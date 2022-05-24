专访：奥运举重冠军希德林·迪亚兹分享人生经历、奥运夺金和巴黎奥运会

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上赢得菲律宾历史首枚奥运金牌后，举重名将希德林·迪亚兹成为了国家英雄。但是人们不知道的是，这位国民偶像曾经多年被霸凌，导致自尊心受伤。

“对于那些看低我的人、那些质疑我无法在举重项目上取得成功、或者不理解我为什么从事举重的人而言，我只想说谢谢。因为他们给了我做好自己、成为运动女性代表的动力。”在越南河内参加东南亚运动会蝉联冠军期间接受Olympics.com专访时，迪亚斯如是说。

通过本文了解奥运金牌如何改变了她的人生以及她的未来计划。

恶评如何助力她取得成功

迪亚兹说道：“小时候我因为举重经常被人嘲笑。”

“他们总是对我说，没人会喜欢你，你怀不了孕，你的肌肉会变得超大，这会让你看起来很丑等等”

“我妈也总是问我，你练举重干嘛？那是男子运动。”

“所以在我的成长过程中，我对自己的身体、对自己本身会有不确定感，也会认为我从事这项运动，我会变得特别壮，然后没人会喜欢那样的我。所以我开始让自己藏起来，远离人群。”

如今，她已经成为奥运冠军，无需再躲躲藏藏，菲律宾媒体以“女神希德林”来称呼她，她也已经和自己心爱的男人订婚了。

已经成为众多女性榜样的希德林把曾经的恶语变成了夸奖，对此她解释道：“没有人可以阻挡我们，因为我们也是人，体育没有性别之分，我们也有机会做到最好。”

妈妈也自豪！

迪亚兹继续说道：“妈妈现在也感到很自豪，她一直在为我祈祷，为全家人祈祷。”

“我很感激妈妈，因为从我很小的时候开始，她对我从事举重表示了支持，虽然在刚开始时确实也有些磕磕绊绊。家人现在对于举重都很支持，我的堂兄妹、侄女、侄子也开始举重了。”

希德林·迪亚兹谈教练朱利叶斯·纳兰乔：“他让我的人生变得简单”

远离成长时期的那些负面因素之后，迪亚兹终于找到了真爱，那就是她的教练朱利叶斯·纳兰乔。

2021年10月宣布二人订婚的喜讯时，迪亚兹在Instagram上发文表示：“”

“感谢上帝将朱利叶斯带到我的生活当中，他让我的人生变得简单。”

二人结缘于2017年，当时二人都在土库曼斯坦参加2017年亚洲室内武术运动会。纳兰乔代表关岛参赛，运动让他们走到了一起。

纳兰乔表示：“希德林和我都热爱举重运动，同时对于这项运动充满热情。她作为运动员的那种付出精神以及对于举重的热爱是吸引我的原因。”

“我一直支持她，也会在口头上鼓励她。”

二人都承认即是情侣又是师徒的关系是很难处理的。

对此希德林解释道：“太难了！有时我们不得不在彼此之间竖起壁垒。训练中，他是我的教练，但是训练结束后他又是我的未婚夫。”

“虽然很难，但是只要我们有同样的运动目标和人生愿景的话，我觉得这都是OK的，即使我们之间有时也会有不悦。沟通是很重要的。”

“他是一个好教练，在制定战术、训练计划以及举重方面都很擅长。大家都看得到，我还有能力继续，我会为参加2024年巴黎奥运会做好准备。”

“很开心他能成为我的教练。有他和我自己团队的背后支持，有他们信任我，我感到很开心。”

迪亚兹的生活：东京奥运会夺金后一切都发生了改变

迪亚兹的生活在东京奥运会之后发生了怎样的改变呢？对此她表示：“一切都改变了。”

“当我在2016年里约奥运会夺得银牌时，我感到很震惊。当时我就感觉到自己身上已经肩负起一些责任了，不过我知道我能够处理好。但是在东京奥运会夺金之后，那种责任级别和里约相比是不同的层级了。”

“现在我的社会参与更多了、还要出席很多活动，包括商业活动，我获得了很多机会。”

“值得庆幸的是，在我的团队和领队的帮助下，我们能够处理的不错。你知道的，一旦你赢得金牌后，大家自然都会认为你能够赢得一切，认为你实力很强大。”

“但是作为运动员的我们自己清楚，我们必须要在每次比赛中去学习，我们要坚持努力训练，做到更加训练有素。”

希德林·迪亚兹谈鼓励

Olympics.com社交媒体平台发布上面这张图片向迪亚兹四次奥运之旅致敬，对于这张照片，希德林很感慨：“这图太棒了，当我看到它的时候我的感觉是：哇塞，我已经从事举重这么多年了？我已经在奥运赛场上征战了这么多年！在这张图上，我看到了自己的失败和成功，我希望它能够给所有运动员带来鼓舞。”

在东南亚运动会期间，我们还采访了菲律宾撑杆跳运动员奥比耶纳，他在谈到迪亚兹时表示：“希德林向我们展示了奥运冠军级运动员有多坚强。她为我们新一代运动员打破了壁垒。现在我们相信，之前已经有人做到了，我们为什么不可能再来一次呢？”

听到同胞对他的认可后，看到自己的成绩能够激励到自己国家的运动员时，迪亚兹说道：“能够给菲律宾人带去鼓舞让我感到自豪。”

“我自己在动力方面一直很足，因为我热爱自己做的事情，我热爱举重。在心中我有自己的目标，我想赢得奥运金牌。如果没有目标的话，你就会没有努力的方向，作为运动员是需要有目标，在这方面我一直都有自己的规划。”

迪亚兹不仅是通过成为榜样来激励它人，她还付出了实际行动。她在家乡三宝颜的芒邦创办了一家健身房，为受到她鼓舞的运动员提供了训练的地方，让孩子们也有机会接触到举重运动。

“希德林·迪亚兹举重健身房”在2017年开放，有超过50位运动员在那里训练。今年举行的东南亚运动会上，有四位菲律宾运动员来自芒邦，其中两人摘得奖牌。罗塞吉·拉莫斯斩获女子49公斤级举重铜牌。

希德林表示：“当我看到有孩子能够在举重上取得好成绩、享受举重的时候，我都会感到很开心。我感觉自己已经实现了上帝交给我的任务，我希望举重能够在菲律宾流行开来。”

她也有话想对后辈举重运动员说：

“我想对所有年轻女孩说的是，加入到体育运动中来，加入到举重的行列中来，因为体育能够让你对于未来有更清晰的方向，会让你有远大的梦想。你们也可以向希德林一样成为自己想要成为的人，会让你变得强大，让你感到自豪。”

“当然，我要告诉你们的是成为冠军并不是一瞬间的事，需要你努力付出，但是女孩们，你们是可以做到的！”

希德林·迪亚兹目标锁定2024年巴黎奥运会

2024年巴黎奥运会还有两年时间，但是迪亚兹已经将目标锁定为卫冕金牌。

东南亚运动会斩获女子55公斤级金牌后，希德林表示：“这是我通往巴黎之旅的开始。”

在越南，迪亚兹的夺冠成绩是抓举92公斤，挺举114公斤，总成绩206公斤。这个成绩和她东京奥运会224公斤的夺冠总成绩相差很多。但是她对自己的表现感到满意。

“很开心能够重回赛场，备战2024年巴黎奥运会。虽然我知道这个成绩并没有那么好，但是我的表现挺好，我很开心。”

迪亚兹在圣诞期间由于没有管住嘴，体重有些超标，减重期间又感染了新冠。现在成功将体重降至55公斤以下并夺得冠军，对于她的巴黎备战而言具有积极意义。

她相信自己的团队，而团队也对她深信不疑。这是指引她再次登上奥运会最高领奖台的基础。

迪亚兹说道：“我能赢得奥运金牌，能有今天都是因为我的团队，我需要有人信任，需要相信自己能够赢得奥运金牌。”

“我一直再讲，没有他们我不可能赢得奥运金牌。”