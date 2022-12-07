2022年举重世锦赛在哥伦比亚首都波哥大举行。第二比赛日中率先展开了女子-49公斤级比赛的争夺。

在该级别比赛中，中国队由奥运会、世锦赛双料冠军侯志慧和世界冠军、2014年青奥会冠军蒋惠花组成双保险参赛。蒋惠花在2019年世锦赛上曾经击败过侯志慧夺冠，今年世锦赛的报名成绩，她和侯志慧的成绩均为205公斤，在所有选手当中领跑。侯志慧是女子49公斤级抓举（96公斤）和总成绩（213公斤）世界纪录保持者。

在率先进行的抓举比赛中，蒋惠花三把试举全部成功，先后举起了88公斤、91公斤级以及93公斤级，将抓举金牌收入囊中。

罗马尼亚选手坎贝尔在开把成功举起86公斤后在第二把挑战89公斤失败，第三把她成功举起90公斤后收获了抓举银牌。

奥运冠军侯志慧今天的身体状态并为处在最佳，因此在重量级的选择上略显保守。前两把先后举起86公斤和89公斤后，在第三把挑战92公斤级失败，最终凭借89公斤收获一枚铜牌。

挺举比赛中，蒋惠花开把重量110公斤已经力压绝大多数选手。之后在第二把举起113公斤后，已经锁定挺举冠军和总成绩冠军的她放手一博，向该级别女子挺举新世界纪录120公斤发起挑战，最终在上举的时候未能坚持住，挑战失败。但是这无碍她再斩获挺举和总成绩2枚金牌。

印度举重名将、东京奥运会女子49公斤银牌得主米拉拜·查努是该级别挺举世界纪录（119公斤）的保持者。她在今天的挺举比赛中开把重量选择111公斤力压蒋惠花开把成绩，可惜失败。第二把成功举起该重量后，她在第三把又举起了和蒋惠花相同的113公斤，但是由于体重劣势，她最终收获挺举银牌。总成绩200公斤同样位列亚军。最终她以两枚银牌完成了本届世锦赛的比赛任务。

侯志慧在挺举比赛中开把选择了106公斤并试举成功，第二把举起109公斤后她选择了退赛。尽管如此，198公斤的总成绩也让她锁定了铜牌，最终她摘得抓举和总成绩两枚铜牌。

2021年和2022年泛美举重锦标赛上蝉联女子49公斤级冠军的美国选手海莉·莱卡特在挺举比赛中表现不俗，最终第三把成功举起110公斤后位列第三，摘得一枚铜牌。