За кем следить на Олимпиаде: 10 иностранных звезд Пекина-2022

На зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине съехались лучшие спортсмены со всего мира. Olympics.com рассказывает о самых известных представителях разных видов спорта, которые будут блистать на олимпийских аренах в ближайшие недели 

Автор: Индира Шестакова
Юдзуру, ХАНЮ
ГУ Айлин Эйлин
Фото © 2021 Getty Images

Олимпийские игры – это уникальная возможность увидеть сильнейших спортсменов всего мира в одном месте в одно время. Болельщикам из разных стран будет интересно следить не только за представителями своих сборных, но и за признанными мировыми звездами, а таких на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет немало. Кто-то из них поборется за очередное олимпийское золото, другие попробуют выиграть первую медаль на Олимпиаде. Olympics.com рассказывает, на кого обратить внимание.

Ханю Юдзуру, фигурное катание (Япония)

27-летний двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании не нуждается в особом представлении. На Олимпиаде-2022 в Пекине Ханю Юдзуру попытается вписать себя в историю по двум причинам: он хочет стать первым фигуристом в мире после Гиллиса Графстрема (1920, 1924, 1928), кому удалось завоевать три олимпийских золота подряд в мужском одиночном катании, а также японец хочет первым в мире успешно исполнить четверной аксель на соревнованиях.

Выполнить обе цели будет очень непросто. Четверной аксель Ханю пытался прыгнуть на чемпионате Японии в декабре, но не докрутил его и приземлился на две ноги. В борьбе за золото у него очень серьезные соперники, в первую очередь это трехкратный чемпион мира Натан Чен. Также конкуренцию Ханю готовы составить его соотечественники Уно Шома, Кагияма Юма и еще один американец Винсент Чжоу.

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Шон Уайт, сноуборд (США)

35-летний американец – настоящая легенда сноуборда. Шон Уайт выиграл золото Турина-2006, Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018 в хафпайпе, что делает его единственным в мире трехкратным олимпийским чемпионом по сноуборду. Он также участвовал в Играх-2014 в Сочи, но сенсационно остался без медали, заняв там четвертое место. Спортсмен по прозвищу Летающий помидор (из-за рыжих волос) также является многократным победителем престижных Х Games, причем не только зимних, но и летних в скейтбординге. 

После золота Пхенчхана-2018 Уайт ушел из спорта, но перед Пекином-2022 он решил возобновить карьеру. В середине января на этапе Кубка мира в Швейцарии он занял третье место. Американцу будет непросто защитить олимпийский титул, учитывая большое количество сильных соперников, но тем интереснее будет наблюдать за его возвращением на олимпийские склоны.

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Доротея Вирер, биатлон (Италия)

31-летняя итальянка – одна из самых популярных биатлонисток мира и любимица российских болельщиков. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Доротея Вирер ставит перед собой цель выиграть личную медаль. Пока в ее активе только две бронзы в смешанных эстафетах, завоеванных в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане в 2018 году.

Двукратная обладательница Кубка мира и трехкратная чемпионка мира начала олимпийский сезон не слишком ярко, однако на январских этапах Кубка мира она выиграла бронзу в спринте и золото в масс-старте и показала, что подойдет к Олимпиаде в нужной форме. При этом конкуренция в женском биатлоне сегодня настолько серьезная, что Вирер будет очень непросто.

Доротея Вирер нацелена на индивидуальную медаль | Athletes to Watch

Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт (США)

26-летняя горнолыжница – одна из главных звезд Олимпиады-2022 в Пекине. Свое первое олимпийское золото она выиграла в Сочи в 2014 году, став лучшей в слаломе. После этого было золото Пхенчхана-2018 в гигантском слаломе и серебро в комбинации. Кроме того, Микаэла Шиффрин является шестикратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира, она занимает второе место по количеству побед в Кубке мира среди женщин после Линдси Вонн.

Два года назад у Шиффрин трагически погиб отец, который очень поддерживал ее и часто бывал с ней на соревнованиях. Спортсменка признается, что пока не оправилась от горя, но старается делать все, чтобы вернуться к прежней жизни и успешно выступить в Пекине.

Шиффрин: «Радость жизни не зависит от выигранной медали»

Йоханнес Клебо, лыжные гонки (Норвегия)

25-летний норвежец может выиграть медаль в любой лыжной гонке на Олимпиаде, но главным фаворитом он является в спринте, где ему принадлежит рекорд по количеству побед. На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане за Йоханнесом Клебо остался как классический личный спринт, так и командный, который он выиграл в паре с Мартином Сундбю. После того, как в 2006 году швед Бьер Линд завоевал олимпийское золото в обеих дисциплинах, ни одному лыжнику не удавалось повторить этот успех.

Первую медаль чемпионата мира, бронзу 2017 года, Клебо также выиграл в спринте – личном. После этого он уже не проигрывал в спринте на мировых первенствах. Выиграв личный спринт в 2021 году, Йоханнес стал первым спортсменом, кому удалось защитить чемпионский титул в этом виде лыжных гонок (в программе ЧМ с 2001 года).

Йоханнес Клебо, звездный лыжник из Норвегии

Сара Таканаси, прыжки с трамплина (Япония)

25-летняя летающая лыжница является четырехкратной победительницей общего зачета Кубка мира. Впервые она выиграла титул в сезоне 2012/13 в возрасте 16 лет, став самой молодой победительницей Кубка мира. С тех пор Сара Таканаси выиграла столько этапов, что теперь ей принадлежит рекорд по количеству побед как среди женщин, так и среди мужчин. Ее олимпийский дебют сначала состоялся на юношеской Олимпиаде, в 2012 году в Инсбруке она выиграла золото.

На взрослой Олимпиаде японка впервые выступила в Сочи в 2014 году, но несмотря на статус фаворита, сенсационно осталась без медалей. Четыре года назад в Пхенчхане спортсменка поднялась на олимпийский пьедестал, выиграв бронзу. Последние несколько лет выдались для Таканаси непростыми, но она смогла вернуться на вершину и постарается завоевать в Пекине золото.

Натали Гайзенбергер, санный спорт (Германия)

33-летняя немка имеет в активе четыре олимпийских золота – по два в одиночках и эстафете, которые она завоевала в Сочи и в Пхенчхане. Кроме того, она является бронзовым призером Ванкувера-2010 в личных соревнованиях. Также в коллекции Натали Гайзенбергер девять золотых медалей чемпионата мира и четыре золота чемпионата Европы.

На Олимпиаде-2022 в Пекине саночница может добавить в свою внушительную копилку еще один титул, но сделать это будет непросто. На последнем чемпионате мира она проиграла молодой соотечественнице, 24-летней Юлии Таубиц. Также помешать Гайзенбергер защитить олимпийское золото будет пытаться другая немка Даяна Айтбергер, Татьяна Иванова из сборной ОКР и австрийка Маделин Эгле. Но если все-таки Гайзенбергер выиграет, то сравняется с итальянцем Армином Цоггелером по завоеванным медалям в санном спорте – у обоих будет по шесть наград. А если Гайзенбергер и ее партнеры по сборной Германии снова выиграют эстафету, Натали станет безоговорочно лучшей.

Гайзенбергер защищает титул олимпийской чемпионки | Санный спорт

Сюзанне Схюлтинг, шорт-трек (Нидерланды)

В олимпийском турнире Пекина-2022 будет много звезд, в числе которых Арианна Фонтана (Италия), братья Шаолинь Шандор Лю и Шаоан Лю (Венгрия) и Лим Хе-Джун (Южная Корея), но мы выделим 24-летнюю представительницу сборной Нидерландов, которая на последнем чемпионате мира завоевала золото в каждой дисциплине (включая многоборье). Сюзанне Схюлтинг стала второй женщиной и четвертой спортсменкой в истории шорт-трека, кому удалось выиграть все забеги на чемпионате мира. Конечно, повторить подобное достижение на Олимпийских играх очень непросто, но следить за тем, сколько медалей спортсменка сможет выиграть в Пекине будет очень интересно.

Кстати, олимпийское золото в активе Схюлтинг уже есть. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она выиграла забег на 1000м, а также завоевала бронзу в эстафете.

Сюзанне Схюлтинг 
Фото © Getty Images

Франческо Фридрих, бобслей (Германия)

31-летний немецкий бобслеист, который служит в полиции, является действующим олимпийским чемпионом в двойках и четверках, а также многократным чемпионом мира и победителем Кубка мира в этих двух дисциплинах. В том числе спортсмен выиграл два золота на последнем чемпионате мира по бобслею. Он дебютировал на Олимпиаде-2014 в Сочи, где сборная Германии сенсационно осталась без медалей в бобслее. После этого Франческо Фридрих постарался сделать все, чтобы его команда не повторила такого антирекорда.

«Франц ­– это талант, который можно увидеть только раз в сто лет. У него есть все необходимое, чтобы войти в историю бобслея на долгие годы. Он способен оставить свои неудачи позади и сделать из них правильные выводы», – сказал его тренер Герд Леопольд в 2015 году, когда Франческо выиграл свой второй титул чемпиона мира в двойках.

В Пхенчхане Фридрих уже реабилитировался за Сочи, но что он покажет в Пекине?

Легенда бобслея Франческо Фридрих на задании | Athletes to Watch

Айлин (Эйлин) Гу, фристайл (Китай)

Фристайлистка сборной Китая – самая молодая в нашем списке, но эта 18-летняя спортсменка, которая также является моделью, может стать одной из главных звезд Пекина-2022. Эйлин Гу родилась в Сан-Франциско и сначала выступала на соревнованиях за США, но затем сменила спортивное гражданство и стала представлять родину своей мамы – Китай. 

В 2020 году она выиграла два золота юношеских Олимпийских игр в Лозанне в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро в слоупстайле. В 2021 году она успешно выступила на X Games, выиграв там два золота и бронзу, а также на чемпионате мира, где стала победительницей в хафпайпе и слоупстайле и бронзовым призером в биг-эйре. В Пекине она будет бороться за медали в тех же видах, в которых выиграла медали мирового первенства.

Эйлин Гу: "Сейчас я чувствую себя неудержимой"

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