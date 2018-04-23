体育和团结

2020年东京奥运会是全世界在新冠疫情爆发后首次聚在一起举办的一届奥运会。赛会期间展现出来的团结是前所未有的。本届奥运会关注的焦点也非常纯粹——成为运动员和体育运动共同的节日。

这份团结对于2020年东京奥运会在经历史无前例的延期一年后，最终能够成功举办至关重要。作为所有奥运会参与者的安全参赛指南，《疫情应对措施手册》发挥了尤为重要的作用。针对不同人群制定的不同版本的《疫情应对措施手册》为大型体育赛事的举办定下了新标准，确保了从运动员到媒体人员，每个人都能安全、安心的参加奥运会。

年轻、城市运动、性别平等

2020年东京奥运会见证了奥运会竞赛项目的发展，引入了新的运动项目，增强了奥运会对新一代年轻人的持续吸引力。2020年东京奥运会包括33个运动大项、339个奖牌项目，数量为历史之最。其中，滑板、运动攀岩、冲浪、空手道、自由式小轮车以及三人篮球运动都是首次亮相奥运赛场。

东京奥运会竞赛项目的扩张还提升了实现性别平等的机会。东京奥运会堪称史上男女性别最平等的一届奥运会，男女运动员比例接近50/50。

可持续发展和奥运遗产

近60%的2020年东京奥运会比赛场馆利用了现有设施，其中包括1964年东京奥运会的六个遗留场馆。2020年东京奥运会倡导的零碳运动不仅减少了碳排放量，抵消的碳排放量甚至超过了所产生的碳排放量，达到了超越碳中和的效果。

东京2020奥组委还率先开展创新项目，让日本民众参与到具体的可持续发展行动当中。为2020年东京奥运会和残奥会铸造约5000枚奖牌100%由回收金属制成。这些金属来自日本民众捐赠的小型电子设备。同时，颁奖典礼的领奖台是由日本民众捐赠的废旧塑料和回收的海洋塑料废品制成。