2022年举重世锦赛：前瞻和观赛指南

2022年举重世锦赛将于12月5日至16日在哥伦比亚首都波哥大举行。本届赛事是2024年巴黎奥运会首场资格赛赛事，Olympic Channel将会对本届赛事进行直播。
世界顶尖举重运动员将在哥伦比亚首都波哥大聚首，参加2022年举重世锦赛的争夺。
本届赛事将于12月5日至16日进行。由于是2024年巴黎奥运会首场资格赛赛事，因此本届赛事的竞争将会格外激烈。
在确认参赛的选手名单当中，多位奥运冠军和世界冠军的名字赫然在列。
2020年东京奥运会上斩获7金1银8枚奖牌的中国举重队时隔14个月后重返国际赛场。
中国举重队中的大多数东京奥运会金牌选手为备战本届世锦赛缺席了此前在巴林首都麦纳麦举行的亚锦赛。这一次他们将和其它奥运冠军选手希德琳·迪亚兹、莫德·沙朗、鲁斯兰·努鲁迪诺夫以及拉莎·塔拉哈泽等名将一起重返世锦赛赛场。
通过本文了解关于本届举重世锦赛您需要了解的关键信息，包括赛程安排和焦点选手等。
2022年举重世锦赛共设立男子、女子各10个奖牌项目，其中个7个奖牌项目和2020年东京奥运会时相同。
中国举重队本届赛事派出23人参赛，参赛选手人数仅次于东道主哥伦比亚队。
中国举重队在2022年东京奥运会上参加8个项目的争夺，最终收获7枚金牌和1枚银牌的佳绩。2024年巴黎奥运会上，虽然举重奖牌项目数量和重量级进行了调整，但是实力强大的中国举重队依旧将是一支不可忽视的强大队伍。
男子67公斤级比赛中，东京奥运会冠军谌利军将和两枚奥运奖牌获得者路易斯·哈维尔·莫斯克拉展开较量，后者坐拥主场之利，将向生涯首个世界冠军发起冲击。而谌利军将为自己的第五枚世锦赛金牌而努力。
另一位中国名将李发彬在东京奥运会上夺得男子61公斤级金牌过程中刷新了两项奥运会纪录，期间他“金鸡独立”的造型成为那届奥运会的标志性瞬间之一。李发彬是2019年世锦赛该级别冠军得主，2021年由于疫情原因，中国队没有参加在乌兹别克斯坦塔什干举行的世锦赛后，该项目世界冠军旁落。这一次，李发彬将力争夺回属于自己的荣誉。男子61公斤级抓举（145公斤）和总成绩（318公斤）世界纪录属于李发彬。
两届奥运冠军得主石智勇（东京奥运会73公斤级冠军、里约奥运会69公斤级冠军）从2021年开始至今保持不败。本届世锦赛上，他有望延续不败纪录，继续在赛场上展现王者霸气。他是男子73公斤级抓举（169公斤）、挺举（198公斤）以及总成绩（364公斤）世界纪录的保持者。2021年，他曾经以365公斤的总成绩刷新了中国全国纪录，本届世锦赛上，他能否在世界舞台再度刷新世界纪录，值得期待。
东京奥运会男子109公斤级金牌得主、乌兹别克斯坦名将阿克巴·朱拉耶夫将向个人第二枚世锦赛金牌发起冲击。他是奥运历史上第二年轻的举重冠军得主，近期他在赛场上展现了不俗的状态。
今年6月，22岁的朱拉耶夫在社交媒体上发文表示自己有能力刷新当前男子109公斤级的世界纪录，本届世锦赛为他提供了一个展现实力的绝佳舞台。
女子组焦点对决将在女子55公斤级比赛中上演，奥运冠军、菲律宾历史上首位奥运金牌得主希德琳·迪亚兹将会争夺个人的首个世界冠军头衔。
去年举行的东京奥运会上，迪亚兹在决赛中力克中国名将廖秋云摘得冠军。和教练朱利叶斯·纳兰霍结婚后，她的丈夫相信迪亚兹很有机会参加个人第五届奥运会——2024年巴黎奥运会。但是由于巴黎奥运会对举重重量级进行了调整，女子55公斤级被砍，因此未来迪亚兹将会参加59公斤级的争夺。
本届世锦赛上，迪亚兹在女子55公斤级夺冠道路上的主要对手将是东京奥运会铜牌得主赵常玲，后者在今年10月夺得了该级别亚锦赛冠军。
巴黎奥运会迪亚兹锁定的女子59公斤级由中华台北名将郭婞淳统治着。
去年东京奥运会的夺冠过程中，郭婞淳刷新了女子59公斤挺举、抓举、总成绩三项奥运会纪录。几个月之后，她又在塔什干赢得个人第五个世锦赛冠军。今年的波哥大世锦赛则是手握该级别三项世界纪录的她过去一年来首次参加国际大型赛事。
由于女子64公斤级不会出现在巴黎奥运会赛场上，因此东京奥运会该级别冠军、加拿大名将莫德·沙朗也将转战女子59公斤级赛场。
生涯曾经登顶过奥运会和英联邦运动会最高领奖台的沙朗曾经在2017年世锦赛上夺得过银牌，这一次她希望能够给这枚银牌换一个颜色。
所有时间均为当地时间（换算北京时间需+13小时）
12月5日，星期一
11:30 - 女子45公斤级(B)
14:00 - 男子55公斤级(B)
17:00 - 开幕式
19:00 - 女子45公斤级(A)
21:30 - 女子49公斤级(C)
12月6日，星期二
11:30 - 男子61公斤级(C)
14:00 - 女子49公斤级 (B)
16:30 - 女子49公斤级(A)
19:00 - 男子55公斤级(A)
21:30 - 女子55公斤级(D)
12月7日，星期三
9:00 - 女子55公斤级(C)
11:30 - 男子61公斤级(B)
14:00 - 女子55公斤级 (B)
16:30 - 男子61公斤级(A)
19:00 - 女子55公斤级(A)
21:30 - 女子59公斤级(D)
12月8日，星期四
9:00 - 女子59公斤级(C)
11:30 - 男子67公斤级(C)
14:00 - 女子67公斤级(B)
16:30 - 女子59公斤级(B)
19:00 - 女子59公斤级 (A)
21:30 - 男子73公斤级(D)
12月9日，星期五
9:00 - 女子64公斤级(D)
11:30 - 男子73公斤级(C)
14:00 - 男子73公斤级(B)
16:30 - 男子67公斤级(A)
19:00 - 男子73公斤级 (A)
21:30 - 女子64公斤级(C)
12月10日，星期六
11:30 - 男子81公斤级(D)
14:00 - 男子81公斤级(C)
16:30 - 女子64公斤级(B)
19:00 - 女子64公斤级 (A)
21:30 - 男子89公斤级(C)
12月11日，星期日
9:00 - 女子71公斤级(C)
11:30 - 男子81公斤级(B)
14:00 - 男子89公斤级(B)
16:30 - 男子81公斤级(A)
19:00 - 男子89公斤级 (A)
21:30 - 男子96公斤级(D)
12月12日，星期一
9:00 - 男子96公斤级(C)
11:30 - 女子71公斤级(B)
14:00 - 男子96公斤级(B)
16:30 - 男子96公斤级(A)
19:00 - 女子71公斤级 (A)
21:30 - 男子102公斤级(C)
12月13日，星期二
9:00 - 女子76公斤级(C)
11:30 - 男子102公斤级(B)
14:00 - 女子76公斤级(B)
16:30 - 女子76公斤级(A)
19:00 - 男子102公斤级 (A)
21:30 - 女子81公斤级(C)
12月14日，星期三
9:00 - 女子87公斤级(C)
11:30 - 女子81公斤级(B)
14:00 - 女子87公斤级(B)
16:30 - 女子81公斤级(A)
19:00 - 男子87公斤级 (A)
21:30 - 男子109公斤级(C)
12月15日，星期四
9:00 - 女子+87公斤级(C)
11:30 - 女子+87公斤级(B)
14:00 - 男子109公斤级(B)
16:30 - 女子+87公斤级(A)
19:00 - 男子109公斤级 (A)
12月16日，星期五
11:30 - 男子+109公斤级(C)
14:00 - 男子+109公斤级(B)
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