2022年举重世锦赛：前瞻和观赛指南

2022年举重世锦赛：焦点选手

2022年举重世锦赛共设立男子、女子各10个奖牌项目，其中个7个奖牌项目和2020年东京奥运会时相同。

中国举重队本届赛事派出23人参赛，参赛选手人数仅次于东道主哥伦比亚队。

中国举重队在2022年东京奥运会上参加8个项目的争夺，最终收获7枚金牌和1枚银牌的佳绩。2024年巴黎奥运会上，虽然举重奖牌项目数量和重量级进行了调整，但是实力强大的中国举重队依旧将是一支不可忽视的强大队伍。

男子67公斤级比赛中，东京奥运会冠军谌利军将和两枚奥运奖牌获得者路易斯·哈维尔·莫斯克拉展开较量，后者坐拥主场之利，将向生涯首个世界冠军发起冲击。而谌利军将为自己的第五枚世锦赛金牌而努力。

另一位中国名将李发彬在东京奥运会上夺得男子61公斤级金牌过程中刷新了两项奥运会纪录，期间他“金鸡独立”的造型成为那届奥运会的标志性瞬间之一。李发彬是2019年世锦赛该级别冠军得主，2021年由于疫情原因，中国队没有参加在乌兹别克斯坦塔什干举行的世锦赛后，该项目世界冠军旁落。这一次，李发彬将力争夺回属于自己的荣誉。男子61公斤级抓举（145公斤）和总成绩（318公斤）世界纪录属于李发彬。

两届奥运冠军得主石智勇（东京奥运会73公斤级冠军、里约奥运会69公斤级冠军）从2021年开始至今保持不败。本届世锦赛上，他有望延续不败纪录，继续在赛场上展现王者霸气。他是男子73公斤级抓举（169公斤）、挺举（198公斤）以及总成绩（364公斤）世界纪录的保持者。2021年，他曾经以365公斤的总成绩刷新了中国全国纪录，本届世锦赛上，他能否在世界舞台再度刷新世界纪录，值得期待。