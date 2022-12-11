2022年举重世锦赛在哥伦比亚首都波哥大进行的如火如荼。第六个比赛日中决出了女子64公斤级奖牌得主。
经过调整，女子64公斤已经不再是2024年巴黎奥运会举重奖牌项目。本届世锦赛，中国队仅派出出生于2005年的小将裴鑫伊参赛。该级别抓举（117公斤）、挺举（145公斤）、总成绩（261公斤）三项世界纪录的主人都属于2016年里约奥运会冠军、中国名将邓薇。
裴鑫伊在率先进行的抓举比赛中先后举起了100公斤、103公斤以及105公斤的成绩，以4公斤优势夺得抓举冠军。
挺举方面，裴鑫伊在前两把举起125公斤和128公斤后，第三把挑战135公斤失败。但是这个成绩已经足够她将挺举金牌以及总成绩金牌收入囊中。
这样，首次参加世锦赛的的裴鑫伊以豪取三冠的成绩取得开门红。
延伸阅读：2024年巴黎奥运会举重参赛席位获取方法
冠军：裴鑫伊（中国），105公斤
亚军：娜塔莉娅·利亚莫萨（哥伦比亚），101公斤
季军：拉塔纳万·瓦马伦（泰国），143公斤
冠军：裴鑫伊（中国），128公斤
亚军：拉塔纳万·瓦马伦（泰国），126公斤
季军：娜塔莉娅·利亚莫萨（哥伦比亚），123公斤
冠军：裴鑫伊（中国），233公斤
亚军：拉塔纳万·瓦马伦（泰国），227公斤
季军：娜塔莉娅·利亚莫萨（哥伦比亚），224公斤
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