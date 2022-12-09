2022年举重世锦赛：主场名将阿尔瓦莱斯斩获女子-59公斤级“挺、总”双金，罗小敏摘抓举桂冠

女子-59公斤级，中国队派出罗诗芳和罗小敏参赛。该级别中，2020年东京奥运会冠军、五届世锦赛冠军得主中华台北名将郭婞淳是当仁不让的夺冠热门。她也是该级别抓挺总三项世界纪录的保持者。但是报名成绩显示，首次参加世锦赛的罗诗芳的240公斤位列第一，郭婞淳和罗小敏的成绩为230公斤，位列第二。

当天率先进行的抓举比赛中，罗小敏虽然开把重量97公斤相对保守，但是她稳扎稳打，之后又先后抓起了100公斤和103公斤，斩获抓举金牌。

另一位中国选手罗诗芳开把举起101公斤的全场最高开把重量后，接下来两次试举104公斤均告失败，101公斤的重量让她最终位列第五，无缘抓举奖牌。奥运冠军郭婞淳开把抓起100公斤后第二次试举102公斤失败，但是第三次成功举起该重量。但是由于体重劣势，无缘奖牌。

加拿大选手、2020年东京奥运会女子-64公斤级金牌得主毛德·查隆由于其擅长重量级不是**2024年巴黎奥运会**竞赛项目，所以选择“降级”征战女子-59公斤级。她凭借103公斤收获抓举银牌。乌克兰选手卡米拉·科诺托普102公斤带走抓举铜牌。

挺举方面，东道主选手、2021年世锦赛亚军耶妮·阿尔瓦莱斯一鸣惊人，开把就举起了128公斤的全场最高开把成绩，之后再接再厉的她先后举起了131公斤和133公斤，锁定了挺举金牌。

郭婞淳开把举起126公斤后第二次试举129公斤失败。如此“意外”也导致她的第三把重量选择上略有保守，成功举起130公斤后，她最终收获挺举银牌。

中国选手罗诗芳前两把举起126公斤和129公斤后第三把挑战133公斤时虽然奋力完成翻站，但是在上送阶段失败，最终位列第三。

总成绩方面，阿尔瓦莱斯凭借挺举的强势表现以234公斤（101公斤+133公斤）夺得冠军；郭婞淳232公斤（102公斤+130公斤）位列亚军，毛德·查隆231公斤位列季军（103公斤+128公斤）。罗诗芳（230公斤：101公斤+129公斤）和罗小敏（229公斤：103公斤+126公斤）分列第四和第五。

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