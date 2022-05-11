通往巴黎2024之路：举重奥运资格体系详解

经历2020年东京奥运会的荣耀之后，举重运动将会继续在2024年巴黎奥运会赛场亮相。但和东京奥运会相比，将会进行大幅度调整。

届时将会有共计120位运动员参加10个奖牌项目（男子、女子各5个，相较于东京奥运会各减少了2个）的争夺，运动员展示惊人力量的同时向终极目标——奥运金牌发起冲击。比赛将在巴黎会展中心的南巴黎竞技场6号场馆进行。

但是在奥运会开始之前，运动员们首先要为宝贵的奥运资格展开激烈争夺。由于对重量级进行了大量调整，运动员在未来两年多的时间里需要面临巨大挑战，争夺奥运资格的难度更大了。

通过本文了解2024年巴黎奥运会举重运动员的晋级之路。

2024年巴黎奥运会举重运动参赛人数

届时将有120位运动员参加2024年巴黎奥运会举重比赛的争夺，相较于东京奥运会时的196人以及之前2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会的260人，参赛人数方面遭遇大幅削减。

作为东道主，法国代表团将会锁定4个参赛席位（男子、女子各2席）。

另外，还将有10个席位（男子、女子各5席）预留给可能需要补位的各大洲代表，6个席位为参与席位，其归属将于2024年由国际奥委会三方委员会确定。

每个国家和地区奥委会在每个重量级当中只能有1位选手获得参赛资格，且每个国家和地区奥委会的男子、女子最多参赛人数各为3人，相较于东京奥运会时各减少1人。

巴黎奥运会上，每个项目的最多参赛人数为12人，相较于东京奥运会减少2人。

选手获得巴黎奥运会参赛资格的具体要求

若想获得2024年巴黎奥运会参赛资格，除优异的比赛成绩外，运动员和其所属国家和地区奥委会还需满足以下条件：

1 - 运动员最晚出生日期不得晚于2009年12月31日。

2 - 运动员（包括东道主运动员以及可能通过参赛名额获得奥运席位的运动员）必须报名参加2023年IWF世锦赛（2023年第4季度举行）以及2024年IWF世界杯（2024年第2季度举行），有真正特例原因者除外（请查阅IWF文档关于真正特殊原因的解释）

3 - 运动员须至少参加以下赛事中的三项赛事（东道主运动员以及可能通过参赛名额获得奥运席位的运动员至少须参加两项）：

2022年IWF世锦赛/2022年第4季度

2023年洲际锦标赛（或能够正式取代洲际锦标赛的洲际运动会）/ 2023年第1季度-第2季度

2023年IWF大奖赛I / 2023年第2-3季度

2023IWF大奖赛II / 2023年第3-4季度

2024年洲际锦标赛/2024年第1-2季度

4 - 运动员及其所在国家和地区奥委会必须符合反兴奋剂要求。更多细节请查阅IWF官方文档（第4页）

2024年巴黎奥运会举重晋级之路

通过奥运资格排名途径 - 100名运动员，男子、女子各50人

2024年巴黎奥运会举重资格期为2022年8月1日至2024年4月28日

国际举重联合会将会在资格期结束后于官方网站上公布各个巴黎奥运会竞赛项目的资格赛排名。资格赛排名依据为运动员在资格期内参加上述7项赛事中所取得的最佳总成绩（抓举+挺举总成绩）。

每个国家和地区奥委会在每个重量级上成绩最好的选手上榜。

如果两位或更多运动员取得了相同的成绩，则将以运动员取得该成绩的先后顺序进行排名，先取得该成绩的运动员排名在前。

根据奥运资格排名，排名前十位的选手将会获得奥运会参赛席位。

如果一位运动员在多个项目的奥运资格排名中跻身前十，其所属国家和地区奥委会须在2024年5月10日前确认该运动员将在巴黎奥运会上参加哪个项目的争夺。

如果一个国家和地区奥委会在男子、女子项目上拥有超过3位运动员跻身奥运资格排名前十，该国家和地区奥委会须向国际举联确认最终哪三位选手将会参加巴黎奥运会男子或女子项目的争夺。

通过东道主途径 - 4名运动员，男子、女子各2人

东道主法国锁定4个参赛席位：2男2女。法国运动员可以和其它运动员一样通过奥运会资格排名锁定巴黎奥运会入场券。但是如果通过该途径晋级的法国举重运动员人数少于4人，法国代表团可以从符合要求的运动员当中做出选择以补齐4个名额。但是，必须要遵守每个国家和地区奥委会代表团男子、女子各自最多只能派出三位选手参赛的硬性要求。

通过大洲代表途径 - 10名运动员，男子、女子各5人

为了能够实现国际举联划分大洲（非洲、亚洲、欧洲、大洋洲、泛美洲）奥运参赛选手地域覆盖面最大化的目标，国际举联在通过奥运资格排名确定每个重量级参赛选手人选的同时还将使用以下几条原则：

如果出现某大洲运动员未能通过奥运资格排名锁定奥运资格的情况，国际举联将使用大洲代表资格，以确保该大洲最终有选手参赛。该大洲排名最高的选手获得资格。

如果某个重量级出现未能通过奥运资格排名获得巴黎入场券的大洲超过1个的情况，那么涉及大洲排名最高选手获得参赛资格。

如果某个重量级已经通过奥运资格排名确保各大洲均有运动员参赛，那么该级别大洲代表名额将会进行重新分配。

通过参与资格途径 - 6名运动员，男子、女子各3人

国际奥委会将会邀请合规国家和地区奥委会申请参与资格席位。资格期结束后，三方委员会将会以书面形式确认席位归属。

2024年巴黎奥运会举重赛制和赛程

2024年巴黎奥运会举重赛场将会产生10枚金牌，所有竞赛重量级当中，只有四个重量级和东京奥运会时保持一致。

男子：61公斤、73公斤、89公斤、102公斤、+102公斤

女子：49公斤、59公斤、71公斤、81公斤、+81公斤

*和东京奥运会相同的重量级

和东京奥运会一样，巴黎奥运会举重比赛仍然将采用抓举+挺举，核算总成绩排名的赛制。

抓举和挺举项目中，每位运动员有三次试举机会。

2024年巴黎奥运会举重比赛赛场设在巴黎会展中心的南巴黎竞技场6号场馆。比赛将于2024年8月7日至11日举行。

2024年巴黎奥运会应该关注的名将

由于巴黎奥运会举重比赛重量级变化很大，因此，很多运动员在巴黎周期当中都将面临增重或减重的挑战，以适应新重量级的要求。

中国举重运动员已经统治奥运赛场多年。2020年巴黎奥运会上，中国举重队派出8位选手参赛，最终收获了7金1银的佳绩。

男子61公斤级冠军李发彬在东京奥运会上的金鸡独立给人留下了深刻印象；男子73公斤级冠军石智勇（里约奥运会上摘得男子69公斤级冠军）夺冠后的霸气庆祝令人记忆尤新。这两个重量级均得到保留，因此巴黎奥运会上，如果最终能够入选奥运代表队，他们将会力争卫冕。两位选手都是各自级别总成绩世界纪录的保持者，其中石智勇更是将抓、挺、总三项世界纪录集于一身。

女子组比赛中，中国选手侯志慧和中华台北选手郭婞淳分别摘得女子49公斤和59公斤级冠军，她们的重量级在巴黎奥运会上得以保留。因此身为各自级别总成绩世界纪录保持者的她们值得关注。

奥运会举重赛场为我们留下了无数值得铭记的瞬间，如2008年北京奥运会上，德国选手马蒂亚斯·施泰纳在夺冠后激动庆祝以告慰亡妻在天之灵；又如2020年东京奥运会赛场上，希德林·迪亚兹成为菲律宾首位奥运金牌获得者；新西兰选手劳瑞尔·胡巴尔德成为首位变性后以“新性别”参加奥运会的运动员。

更多精彩等待我们在2024年巴黎奥运会上去见证。

中国运动员李发彬在2020年东京奥运会上的高光时刻 照片出自： 2021 Getty Images

2024年巴黎奥运会举重参赛资格时间线

2022年8月1日至2024年4月28日：奥运资格期

2024年1月15日：国家和地区奥委会申请参赛资格席位截止日期

2024年4月28日：奥运资格排名结束

2024年5月1日：国际举联通知在多个重量级奥运资格排名前十的运动员所属的国家和地区奥委会，需要其确定最终该运动员在巴黎奥运会参加哪个重量级的争夺

2024年5月6日：在多个重量级奥运资格排名前十的运动员所属的国家和地区奥委会通知国际举联最终的选定的重量级。

2024年5月8日：奥运资格排名更新

2024年5月10日：国际举联通知在男子项目或女子项目中拥有超过三位运动员跻身奥运资格排名前十的国家和地区奥委会做出选择，以确定最终奥运参赛项目和人选，须符合男子、女子参赛选手不超过三人的规定。

2024年5月15日：上述情况涉及的国家和地区奥委会通知国际举联最终的选择。

2024年5月16日：国际举联通知符合获得大洲代表席位的国家和地区奥委会以确定其最终参赛名额及参赛重量级。

2024年5月23日：上述情况涉及的国家和地区奥委会确定运动员人选和重量级。

2024年5月24日：国际举联公布最终奥运资格排名并通知通过奥运资格排名以及洲际代表途径锁定奥运资格的运动员所属国家和地区奥委会。

2024年5月31日：国家和地区奥委会向国际举联确认是否使用获得的奥运席位

2024年6月3日：国际举联向国家和地区奥委会确认未使用的奥运席位情况

2024年6月10日：国家和地区奥委会向国际举联确认是否使用获得的再分配席位

2024年6月11日：IWF通知东道主其尚可使用的参赛席位。

2024年6月12日：东道主向国际举联确认是否使用东道主参赛席位

2024年6月12日：国际举联通知国际奥委会参与席位所涉及的重量级情况

2024年6月14日：三方委员会以书面形式向相关国家和地区奥委会确认参与席位使用情况。

2024年6月14日：国际举联向国家和地区奥委会确认东道主席位再分配情况。

2024年6月21日：国家和地区奥委会向国际举联确认是否使用再分配的东道主席位。

2024年6月21日：国家和地区奥委会向国际举联确认是否使用分配到的参与席位

2024年6月24日：国际举联确认是否需要再分配参与席位

2024年7月1日：国家和地区奥委会向国际举联确认是否使用再分配到的参与席位

2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日

2024年7月24日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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