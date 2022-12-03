2022年举重世锦赛：中国队看点前瞻

2022年举重世锦赛将于12月5日至16日在哥伦比亚首都波哥大举行，针对本届赛事，中国举重队制定了23人参赛名单，其中包括多位奥运会冠军和世锦赛奖牌得主。本届赛事为2024年巴黎奥运会首场资格赛赛事，通过本文一起了解中国举重队的参赛情况。
万众期待的年度举重大戏——2022年举重世锦赛将于12月5日至16日在哥伦比亚首都波哥大举行。本届赛事将会展开男子、女子个10个重量级的争夺，其中包括经过调整后确定的2024年巴黎奥运会男子、女子各5个重量级。
男子方面，中国队由三位奥运冠军领衔参赛。
2020年东京奥运会上演“金鸡独立”名场面的男子61公斤级奥运冠军李发彬将继续捍卫自己在该项目上的荣耀和地位。手握世锦赛男子61公斤级1金1银的李发彬同时还是该级别抓举（145公斤）和总成绩（318公斤）世界纪录的保持者。本届世锦赛上他将携手海南黎族小将何岳基参赛。今年20岁的何岳基曾经在国内赛场上取得过抓举146公斤的超世界纪录成绩，他能否在国际赛场上复制这一壮举，值得期待。
东京奥运会男子67公斤级冠军、世锦赛四冠（2013年和2015年夺62公斤级冠军；2018年和2019年夺67公斤级冠军）得主谌利军本届世锦赛将继续参加男子67公斤级比赛的争夺，尽管该项目已经不再是巴黎奥运后竞赛项目。谌利军目前仍是该级别总成绩世界纪录（339公斤）的保持者。和他一起征战该级别的选手是小将丁红杰，后者曾经在去年的全运会上夺得过男子61公斤级铜牌。
奥运两金得主（里约奥运会男子69公斤级和东京奥运会男子73公斤级）、世锦赛三冠王（1次69公斤、2次73公斤）、男子73公斤级三项世界纪录保持者石智勇将升级参加男子81公斤级比赛的争夺。他将和名将李大银一起弥补奥运冠军吕小军缺阵留下的空缺。李大银是男子81公斤级抓举世界纪录（175公斤）的保持者，他的报名成绩371公斤为所有参赛选手中最高的，石智勇370公斤位列第二。
在男子73公斤级项目上，中国队由韦胤廷和袁程飞领衔出战，陆德林担任替补。韦胤廷的报名成绩350公斤和两位选手并列最高，袁程飞的346公斤报名成绩为所有选手中第三高成绩。
男子89公斤级项目上，中国队由田涛和刘焕华参赛。两人的报名成绩分列是390公斤和380公斤，排在报名成绩的第3和第4位。委内瑞拉选手凯多马尔·基奥瓦尼·桑切斯397公斤级位列第一。
女子方面，中国队由奥运冠军侯志慧、汪周雨以及李雯雯压阵。
女子49公斤级，中国队由奥运会、世锦赛双料冠军侯志慧和世界冠军、2014年青奥会冠军蒋惠花组成双保险，王佳丽担任替补。蒋惠花在2019年世锦赛上曾经击败过侯志慧夺冠，今年世锦赛的报名成绩，她和侯志慧的成绩均为205公斤，在所有选手当中领跑。侯志慧是女子49公斤级抓举（96公斤）和总成绩（213公斤）世界纪录保持者。
女子81公斤级，奥运会、世锦赛87公斤级双料冠军汪周雨降级别携手梁小梅参赛，敖辉任替补。该级别中，两位中国选手的报名成绩均为265公斤，落后于乌克兰选手伊琳娜·德哈的270公斤。
女子大级别**+87公斤级**项目，今年22岁，中国队由出道即巅峰的李雯雯独自挑大梁。已经贵为世锦赛和奥运会双料冠军的李雯雯也是该级别三项世界纪录（抓举148公斤、挺举187公斤，总成绩335公斤）的保持者。本届世锦赛，她的报名成绩为300公斤，是所有选手当中唯一达300公斤大关的选手，领先第二名英国选手艾米丽·杰德·坎贝尔14公斤之多。
女子59公斤级，中国队派出罗诗芳和罗小敏参赛。该级别中，中华台北名将郭婞淳是当仁不让的夺冠热门。但是报名成绩显示，首次参加世锦赛的罗诗芳的240公斤位列第一，郭婞淳和罗小敏的成绩为230公斤，位列第二。
女子71公斤级，中国队派出新人廖桂芳和曾田甜参赛。廖桂芳报名成绩260公斤独占鳌头，领先第二名选手10公斤。曾田甜245公斤的成绩在该级别报名成绩中位列第四。
女子64公斤级比赛中，裴鑫依代表中国队参赛。
中国举重队女队主教练王国新在接受采访时谈到参赛名单时表示：“三位奥运冠军起到了一定的传帮带作用，罗诗芳、裴鑫依、廖桂芳、曾田甜、梁小梅均为第一次参加世锦赛，希望她们能在大赛中得到磨炼，发挥出自身的训练水平，队里要培养她们的比赛能力和心理素质，帮助她们尽快成长。”
而男队主教练于杰则表示巴黎奥运会级别的调整对中国男队冲击特别大。男子大级别项目上中国队长期不具备竞争力，因此必须在前三个级别“做足功夫”。
相较于2020年东京奥运会设立14个举重奖牌项目，2024年巴黎奥运会在举重运动奖牌项目设置上有所削减，届时将会产生10枚举重奥运金牌。
男子、女子奥运会竞赛项目重量级设置也有所调整。巴黎奥运会的竞赛重量级如下：
男子项目
女子项目
其中男子（61公斤级、73公斤级）、女子（49公斤级、59公斤级）各只有两个项目的重量级设置和东京奥运会时相同。
新奥运周期当中奥运会重量级的竞争难度也不能和东京奥运周期同日而语，由于项目的减少以及奥运会参赛席位的减少，运动员之间的竞争将会更加激烈。众多运动员还需要调整体重以争夺奥运会参赛席位。
本届世锦赛是中国举重队继延期至2021年举行的2020年东京奥运会后首次亮相国际赛场，巴黎奥运周期的首场比赛中能够交出怎样的成绩单值得期待。
延伸阅读：2024年巴黎奥运会举重参赛席位获取方法
61公斤级：李发彬、何岳基
67公斤级：谌利军、丁红杰
73公斤级：袁程飞、韦胤廷、路德林（替补）
81公斤级：石智勇、李大银
89公斤级：田涛、刘焕华
49公斤级：侯志慧、蒋惠花、王佳丽（替补）
59公斤级：罗诗芳、罗小敏
64公斤级：裴鑫依
71公斤级：廖桂芳、曾田甜
81公斤级：汪周雨、梁小梅、敖辉（替补）
+87公斤级：李雯雯
所有时间均为当地时间（换算北京时间需+13小时）
12月5日，星期一
11:30 - 女子45公斤级(B)
14:00 - 男子55公斤级(B)
17:00 - 开幕式
19:00 - 女子45公斤级(A)
21:30 - 女子49公斤级(C)
12月6日，星期二
11:30 - 男子61公斤级(C)
14:00 - 女子49公斤级 (B)
16:30 - 女子49公斤级(A)
19:00 - 男子55公斤级(A)
21:30 - 女子55公斤级(D)
12月7日，星期三
9:00 - 女子55公斤级(C)
11:30 - 男子61公斤级(B)
14:00 - 女子55公斤级 (B)
16:30 - 男子61公斤级(A)
19:00 - 女子55公斤级(A)
21:30 - 女子59公斤级(D)
12月8日，星期四
9:00 - 女子59公斤级(C)
11:30 - 男子67公斤级(C)
14:00 - 女子67公斤级(B)
16:30 - 女子59公斤级(B)
19:00 - 女子59公斤级 (A)
21:30 - 男子73公斤级(D)
12月9日，星期五
9:00 - 女子64公斤级(D)
11:30 - 男子73公斤级(C)
14:00 - 男子73公斤级(B)
16:30 - 男子67公斤级(A)
19:00 - 男子73公斤级 (A)
21:30 - 女子64公斤级(C)
12月10日，星期六
11:30 - 男子81公斤级(D)
14:00 - 男子81公斤级(C)
16:30 - 女子64公斤级(B)
19:00 - 女子64公斤级 (A)
21:30 - 男子89公斤级(C)
12月11日，星期日
9:00 - 女子71公斤级(C)
11:30 - 男子81公斤级(B)
14:00 - 男子89公斤级(B)
16:30 - 男子81公斤级(A)
19:00 - 男子89公斤级 (A)
21:30 - 男子96公斤级(D)
12月12日，星期一
9:00 - 男子96公斤级(C)
11:30 - 女子71公斤级(B)
14:00 - 男子96公斤级(B)
16:30 - 男子96公斤级(A)
19:00 - 女子71公斤级 (A)
21:30 - 男子102公斤级(C)
12月13日，星期二
9:00 - 女子76公斤级(C)
11:30 - 男子102公斤级(B)
14:00 - 女子76公斤级(B)
16:30 - 女子76公斤级(A)
19:00 - 男子102公斤级 (A)
21:30 - 女子81公斤级(C)
12月14日，星期三
9:00 - 女子87公斤级(C)
11:30 - 女子81公斤级(B)
14:00 - 女子87公斤级(B)
16:30 - 女子81公斤级(A)
19:00 - 男子87公斤级 (A)
21:30 - 男子109公斤级(C)
12月15日，星期四
9:00 - 女子+87公斤级(C)
11:30 - 女子+87公斤级(B)
14:00 - 男子109公斤级(B)
16:30 - 女子+87公斤级(A)
19:00 - 男子109公斤级 (A)
12月16日，星期五
11:30 - 男子+109公斤级(C)
14:00 - 男子+109公斤级(B)
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