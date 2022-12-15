2022年举重世锦赛：女子81公斤梁小梅、汪周雨合力摘的5枚奖牌

女子81公斤级是2024年巴黎奥运会竞赛项目，奥运会、世锦赛87公斤级双料冠军汪周雨降级别携手梁小梅参赛。该级别中，两位中国选手的报名成绩均为265公斤，落后于乌克兰选手伊琳娜·德哈的270公斤。

抓举比赛中，梁小梅开把举起113公斤后，第二把举起了118公斤。第三次试举尝试120公斤失败。

汪周雨选择115公斤开把，但是未能完成。第二次试举该重量成功后，第三次试举121公斤失败，最终挺举成绩定格在115公斤。

乌克兰选手伊琳娜·德哈三把分别举起了117公斤、120公斤和122公斤的重量，斩获抓举金牌。她的同胞埃琳娜·马鲁什查克以119公斤收获抓举银牌。梁小梅获得铜牌。

挺举方面，汪周雨状态有所提升，先后举起了141公斤、148公斤以及151公斤。

梁小梅先后举起147公斤、152公斤后已经锁定了冠军，第三把她选择挑战159公斤失败，但已无碍大局。

梁小梅和汪周雨斩获了挺举金牌和银牌，厄瓜多尔选手塔玛拉·萨拉萨尔148公斤收获挺举铜牌。

总成绩方面，梁小梅270公斤夺冠（118公斤+152公斤），汪周雨266公斤位居次席（115公斤+151公斤），萨拉萨尔262公斤带走铜牌（114公斤+148公斤）。

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