倒计时100天 - 掌握冬奥会100个小知识 - 第1章

1. 1964年因斯布鲁克冬奥会期间曾经遇到缺雪的问题，最终奥地利军队为冬奥赛场输送了50000立方码（约38228立方米）的雪。

2. 安德尔斯·豪根是冬奥会历史上收到奖牌时年龄最大的选手。他参加了1924年霞慕尼冬奥会，但是50年后才因为修正了当年积分系统错误而收到属于自己的铜牌。

3. 冰壶以预定的旋转方向投掷，它在冰面上的移动轨迹实际上是一条弧线，这也是冰壶英文名Curling（卷曲）的由来。

4. 美国高山滑雪女王米凯拉·席弗琳在参加2018年平昌冬奥会时携带了35套滑雪板参赛。

5. 1976年因斯布鲁克冬奥会吉祥物名叫Schneemann（在德语中译为雪人）。

6. 杨扬在2002年盐湖城冬奥会上赢得的女子500米短道速滑金牌是中国冬奥历史上的第一枚金牌。

7. 德布拉·托马斯在1988年卡尔加里冬奥会上赢得女子花滑铜牌，成为首位登上冬奥会领奖台的黑人女子运动员。

8. 美国是冬奥会历史上唯一一个在历届冬奥会上都有金牌入账的国家。

9. 美国冰球运动员乔斯琳·拉穆勒-戴维森在2018年平昌冬奥会的一场比赛中6秒内连下两城，这两球也成为冬奥会冰球历史上用时最短的梅开二度。

10. 2022年北京冬奥会火炬的名字叫飞扬（英语：Flying）

11. 奥林匹克运动创始人皮埃尔·顾拜旦于1937年去世后安葬于洛桑。根据他的生前指示，他的心脏葬在古奥林匹亚遗址附近。那里有顾拜旦先生的纪念碑。

12. 1984年萨拉热窝冬奥会英国组合珍·托维尔和克里斯多夫·迪安的双人滑比赛采用了名曲《波莱罗》，当时有超过2400万人观看了他们的表现。

13. 芬兰选手卡勒·亚尔卡宁在1936年加尔米施-帕滕基兴冬奥会越野滑雪接力比赛中夺得金牌，比赛过程中他还抽空捡起了掉到雪地上的假牙。

14. 2022年北京冬奥会钢架雪车赛道是冬奥会历史上第一条拥有180度转弯的赛道。

15. 1992年之前，夏奥会和冬奥会都在同一年举行。

16. 到现在为止，共有12个国家参加了每一届冬奥会，分别是：奥地利、加拿大、芬兰、法国、英国、匈牙利、意大利、挪威、波兰、瑞典、瑞士和美国。

17. 冬奥会从未在南半球举办过。

18. 2022年北京冬奥会比赛场馆中有5个场馆为2008年北京奥运会遗留场馆的重复利用。

19. 首钢滑雪大跳台是2022年北京冬奥会修建的永久性大跳台场馆，高60米，场164米。

20. 2018年平昌冬奥会女子单板滑雪U型场地技巧金牌得主克洛伊·金（美国）是冬奥历史上最年轻的女子单板滑雪运动员。

21. 冬奥会冰球运动的“球”由硫化橡胶制成，在每场比赛前必须冷冻以减少摩擦。

22. 埃斯特·莱德茨卡成为冬奥会历史上第一位单届冬奥会赢得两个不同运动大项金牌的选手，她在高山滑雪和单板滑雪上折桂。

23. 2022年北京冬奥会会徽的设计源自汉字“冬”。

24. 厄瓜多尔、厄立特里亚、科索沃、马来西亚、尼日利亚、新加坡均在2018年平昌冬奥会上完成冬奥首秀。

25. 世界上首个雪车俱乐部于1897年在瑞士圣莫里茨成立。

26.“ski”是挪威词汇，源自古挪威语单词“skid”，意为劈开的木头。

27. 用于冰壶制作的石头是产自苏格兰艾尔萨·克雷格开采的一种稀有、致密的花岗岩。

28. 冬奥北欧式滑雪三金得主海基·哈苏1953年退役时年仅27岁，当时因为需要照顾家族的农场无奈退役。

29.“Hockey”这个词来自法语“hocquet”，意为棍。

30.1952年奥斯陆冬奥会和1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上分别赢得银牌和金牌后，芬兰选手米里亚·希耶塔梅斯回到了公交车司机的岗位上。

31. 著名的英国跳台滑雪运动员迈克尔·爱德华兹参加了在2010年温哥华冬奥会火炬传递。

32. 1924年霞慕尼冬奥会上共有来自16个国家的258位运动员参赛。2018年平昌冬奥会上，共有来自92个国家的2925名运动员参赛。

33. 汤加旗手比塔·陶法托富亚在平昌冬奥会上成为该国第二位冬奥选手，当时他参加了越野滑雪比赛的争夺。他还参加了2016年里约奥运会和2020年东京奥运会的比赛。

汤加代表团旗手——比塔·陶法托富亚

本系列文章第2章将于10月28日发布，第3章将于10月29日发布。共有100个冬奥小知识和您分享。