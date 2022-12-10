男子67公斤级方面，东京奥运会男子67公斤级冠军、世锦赛四冠（2013年和2015年夺62公斤级冠军；2018年和2019年夺67公斤级冠军）得主**谌利军本届世锦赛将继续参加该级别的争夺，尽管该项目已经不再是巴黎奥运后竞赛项目。谌利军目前仍是该级别总成绩世界纪录（339公斤）的保持者。和他一起征战该级别的选手是小将丁红杰**，后者曾经在去年的全运会上夺得过男子61公斤级铜牌。

抓举比赛中谌利军开把抓起145公斤的重量，第二把试举148公斤再次成功。第三把他选择了150公斤未能成功，但这无碍他赢得抓举金牌。泰国选手维特萨努·查恩特里144公斤位列亚军，他的同胞维拉波恩·维楚马143公斤收获铜牌。

丁红杰抓举开把130公斤成功后之后两次试举135共军全部失败，最终位列抓举第17位。

挺举比赛中，谌利军开把171公斤虽然成功举起，但是过程相对比较吃力。第二把他选择了176公斤未能成功后，第三把成功完成。但是176公斤的挺举成绩无缘奖牌。土耳其选手尤瑟夫·费赫米挺举182公斤成功夺得金牌，哥伦比亚选手、2014年世锦赛冠军得主弗朗西斯科·莫斯克拉182公斤夺得银牌，泰国选手维楚马180公斤位列收获铜牌。

总成绩方面，莫斯克拉325公斤摘得金牌（143公斤+182公斤）；谌利军324公斤带走银牌（148公斤+176公斤）；维楚马323公斤收获铜牌（143公斤+180公斤）。

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