2022年举重世锦赛在哥伦比亚首都波哥大进行的如火如荼。第七个比赛日中决出了男子81公斤和89公斤级两个项目的奖牌得主。
男子81公斤级比赛中，中国队原计划派出两届奥运两金得主（里约奥运会男子69公斤级和东京奥运会男子73公斤级）、世锦赛三冠王（1次69公斤、2次73公斤）石智勇和名将李大银一起弥补该级别奥运冠军吕小军缺阵留下的空缺。李大银是男子81公斤级抓举世界纪录（175公斤）的保持者，他的报名总成绩371公斤为所有参赛选手中最高的。
这个级别中，除了李大银保持的抓举世界纪录外，挺举世界纪录（208公斤）由保加利亚名将纳萨尔保持。总成绩世界纪录（378公斤）则是由吕小军在2019年泰国芭提雅世锦赛创造的。
但是比赛日当天，石智勇由于腰伤未痊愈，选择退赛。
李大银在擅长的抓举比赛中前两把先后举起了167公斤和171公斤的重量。第三次试举，他选择174公斤未能成功。但是171公斤的抓举成绩足以让他锁定抓举金牌。第二名土库曼斯坦选手雷杰波夫的抓举成绩为164公斤，相差7公斤之多。
挺举比赛中，李大银开把干净利落的完成了196公斤的重量。第二把试举201公斤失败后，第三把再次挑战这一成绩成功举起。这样，他的挺举成绩定格在201公斤，总成绩为372公斤。
抓举落后李大银7公斤后，雷杰波夫希望凭借挺举的优势扭转乾坤。他开把举起195公斤后，第二把举起202公斤，锁定了挺举冠军。第三把他将目标锁定在总成绩冠军上，选择了209公斤，领先李大银挺举成绩8公斤。如能举起，他就将扭转抓举落后7公斤的劣势从而锁定总成绩冠军。但是最终，他虽然上送成功，但是未能坚持住，试举失败。
这样，李大银收获抓举、总成绩两枚金牌和挺举1枚银牌。
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冠军：李大银（中国），174公斤
亚军：雷杰波夫（土库曼斯坦），164公斤
季军： Kim Woo-jae（韩国），162公斤
冠军：雷杰波夫（土库曼斯坦），202公斤
亚军：李大银（中国），201公斤
季军：安德雷斯·凯塞多（哥伦比亚），197公斤
冠军：李大银（中国），372公斤
亚军：雷杰波夫（泰国），366公斤
季军：Kim Woo-jae（韩国），357公斤
男子89公斤级比赛中，中国队原定由田涛和刘焕华参赛。两人的报名成绩分列是390公斤和380公斤，排在报名成绩的第3和第4位。委内瑞拉选手凯多马尔·瓦列尼利亚397公斤级位列第一。
田涛曾经在2015年斩获过85公斤级世锦赛抓举冠军，之后在里约奥运会上又摘得该级别银牌。刘焕华今年21岁，本届赛事是他首次参加世锦赛的争夺。
比赛当日，田涛由于高原反应，无奈退赛。
刘焕华抓举前两把举起160公斤和166公斤后，第三把试举171公斤失败，无缘抓举奖牌。
挺举比赛中，刘焕华展现了稳定性，三次试举全部成功，分别举起了205公斤、211公斤以及215公斤，215公斤的成绩帮助他锁定挺举银牌，总成绩381公斤也为他收获1枚铜牌。
保加利亚名将卡洛斯****·****纳萨尔挺举举起220公斤，刷新了该级别挺举世界纪录。但是由于抓举三次试举失败，因此他最终无缘总成绩领奖台。
冠军：凯多马尔·瓦列尼利亚（委内瑞拉），175公斤
亚军：基亚诺什·罗斯塔米（伊朗），174公斤
季军： 布莱扬·罗达列加斯（哥伦比亚），170公斤
冠军：卡洛斯·纳萨尔（保加利亚），220公斤，新世界纪录
亚军：刘焕华（中国），215公斤
季军：布莱扬·罗达列加斯（哥伦比亚），211公斤
冠军：凯多马尔·瓦列尼利亚（委内瑞拉），385公斤
亚军：布莱扬·罗达列加斯（哥伦比亚），381公斤
季军：刘焕华（中国），381公斤
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