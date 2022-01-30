Великие противостояния на зимних Олимпиадах: фигуристы Ханю Юдзуру и Натан Чен

Впервые в рамках крупнейших соревнований лучшие одиночники последних лет пересеклись в сезоне 2016/17. Натан Чен составил серьезную конкуренцию Ханю Юдзуру уже в дебютном финале серии Гран-при, где завоевал серебро. Японец тогда выиграл золото, но в произвольной программе проиграл конкуренту из США десять баллов. Впервые обыграть Ханю Чену удалось на чемпионате четырех континентов в Канныне в феврале 2017 года, но на чемпионате мира в Хельсинки в марте он уже не смог бороться с именитым соперником наравне: Ханю выиграл второй титул чемпиона мира в карьере, а Чен стал шестым, проиграв победителю 31 балл.

До появления Чена подобраться к Ханю удавалось только испанскому фигуристу Хавьеру Фернандесу, который дважды не давал японцу стать чемпионом мира (2016, 2017), поэтому олимпийский сезон 2017/18 обещал быть особенно интересным.

Уже в его начале Чен подтвердил, что намерен навязать борьбу олимпийскому чемпиону 2014 года. На российском этапе серии Гран-при в октябре он выиграл у Ханю три балла за счет лучшего выступления в короткой программе (Юдзуру выиграл произвольную, но этого не хватило для победы).

Вторая в сезоне дуэль фигуристов могла состояться в финале Гран-при в Нагое, но Ханю получил травму перед стартом домашнего этапа в Осаке. В итоге Чен выиграл Гран-при, но в отсутствие Ханю. Тем не менее, перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане американца записывали в число главных конкурентов действующего олимпийского чемпиона. Однако на Играх Чен провалил короткую программу, став лишь 17-м. После такого результата его не спасло блестящее выступление в произвольной программе, в которой он первым в истории исполнил шесть четверных прыжков и получил лучшие оценки – почти на девять баллов больше, чем Ханю. По сумме Натан занял только пятое место.

Японец же взял стабильностью (1-е место в короткой программе и 2-е в произвольной) и стал первым фигуристом в мужском одиночном катании после Дика Баттона (1948, 1952), кому удалось защитить олимпийский титул.

Постолимпийский чемпионат мира Ханю решил пропустить, чтобы долечить травму, а Чен отправился в Милан, чтобы впервые стать чемпионом мира. В следующий раз фигуристы сошлись в очном противостоянии лишь спустя год, поскольку Ханю из-за травмы пропустил значительную часть сезона 2018/19. Это был первый раз, когда американец одержал безоговорочную победу над теперь уже двукратным олимпийским чемпионом, причем у него на родине – в японской Сайтаме.

Чен выиграл чемпионат мира с мировым рекордом за произвольную программу и по сумме баллов, а Ханю стал серебряным призером, уступив сопернику почти 23 балла. И это притом, что два мировых рекорда сначала установил Ханю, но Чен их тут же побил!

Последний из проведенных финалов Гран-при в сезоне 2019/20 также остался за Ченом ­– в Турине он снова установил мировой рекорд за произвольную программу и по сумме двух программ. В тот раз Ханю проиграл еще больше, почти 44 балла, а после соревнований заявил, что соперничество с Ченом его мотивирует.

«Натан двигает и двигает фигурное катание вперед, что иногда кажется, а куда дальше? Ведь я гораздо старше него, – со смехом сказал Юдзуру на пресс-конференции. – Но я действительно люблю соревноваться с ним. Если я могу преодолеть отметку в 300 баллов и буду там один, то потом у меня не получается найти мотивацию. Так что в этом моя мотивация».

Чен, в свою очередь, также отметил, что получает удовольствие, соревнуясь с Ханю, которого считает величайшим фигуристом:

«Он один из лучших фигуристов, когда-либо выходивших на лед. Поэтому для меня возможность делить лед с таким парнем, с тем, на кого я долгое время равнялся, на кого смотрел, когда рос и был юниором – это очень круто. Это реально круто даже просто видеть его лично».

На чемпионате мира 2021 года у американца снова было солидное преимущество – Ханю проиграл ему по сумме около 31 балла, хотя был лучшим в короткой программе. В Стокгольме он уступил еще и соотечественнику Кагияме Юме, уехав с бронзой. Прошлый сезон завершился командным чемпионатом мира, где японец вновь остался позади Чена.

Казалось бы, что «король четверных», как называют Чена, стал для японца недосягаемым, но в олимпийском сезоне Ханю показал, что в его арсенале есть оружие, за счет которого он надеется выиграть Олимпиаду. Из-за травмы подопечный Брайана Орсера пропустил серию Гран-при, зато на чемпионате Японии в декабре он первым в мире попытался исполнить на соревнованиях четверной аксель, правда, приземлился на две ноги и не докрутил его. Однако к Пекину-2022 он рассчитывает исполнять этот сложнейший прыжок в мире более уверенно.

«Я еду в Пекин, потому что хочу исполнить четверной аксель, – сказал Ханю после попадания в олимпийскую сборную Японии. – Я хочу стать чемпионом, используя аксель».

Для Чена начало олимпийского сезона выдалось непростым. В октябре он проиграл первый турнир после Олимпиады в Пхенчхане, заняв третье место на Skate America, но после этого реабилитировался победой на Skate Canada.

Перед Олимпиадой у обоих фигуристов есть огромная мотивация и желание вписать себя в историю: Ханю Юдзуру может стать первым в мире после Гиллиса Графстрема (1920, 1924, 1928), кому удалось завоевать три олимпийских золота подряд в мужском одиночном катании. А Натан Чен может добавить в свою копилку наград единственный титул, которого ему не хватает. Как бы ни завершилось их противостояние, оно станет одним из главных украшений зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.