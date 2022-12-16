2022年举重世锦赛：李雯雯包揽女子+87公斤级三金

女子大级别+87公斤级是巴黎奥运会竞赛项目，中国队由今年22岁，出道即巅峰的李雯雯独自挑大梁。已经贵为世锦赛和奥运会双料冠军的李雯雯也是该级别三项世界纪录（抓举148公斤、挺举187公斤，总成绩335公斤）的保持者。本届世锦赛，她的报名成绩为300公斤，是所有选手当中唯一达300公斤大关的选手，领先第二名英国选手艾米丽·杰德·坎贝尔14公斤之多。

抓举比赛中，李雯雯开把选择的130公斤全场无人能及，在所有选手全部完赛后她才登场。轻松举起这一重量后，李雯雯第二把选择了141公斤，试举失败。第三把，她成功举起了这一重量后，以领先第二名14公斤的巨大优势夺得抓举冠军。

美国选手萨拉·罗布雷斯127公斤收获银牌，泰国选手杜安加克索恩·柴迪126公斤摘的铜牌。

挺举比赛中，李雯雯再次一举锁定冠军，开把举起的166公斤重量力压全场。第二把，李雯雯选择了170公斤，成功完成后她选择放弃第三次试举，最终以170公斤摘的挺举金牌。英国选手艾米丽·坎贝尔165公斤收获挺举银牌，泰国选手柴迪160斤收获铜牌。

总成绩方面，李雯雯311公斤（141公斤+170公斤）夺金，领先第二名24公斤之多。坎贝尔287公斤（122公斤+165公斤）位列第二，柴迪286公斤（126公斤+160公斤）排名第三。

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