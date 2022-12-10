2022年举重世锦赛在哥伦比亚首都波哥大进行的如火如荼。第五个比赛日中决出了男子67公斤级和73公斤级的奖牌得主。
男子67公斤级方面，东京奥运会男子67公斤级冠军、世锦赛四冠（2013年和2015年夺62公斤级冠军；2018年和2019年夺67公斤级冠军）得主**谌利军本届世锦赛将继续参加该级别的争夺，尽管该项目已经不再是巴黎奥运后竞赛项目。谌利军目前仍是该级别总成绩世界纪录（339公斤）的保持者。和他一起征战该级别的选手是小将丁红杰**，后者曾经在去年的全运会上夺得过男子61公斤级铜牌。
抓举比赛中谌利军开把抓起145公斤的重量，第二把试举148公斤再次成功。第三把他选择了150公斤未能成功，但这无碍他赢得抓举金牌。泰国选手维特萨努·查恩特里144公斤位列亚军，他的同胞维拉波恩·维楚马143公斤收获铜牌。
丁红杰抓举开把130公斤成功后之后两次试举135共军全部失败，最终位列抓举第17位。
挺举比赛中，谌利军开把171公斤虽然成功举起，但是过程相对比较吃力。第二把他选择了176公斤未能成功后，第三把成功完成。但是176公斤的挺举成绩无缘奖牌。土耳其选手尤瑟夫·费赫米挺举182公斤成功夺得金牌，哥伦比亚选手、2014年世锦赛冠军得主弗朗西斯科·莫斯克拉182公斤夺得银牌，泰国选手维楚马180公斤位列收获铜牌。
总成绩方面，莫斯克拉325公斤摘得金牌（143公斤+182公斤）；谌利军324公斤带走银牌（148公斤+176公斤）；维楚马323公斤收获铜牌（143公斤+180公斤）。
延伸阅读：2024年巴黎奥运会举重参赛席位获取方法
冠军：谌利军（中国），148公斤
亚军：查恩特里（泰国），144公斤
季军：维楚马（泰国），143公斤
冠军：尤瑟夫·费赫米（土耳其），182公斤
亚军：莫斯克拉（哥伦比亚），182公斤
季军：维楚马（泰国），180公斤
冠军：莫斯克拉（哥伦比亚），325公斤
亚军：谌利军（中国），324公斤
季军：维楚马（泰国），323公斤
男子73公斤级，该级别王者石智勇本届世锦赛升级参加81公斤级的争夺，中国队由韦胤廷和袁程飞参加该级别的争夺。
最终，印尼选手、2020年东京奥运会男子73公斤级铜牌得主、世锦赛卫冕冠军拉赫马特·艾尔文·阿卜杜拉在挺举项目上举起了刷新世界纪录的200公斤成绩，斩获了挺举和总成绩两枚金牌。他的同胞里兹基·儒尼安斯亚斩获抓举金牌以及挺举和总成绩银牌，哈萨克斯坦选手阿莱克谢·楚尔金收获抓、挺、总三枚铜牌。袁程飞和韦胤廷分列总成绩第7和第9。
冠军：儒尼安斯亚（印尼），155公斤
亚军：博日达尔·安德列夫（保加利亚），154公斤
季军：楚尔金（哈萨克斯坦），153公斤
冠军：拉赫马特·艾尔文·阿卜杜拉（印尼），200公斤，新世界纪录
亚军：儒尼安斯亚（印尼），192公斤
季军：楚尔金（哈萨克斯坦），190公斤
冠军：拉赫马特·艾尔文·阿卜杜拉（印尼），352公斤
亚军：儒尼安斯亚（印尼），347公斤
季军：楚尔金（哈萨克斯坦），343公斤
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