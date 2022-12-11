经过调整，女子64公斤已经不再是2024年巴黎奥运会举重奖牌项目。本届世锦赛，中国队仅派出出生于2005年的小将裴鑫伊参赛。该级别抓举（117公斤）、挺举（145公斤）、总成绩（261公斤）三项世界纪录的主人都属于2016年里约奥运会冠军、中国名将邓薇。

裴鑫伊在率先进行的抓举比赛中先后举起了100公斤、103公斤以及105公斤的成绩，以4公斤优势夺得抓举冠军。

挺举方面，裴鑫伊在前两把举起125公斤和128公斤后，第三把挑战135公斤失败。但是这个成绩已经足够她将挺举金牌以及总成绩金牌收入囊中。

这样，首次参加世锦赛的的裴鑫伊以豪取三冠的成绩取得开门红。

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