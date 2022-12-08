2020年东京奥运会上演“金鸡独立”名场面的男子61公斤级奥运冠军李发彬继续捍卫着自己在该项目上的荣耀和地位。

本届世锦赛之前，手握世锦赛男子61公斤级1金1银的他同时还是该级别抓举（145公斤）和总成绩（318公斤）世界纪录的保持者。

本届世锦赛上他携手海南黎族小将何岳基参赛。今年20岁的何岳基曾经在国内赛场上取得过抓举146公斤的超世界纪录成绩。

李发彬开把斩获抓举冠军

在率先展开的抓举比赛中，李发彬的开把成绩为所有选手开把成绩最高。成功举起137公斤后，李发彬后两次试举挑战140公斤全部失败。但是137公斤的成绩无人超越，抓举金牌收入囊中。

何岳基前两次试举132公斤和136公斤成功后，第三把挑战138公斤失败。136公斤位居第二，收入银牌。

从2008年北京冬奥会开始征战过四届奥运会并斩获2银2铜等印尼名将尤利·伊拉万开把举起135公斤后接下来两次挑战139公斤失败，最终摘得铜牌。

李发彬刷新挺举世界纪录

挺举方面，李发彬开把举起全场最高的167公斤后，其它选手均无法超越这个成绩。提前锁定冠军的他开始奖目标锁定在挺举世界纪录上。只要举起175公斤，他就能够将男子-61公斤三项世界纪录集于一身。此前的世界纪录174公斤由同场竞技的对手伊拉万保持着。

重量陡增8公斤后，李发彬第二把起手未能完成上肩。但是他没有气馁，第三次站上举重台向历史发出挑战。这一次他稳稳的完成上肩，工作干净利落。上举过头后，虽然有些许颤抖，但是李发彬最终坚持了下来，重新书写了男子61公斤级世界纪录。他也是本场比赛所有选手当中唯一一位第三次挺举试举成功的选手。至此，李发彬包揽了本届世锦赛该级别抓、挺、总三枚金牌。

印尼名将伊拉万挺举开把举起165公斤后之后试举170公斤和171公斤均告失败，165公斤的成绩让他收获一枚挺举银牌。至此，伊拉万收获该级别抓举铜牌、挺举和总成绩银牌。

何岳基挺举比赛前两把举起155公斤和160公斤后，第三把挑战163公斤失败后无缘挺举奖牌。但是他仍然锁定了总成绩铜牌和抓举银牌。

哥伦比亚选手塞尔纳·门多萨以164公斤的成绩斩获男子-61公斤级挺举铜牌。

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