宣誓，这是冬奥会历史上的第一次。

52. 日本跳台滑雪运动员葛西纪明是参加冬奥会次数最多的运动员，他共参加了八届冬季奥运会（从1992年阿尔贝维尔到2018年平昌）。

53. 1998年长野冬奥会高山滑雪比赛不得不数次更改日期......因为雪太大了!

54. 在英文中， “biathlon”这个词源于希腊语，意思是两项比赛，今天这个词作为运动项目被译为冬季两项，是越野滑雪和射击的结合。

55. 与夏季运动会的篮球和三人篮球一样，三人冰球已经成为2020年洛桑冬季青年奥运会的一个测试项目。

56. 1924年霞慕尼冬奥会最初被称为冬季运动周，但后来国际奥委会宣布其为第一届冬季奥运会。

57. 爱德华·伊根（美国）是唯一一位在夏奥会和冬奥会上都获得金牌的运动员。1920年安特卫普奥运会上，他获得男子轻重量级拳击金牌，1932年普莱西德湖冬奥会上，他获得四人雪橇金牌。

58. 在2014年索契奥运会上，女性首次被允许参加跳台滑雪比赛。

59. 俱乐部之间冰壶比赛的官方术语是 "bonspiel"，可能来自德语单词 "spiel"，意思是游戏或比赛。

60. 继1952年的奥斯陆之后，北京将成为第二个举办冬奥会的首都城市。

61. 在2016年利勒哈默尔冬青奥会上成功亮相后，单人雪橇将在2022年北京奥运会上首次亮相。

62. 在2022年北京冬奥会上，将有七个新项目首次亮相冬奥赛场，其中包括四个混合项目。

63. 列支敦士登是唯一一个在冬季奥运会上赢得奖牌而在夏季奥运会上从没赢得过奖牌的国家。

64. 在1960年司阔谷冬奥会上，法国人让·瓦尔内成为第一个用金属滑雪板而不是传统的木质滑雪板赢得奖牌的运动员。

65. 来自美国的理查德·巴顿在1952年赫尔辛基冬奥会上成为首位成功完成三周跳的花样滑冰运动员。

66. 在1992年阿尔贝维尔冬奥会之前，速度滑冰比赛一直在室外举行。

本系列文章第3章将于10月29日发布。共有100个冬奥小知识和您分享。