2022年举重世锦赛：廖桂芳挺举摘金，曾田甜斩2银1铜

女子71公斤级是2024年巴黎奥运会竞赛项目，中国队派出世锦赛新人廖桂芳和曾田甜参赛。廖桂芳报名总成绩260公斤独占鳌头，领先第二名选手10公斤。曾田甜245公斤的成绩在该级别报名成绩中位列第四。

廖桂芳在2021年全运会上曾经斩获女子76公斤级银牌，曾田甜则是去年全运会女子64公斤级冠军得主。

抓举比赛中，曾田甜105公斤开把成功举起后，第二把增加5公斤，轻松完成110公斤的重量。第三次试举，她选择了113公斤同样成功举起。113公斤的成绩位列第三，收获抓举铜牌。

廖桂芳开把110公斤成功后，第二把的116公斤以及第三把的118公斤均未能完成，抓举成绩110公斤无缘领奖台。

罗马尼亚名将、世锦赛、欧锦赛冠军得主洛莱达纳·托玛展现了强大的实力，三把分别举起113公斤、117公斤以及119公斤，锁定抓举金牌。厄瓜多尔选手安吉·帕拉西奥斯116公斤摘得抓举银牌。

挺举比赛中，廖桂芳的情况和抓举相似，开把举起140公斤后，之后两次尝试147公斤全部失败。但是140公斤的成绩帮助她锁定了挺举金牌。

曾田甜方面，她开把轻松举起135公斤后，第二把完成了140公斤。第三次尝试144公斤失败后，她也以140公斤的成绩位列挺举亚军。

抓举冠军托玛在挺举比赛中前两把举起133公斤和137公斤后第三把挑战140公斤失败无缘挺举领奖台。美国选手奥利维亚·里弗斯举起139公斤收获一枚铜牌。

总成绩方面，托玛256公斤（抓举119公斤+挺举137公斤）夺得冠军、曾田甜253公斤（抓举113公斤+挺举140公斤）位列亚军、帕拉西奥斯252公斤（抓举116公斤+挺举136公斤）位列季军。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会举重参赛席位获取方法