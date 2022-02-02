За кем следить на Олимпиаде: 10 иностранных звезд Пекина-2022

Олимпийские игры – это уникальная возможность увидеть сильнейших спортсменов всего мира в одном месте в одно время. Болельщикам из разных стран будет интересно следить не только за представителями своих сборных, но и за признанными мировыми звездами, а таких на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет немало. Кто-то из них поборется за очередное олимпийское золото, другие попробуют выиграть первую медаль на Олимпиаде. Olympics.com рассказывает, на кого обратить внимание.

Ханю Юдзуру, фигурное катание (Япония)

27-летний двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании не нуждается в особом представлении. На Олимпиаде-2022 в Пекине Ханю Юдзуру попытается вписать себя в историю по двум причинам: он хочет стать первым фигуристом в мире после Гиллиса Графстрема (1920, 1924, 1928), кому удалось завоевать три олимпийских золота подряд в мужском одиночном катании, а также японец хочет первым в мире успешно исполнить четверной аксель на соревнованиях.

Выполнить обе цели будет очень непросто. Четверной аксель Ханю пытался прыгнуть на чемпионате Японии в декабре, но не докрутил его и приземлился на две ноги. В борьбе за золото у него очень серьезные соперники, в первую очередь это трехкратный чемпион мира Натан Чен. Также конкуренцию Ханю готовы составить его соотечественники Уно Шома, Кагияма Юма и еще один американец Винсент Чжоу.

Шон Уайт, сноуборд (США)

35-летний американец – настоящая легенда сноуборда. Шон Уайт выиграл золото Турина-2006, Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018 в хафпайпе, что делает его единственным в мире трехкратным олимпийским чемпионом по сноуборду. Он также участвовал в Играх-2014 в Сочи, но сенсационно остался без медали, заняв там четвертое место. Спортсмен по прозвищу Летающий помидор (из-за рыжих волос) также является многократным победителем престижных Х Games, причем не только зимних, но и летних в скейтбординге.

После золота Пхенчхана-2018 Уайт ушел из спорта, но перед Пекином-2022 он решил возобновить карьеру. В середине января на этапе Кубка мира в Швейцарии он занял третье место. Американцу будет непросто защитить олимпийский титул, учитывая большое количество сильных соперников, но тем интереснее будет наблюдать за его возвращением на олимпийские склоны.

Доротея Вирер, биатлон (Италия)

31-летняя итальянка – одна из самых популярных биатлонисток мира и любимица российских болельщиков. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Доротея Вирер ставит перед собой цель выиграть личную медаль. Пока в ее активе только две бронзы в смешанных эстафетах, завоеванных в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане в 2018 году.

Двукратная обладательница Кубка мира и трехкратная чемпионка мира начала олимпийский сезон не слишком ярко, однако на январских этапах Кубка мира она выиграла бронзу в спринте и золото в масс-старте и показала, что подойдет к Олимпиаде в нужной форме. При этом конкуренция в женском биатлоне сегодня настолько серьезная, что Вирер будет очень непросто.

Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт (США)

26-летняя горнолыжница – одна из главных звезд Олимпиады-2022 в Пекине. Свое первое олимпийское золото она выиграла в Сочи в 2014 году, став лучшей в слаломе. После этого было золото Пхенчхана-2018 в гигантском слаломе и серебро в комбинации. Кроме того, Микаэла Шиффрин является шестикратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира, она занимает второе место по количеству побед в Кубке мира среди женщин после Линдси Вонн.

Два года назад у Шиффрин трагически погиб отец, который очень поддерживал ее и часто бывал с ней на соревнованиях. Спортсменка признается, что пока не оправилась от горя, но старается делать все, чтобы вернуться к прежней жизни и успешно выступить в Пекине.

Йоханнес Клебо, лыжные гонки (Норвегия)

25-летний норвежец может выиграть медаль в любой лыжной гонке на Олимпиаде, но главным фаворитом он является в спринте, где ему принадлежит рекорд по количеству побед. На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане за Йоханнесом Клебо остался как классический личный спринт, так и командный, который он выиграл в паре с Мартином Сундбю. После того, как в 2006 году швед Бьер Линд завоевал олимпийское золото в обеих дисциплинах, ни одному лыжнику не удавалось повторить этот успех.

Первую медаль чемпионата мира, бронзу 2017 года, Клебо также выиграл в спринте – личном. После этого он уже не проигрывал в спринте на мировых первенствах. Выиграв личный спринт в 2021 году, Йоханнес стал первым спортсменом, кому удалось защитить чемпионский титул в этом виде лыжных гонок (в программе ЧМ с 2001 года).

Сара Таканаси, прыжки с трамплина (Япония)

25-летняя летающая лыжница является четырехкратной победительницей общего зачета Кубка мира. Впервые она выиграла титул в сезоне 2012/13 в возрасте 16 лет, став самой молодой победительницей Кубка мира. С тех пор Сара Таканаси выиграла столько этапов, что теперь ей принадлежит рекорд по количеству побед как среди женщин, так и среди мужчин. Ее олимпийский дебют сначала состоялся на юношеской Олимпиаде, в 2012 году в Инсбруке она выиграла золото.

На взрослой Олимпиаде японка впервые выступила в Сочи в 2014 году, но несмотря на статус фаворита, сенсационно осталась без медалей. Четыре года назад в Пхенчхане спортсменка поднялась на олимпийский пьедестал, выиграв бронзу. Последние несколько лет выдались для Таканаси непростыми, но она смогла вернуться на вершину и постарается завоевать в Пекине золото.

Натали Гайзенбергер, санный спорт (Германия)

33-летняя немка имеет в активе четыре олимпийских золота – по два в одиночках и эстафете, которые она завоевала в Сочи и в Пхенчхане. Кроме того, она является бронзовым призером Ванкувера-2010 в личных соревнованиях. Также в коллекции Натали Гайзенбергер девять золотых медалей чемпионата мира и четыре золота чемпионата Европы.

На Олимпиаде-2022 в Пекине саночница может добавить в свою внушительную копилку еще один титул, но сделать это будет непросто. На последнем чемпионате мира она проиграла молодой соотечественнице, 24-летней Юлии Таубиц. Также помешать Гайзенбергер защитить олимпийское золото будет пытаться другая немка Даяна Айтбергер, Татьяна Иванова из сборной ОКР и австрийка Маделин Эгле. Но если все-таки Гайзенбергер выиграет, то сравняется с итальянцем Армином Цоггелером по завоеванным медалям в санном спорте – у обоих будет по шесть наград. А если Гайзенбергер и ее партнеры по сборной Германии снова выиграют эстафету, Натали станет безоговорочно лучшей.

Сюзанне Схюлтинг, шорт-трек (Нидерланды)

В олимпийском турнире Пекина-2022 будет много звезд, в числе которых Арианна Фонтана (Италия), братья Шаолинь Шандор Лю и Шаоан Лю (Венгрия) и Лим Хе-Джун (Южная Корея), но мы выделим 24-летнюю представительницу сборной Нидерландов, которая на последнем чемпионате мира завоевала золото в каждой дисциплине (включая многоборье). Сюзанне Схюлтинг стала второй женщиной и четвертой спортсменкой в истории шорт-трека, кому удалось выиграть все забеги на чемпионате мира. Конечно, повторить подобное достижение на Олимпийских играх очень непросто, но следить за тем, сколько медалей спортсменка сможет выиграть в Пекине будет очень интересно.

Кстати, олимпийское золото в активе Схюлтинг уже есть. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она выиграла забег на 1000м, а также завоевала бронзу в эстафете.

Сюзанне Схюлтинг Фото © Getty Images

Франческо Фридрих, бобслей (Германия)

31-летний немецкий бобслеист, который служит в полиции, является действующим олимпийским чемпионом в двойках и четверках, а также многократным чемпионом мира и победителем Кубка мира в этих двух дисциплинах. В том числе спортсмен выиграл два золота на последнем чемпионате мира по бобслею. Он дебютировал на Олимпиаде-2014 в Сочи, где сборная Германии сенсационно осталась без медалей в бобслее. После этого Франческо Фридрих постарался сделать все, чтобы его команда не повторила такого антирекорда.

«Франц ­– это талант, который можно увидеть только раз в сто лет. У него есть все необходимое, чтобы войти в историю бобслея на долгие годы. Он способен оставить свои неудачи позади и сделать из них правильные выводы», – сказал его тренер Герд Леопольд в 2015 году, когда Франческо выиграл свой второй титул чемпиона мира в двойках.

В Пхенчхане Фридрих уже реабилитировался за Сочи, но что он покажет в Пекине?

Айлин (Эйлин) Гу, фристайл (Китай)

Фристайлистка сборной Китая – самая молодая в нашем списке, но эта 18-летняя спортсменка, которая также является моделью, может стать одной из главных звезд Пекина-2022. Эйлин Гу родилась в Сан-Франциско и сначала выступала на соревнованиях за США, но затем сменила спортивное гражданство и стала представлять родину своей мамы – Китай.

В 2020 году она выиграла два золота юношеских Олимпийских игр в Лозанне в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро в слоупстайле. В 2021 году она успешно выступила на X Games, выиграв там два золота и бронзу, а также на чемпионате мира, где стала победительницей в хафпайпе и слоупстайле и бронзовым призером в биг-эйре. В Пекине она будет бороться за медали в тех же видах, в которых выиграла медали мирового первенства.