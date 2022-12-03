2022年举重世锦赛：中国队看点前瞻

万众期待的年度 举重 大戏——2022年举重世锦赛将于12月5日至16日在哥伦比亚首都波哥大举行。本届赛事将会展开男子、女子个10个重量级的争夺，其中包括经过调整后确定的2024年巴黎奥运会男子、女子各5个重量级。

男子方面，中国队由三位奥运冠军领衔参赛。

2020年东京奥运会上演“金鸡独立”名场面的男子61公斤级奥运冠军李发彬将继续捍卫自己在该项目上的荣耀和地位。手握世锦赛男子61公斤级1金1银的李发彬同时还是该级别抓举（145公斤）和总成绩（318公斤）世界纪录的保持者。本届世锦赛上他将携手海南黎族小将何岳基参赛。今年20岁的何岳基曾经在国内赛场上取得过抓举146公斤的超世界纪录成绩，他能否在国际赛场上复制这一壮举，值得期待。

东京奥运会男子67公斤级冠军、世锦赛四冠（2013年和2015年夺62公斤级冠军；2018年和2019年夺67公斤级冠军）得主谌利军本届世锦赛将继续参加男子67公斤级比赛的争夺，尽管该项目已经不再是巴黎奥运后竞赛项目。谌利军目前仍是该级别总成绩世界纪录（339公斤）的保持者。和他一起征战该级别的选手是小将丁红杰，后者曾经在去年的全运会上夺得过男子61公斤级铜牌。

奥运两金得主（里约奥运会男子69公斤级和东京奥运会男子73公斤级）、世锦赛三冠王（1次69公斤、2次73公斤）、男子73公斤级三项世界纪录保持者石智勇将升级参加男子81公斤级比赛的争夺。他将和名将李大银一起弥补奥运冠军吕小军缺阵留下的空缺。李大银是男子81公斤级抓举世界纪录（175公斤）的保持者，他的报名成绩371公斤为所有参赛选手中最高的，石智勇370公斤位列第二。

在男子73公斤级项目上，中国队由韦胤廷和袁程飞领衔出战，陆德林担任替补。韦胤廷的报名成绩350公斤和两位选手并列最高，袁程飞的346公斤报名成绩为所有选手中第三高成绩。

男子89公斤级项目上，中国队由田涛和刘焕华参赛。两人的报名成绩分列是390公斤和380公斤，排在报名成绩的第3和第4位。委内瑞拉选手凯多马尔·基奥瓦尼·桑切斯397公斤级位列第一。