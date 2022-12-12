男子81公斤级比赛中，中国队原计划派出两届奥运两金得主（里约奥运会男子69公斤级和东京奥运会男子73公斤级）、世锦赛三冠王（1次69公斤、2次73公斤）石智勇和名将李大银一起弥补该级别奥运冠军吕小军缺阵留下的空缺。李大银是男子81公斤级抓举世界纪录（175公斤）的保持者，他的报名总成绩371公斤为所有参赛选手中最高的。

这个级别中，除了李大银保持的抓举世界纪录外，挺举世界纪录（208公斤）由保加利亚名将纳萨尔保持。总成绩世界纪录（378公斤）则是由吕小军在2019年泰国芭提雅世锦赛创造的。

但是比赛日当天，石智勇由于腰伤未痊愈，选择退赛。

李大银在擅长的抓举比赛中前两把先后举起了167公斤和171公斤的重量。第三次试举，他选择174公斤未能成功。但是171公斤的抓举成绩足以让他锁定抓举金牌。第二名土库曼斯坦选手雷杰波夫的抓举成绩为164公斤，相差7公斤之多。

挺举比赛中，李大银开把干净利落的完成了196公斤的重量。第二把试举201公斤失败后，第三把再次挑战这一成绩成功举起。这样，他的挺举成绩定格在201公斤，总成绩为372公斤。

抓举落后李大银7公斤后，雷杰波夫希望凭借挺举的优势扭转乾坤。他开把举起195公斤后，第二把举起202公斤，锁定了挺举冠军。第三把他将目标锁定在总成绩冠军上，选择了209公斤，领先李大银挺举成绩8公斤。如能举起，他就将扭转抓举落后7公斤的劣势从而锁定总成绩冠军。但是最终，他虽然上送成功，但是未能坚持住，试举失败。

这样，李大银收获抓举、总成绩两枚金牌和挺举1枚银牌。

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